Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Nå kommer Riksadvokaten med avgjørelsen om det uløste Baneheia-drapet

Ett av Baneheia-drapene er uoppklart etter at Viggo Kristiansen ble frikjent. Nå skal Riksadvokaten avgjøre om saken mot Jan Helge Andersen bør gjenopptas.

Fredag formiddag vil riksadvokat Jørn Sigurd Maurud komme med sin avgjørelse i saken mot Jan Helge Andersen (42).

Han ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia. Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen. Han ble prøveløslatt i januar 2016.

Andersen ble dømt sammen med Viggo Kristiansen. I dommen ble det lagt stor vekt på Andersens forklaring om at den tidligere kameraten var initiativtaker og anfører i voldtektene og drapene på de to jentene.

I desember i fjor ble Viggo Kristiansen frikjent. Med det ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen stående uløst.

Gjenåpning eller frafalle siktelsen?

Baneheia-saken har vært under ny etterforskning siden våren 2021, etter at saken til Viggo Kristiansen ble gjenåpnet.

I den nye etterforskningen av Baneheia-saken er Andersens DNA avdekket på både Sørstrønen og Sløgedal Paulsen, mens det ikke er gjort funn av Kristiansens DNA.

Nå er spørsmålet om Riksadvokaten vil be Gjenopptakelseskommisjonen om at saken mot Jan Helge Andersen gjenåpnes, eller om de vil frafalle siktelsen.

Advokat Arvid Sjødin var forsvarer for Viggo Kristiansen fra 2012 til han ble frikjent i 2022. Han mener det er naturlig at Jan Helge Andersen stilles til ansvar for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

– Hvis man bruker sunn fornuft så blir det gjenåpning og tiltale, sier Sjødin til NTB.

Jan Helge Andersens forsvarer Svein Holden sier til NRK at de avventer Riksadvokatens beslutning.

– Vi avventer beslutningen og har ikke noen ytterligere kommentarer nå, sier han.

Vil ha en plan bak en gjenåpningsbegjæring

TV 2 skriver at Gjenopptakelseskommisjonen må komme til at vilkårene for gjenåpning er til stede før Riksadvokaten kan tiltale Andersen.

Professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen sier til TV 2 at en begjæring om gjenåpning vil bety at Riksadvokaten ønsker å tiltale Jan Helge Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

– Jeg har vondt for å se for meg at de ber om gjenåpning uten å ha en plan om å ta ut tiltale, sier Holmboe.