Abid Raja harselerer med Høyre-toppene: − Det hviteste jeg har sett i hele mitt liv

GARDERMOEN (VG) Venstre-nestleder Abid Raja sparket mot seg selv, mot Høyre og mot regjeringen, som gjestetaler på Høyres landsmøte.

– Hvem smartinger i Høyre som hadde vært på nachspiel når de fikk innfallet, «vet dere hva som er en god idé – det er å invitere han Abid Raja, løse kanonen vet du, til landsmøtet vårt? De kommer til å få seg tidenes hangover nå», starter Abid Raja.

Høyre holder denne helgen sitt landsmøte på Gardermoen – i sterk medvind på meningsmålingene. Det går bra for partiet både på landsbasis, og i byene – som Erna Solberg har utpekt det som sitt mål å vinne tilbake i kommunevalget.

Men der får de også gjennomgå av Abid Raja. Han starter med Oslo, der Oslo Høyre inviterte til på Bollywoodfest på Høyres hus tidligere i år.

– Det var ikke nok med 36,9 på målingene nei - selv innvandrervelgere skal

dere ha. Det er selvtillit det, dere som ga Frp syv justisministre. Tror dere innvandrerne glemmer Per-Willy Per-WillyPer-Wily Amundsen (Frp) var justisminister fra 2016-2018 bare fordi Anne Lindboe Anne LindboeAnne Lindboe er Høyres ordførerkandidat i Oslo danser bhangra på Høyres hus? sier Raja, og viser frem bilder av festen - før han fortsetter:

– Men det opplegget der folkens, det er det hviteste jeg har sett i hele mitt

liv - og jeg har vært på landsmøtefest med Odd Einar Dørum Odd Einar DørumTidligere Venstre-leder, og minister i regjeringene til Kjell Magne Bondevik!

Advarsel fra Erna

Raja sier han hadde en samtale med Erna Solberg da han fikk komme inn i regjering som kultur- og likestillingsminister.

– Erna så på meg med dypt alvor, pekte på meg med begge fingrene, lente seg fremover, og sa: «Du har vært løs kanon lenge. Det var sikkert spennende, men det kan du ikke være i min regjering».

Men det er ikke bare partiet han har kommet for å snakke til han harselerer med - regjeringen får også gjennomgå, når Raja sammenlikner den med den forrige.

– På Kunnskap og forskning hadde vi Guri GuriVenstre-leder Guri Melby og Henrik HenrikHøyre-nestleder Henrik Asheim som styrte stødig. Vi satset på lærernes kompetanse og satte forskning i høysetet. Mens Ap og Sp kutter kompetansekrav, og har satt Borten Moe Borten MoeSp-nestleder Ola Borten moe som forskningsminister. Det er jo litt som å sette en pyroman til å styre brannstasjonen.

– Forstår at Røkke flyttet

Raja tar overfor VG opp en sak han brenner for, skatteflukten til Sveits - og kritikken mot Kjell Inge Røkke.

– Jeg forstår at Røkke flyttet. Det må Jonas Gahr Støre og regjeringen selv ta ansvar for. I stedet for å be ham «ryke og reise», som SV-lederen på ufattelig vis har sagt, vil jeg prise ham, sier Raja:

– 18.000 ansatte i Aker i Norge og deres familier er svært glad for at han har skapt arbeidsplassene. Og i Molde har han bygget stadion. Og da jeg var kulturminister spadde han opp en tredjedel av de private 100 millionene for å dra i gang en satsning rettet mot barn fra familier med lav økonomi og barn med funksjonsnedsettelser.

Han sier at om Røkke ikke flyttet, måtte Aker for å kun å dekke ekstraskatten til Røkke, utbetale utbytte «på grovt sett en milliard kroner årlig».

– Nå slipper Aker å tenke på dette når Røkke flyttet. Ved at Røkke flytter ut av landet kan altså Aker beholde en milliard årlig til å trygge arbeidsplasser rundt om i Norge, og til å investere videre. Jeg tror alle andre enn Støre og hans mannskap skjønner at det ellers ville ha påført Aker ubotelig skade.

Han legger til:

– Alle Akers selskaper i Norge betaler selskapsskatt, og skaper store ringvirkninger i leverandørkjeden.

– Du priser at folk flytter ut av landet?

– Nei, det gjør jeg ikke, men mange som flytter, gjør ikke det fordi de ikke ønsker å betale skatt i seg selv. De gjør det faktisk for å redde livsverket sitt.