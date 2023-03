FIKK BEKLAGELSE: Tirsdag denne uken fikk Hege Grostad beklagelse fra politiet. Nå vil Datatilsynet kikke Kripos i kortene.

Datatilsynet gransker politiets overvåkning av samfunnsdebattant

Datatilsynet ber nå om alt som politiet har notert og registrert om samfunnsdebattant Hege Grostad, for å undersøke om politiet har brutt loven.

Dette skjer i en sak som får stadig flere kapitler:

Spesialenheten valgte å henlegge anmeldelsen om at politiet registrerte Grostads politiske ytringer, men de bøtela politiet for å ha delt opplysninger til kommunen Grostad bodde i.

Tirsdag denne uken fikk hun en beklagelse fra politimester Ida Melbo Øystese.

Nå velger Datatilsynet å gå Kripos i sømmene, for å se hvordan politiet lagret opplysningene om henne.

Ifølge Grostads advokat er dette ganske unikt.

– Jeg er ikke kjent med at Datatilsynet har satt Kripos under gransking tidligere, men jeg synes det er helt naturlig at det skjer her, sier Elden til VG.

SPENT ADVOKAT: – Det skal bli spennende å se hva Datatilsynet får ut av granskingen, da de har fått en særlig myndighet til å etterprøve dette i politiregisterloven, sier advokat John Christian Elden.

Grostads sak begynte i adventstiden 2021, da hun som gravid ble rustestet mot sin vilje. Dette skjedde etter at kommunen hun bodde i, ba politiet om flere opplysninger om henne.

I loggen som politiet sendte til kommunen, kom det fram at de hadde lagret informasjon om hennes aktiviteter og meninger helt fra 2014.

Rustesten var negativ, og Grostad er i dag mor til et lite barn, sammen med sin samboer.

BEKLAGER DELING: Påtroppende Oslo-politimester Ida Melbo Øystese beklaget nylig at Øst politidistrikt hadde delt opplysninger om Hege Grostad.

– Det viktigste fremover er at gravide og mødre blir behandlet med respekt, og at de aldri blir mistenkeliggjort på bakgrunn av hvordan de levde før de ble gravide. Mitt håp er at dette diskuteres på nasjonalt nivå, sier Grostad til VG.

Vil ha alt

Når Datatilsynet nå ber Kripos om hvilke opplysninger politiet lagret om Grostad, ber de ikke bare om det som finnes i registrene. I et brev ber de Kripos om å overlevere absolutt alt de har om Grostad, både i og utenfor registre. De vil også vite om politiet har endret eller slettet noen opplysninger i løpet av tiden.

VG har spurt Kripos om det er sannsynlig at de har lagret opplysninger om Grostad utenfor egne registre.

Kathrine Rogstad, fungerende leder for personvernseksjonen i Kripos, svarer at hun ikke vil spekulere i hva som eventuelt er registrert om enkeltpersoner.

– På generelt grunnlagt kan vi si at hva som regnes som et register er et juridisk spørsmål. Politiet har flere systemer som ikke regnes som registre i politiregisterlovens forstand. Behandlingen av personopplysninger er hjemlet i lov uavhengig av om det aktuelle systemet er definert som et register eller ikke, sier Rogstad videre.

VG har spurt Datatilsynet om hvorfor de har valgt å undersøke saken til Grostad. De svarer at de ikke ønsker å kommentere konkrete enkeltsaker.

Tror flere er registrert

Da Spesialenheten valgte å ikke etterforske politiets lagring av Grostads politiske ytringer, viste de til Kripos:

«Kripos ga uttrykk for at de ikke hadde avdekket behandling av personopplysninger i strid med hverken politiregisterloven eller tilhørende forskrift», skrev Spesialenheten i henleggelsen.

– At bukken er satt til å passe havresekken ved at Kripos selv frifant seg i denne saken, er meningsløst der de har foretatt politiske registreringer av sine meningsmotstandere, sier Elden om dette i dag.

– Hvor sannsynlig er det at politiet kun registrerte opplysninger om Grostad, og ikke flere av hennes meningsfeller innenfor ruspolitikken?

– Jeg regner med at flere meningsmotstandere er registrert på samme måte, og like ulovlig. Men om det er flere saker vet vi ikke, fordi Kripos har nektet innsyn, samtidig som de påstår alt er i orden – slik de også har gjort i Heges sak, sier Elden.

Grostad selv mener Datatilsynet burde undersøke flere saker.

– Det fins mange som har vært mer aktive i rusdebatten enn meg, så det hadde vært rart hvis politiet bare overvåket meg og ikke dem. Datatilsynet burde undersøke alle som har vært aktive i debatten om legalisering av rusmidler, sier hun.

Fant mangler

Kripos ettergikk selv i løpet av 2022 hvordan de ulike politidistriktene lagret personopplysninger. De fant flere mangler:

«Kontrollen har avdekket at mangler i etterretningsfaglig kompetanse og fravær av etterretningsfunksjoner i enhetene øker risiko for avvik i behandlingen av opplysninger i kriminaletterretningsregisteret», skrev Kripos i konklusjonen.

Politiets selv mener derimot at de har kontroll, viste Kripos egne undersøkelse:

«Enhetene mener å ha kontroll på rutinene for utlevering av informasjon og behandling av særlige kategorier personopplysninger», står det å lese i Kripos-rapporten.