Knølhval har inntatt Værøy: − Fantastisk

En knølhval svømmer rundt i havnebassenget i Værøy. Fisker Bertrand Hardie (65) fikk oppleve majesteten på nært hold da den jaget småfisk.

Værøy i Lofoten har fått en sjelden gjest på besøk. En knølhval har inntatt havnebassenget.

Onsdag formiddag var det bare meter mellom værøying Bertrand Hardie og det enorme pattedyret da den kom til overflaten.

– Plutselig spratt det hundrevis av fisk til værs. Det var hvalen som gikk etter småfisk i vannoverflaten, sier Bertrand Hardie til VG.

Det gjentok seg flere ganger, forteller Hardie, som så opptrinnet fra bryggekanten.

– Den gikk ut av havnen, ventet til stimen samlet seg igjen og jaget med full «speed», sier Hardie.

– Det er jo fantastisk å se hvordan den skyter fart.

Ferdig utvokst veier knølhvalen mellom 30 og 40 tonn og kan bli opp til 17 meter lang.

HAVETS MANN: Fisker Bertrand Hardie fra Værøy i Lofoten.

I løpet av sine 12 år som fisker har Hardie sett knølhval flere ganger. Noen ganger kan den svømme med langs siden på båten, forteller han.

Men det er første gang han har sett en knølhval så langt inne i havnen.

– Sånne ting som dette er moro. Særlig på en liten øy som dette der det ikke er så mye annet som skjer, sier Hardie.

SHOWMAN: Knølhvalen er den mest lekne av storhvalene, ifølge professor Audun Rikardsen ved UiT.

Audun Rikardsen er professor i biologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø og forsker på hval, inkludert flere studier av knølhval.

Han sier det er uvanlig at knølhvalen trekker inn i havnen, særlig på denne tiden av året.

– De fleste kjønnsmodne knølhvaler er på sexferie i Karibia nå, sier Rikardsen.

Knølhvalene reiser over lange avstander, og på vinteren oppholder de seg på varmere breddegrader for å formere seg.

På sommeren og høsten feiter de seg opp i Barentshavet og langs Norskekysten.

– Så er det noen som blir igjen her. Det er hovedsakelig unge individer eller voksne som ikke drar av en eller annen grunn – i verste fall sykdom, sier Rikardsen.

Etter å ha sett videoen synes han at individet ser friskt ut. At den jakter fisk i havnen er et godt tegn, konstaterer forskeren.

HVALEKSPERT: Audun Rikardsen, professor i biologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø.

Han tror knølhvalen i Værøy havn er et ganske ungt individ.

– Unge individer kan noen ganger slite med å finne mat på egen hånd når de skilles fra moren og kan da oppsøke steder hvor man vanligvis ikke ser knølhval.

Han påpeker at knølhvaler er ganske harmløse dyr, men at de kan være ganske lekne.

Er du heldig kan det være de lager show.

– De kan vifte med halen, hoppe og klaske med finnene. Det er egentlig den eneste ’entertaineren’ av de store hvalene våre, sier han.

Rikardsen tror knølhvalen har dratt inn til havnen fordi den har funnet ut at det er mat der – trolig sei-yngel.

Det kan forklare hvorfor den er observert så nær bryggekanten.

– Hvalen bruker fjærekanten som et våpen. Den presser fisken opp på grunna slik at den ikke så lett kan stikke av. Så kommer den opp og tar en munnfull, og siler ut vannet gjennom bardene bardeneBarder er hornplater som sitter i overkjeven til bardehvaler (SNL). som fungerer som et filter og holder fisken igjen i munnen.

