KREVER NYTENKNING: Håvard Clementz i Unge Høyre reiser på landsmøtet til Høyre fredag, men forslag til heftig ny forsvarspolitikk. Den norske teknologien i bakgrunnen er ikke ny: Minesveiperen KNM «Alta», som

Unge Høyre vil slåss for Nato-baser i Norge

Unge Høyre skal denne helgen prøve å overbevise moderpartiet om å tillate fast stasjonering av amerikanske fly, tanks og droner i Norge.

Håvard Clementz, internasjonalt ansvarlig i Unge Høyre, sier at Russlands krig mot Ukraina og svensk-finsk Nato-medlemskap må gjøre at norsk forsvarspolitikk endres.

– Dagens basepolitikk basepolitikkFor ikke å provosere Russland, og før det Sovjetunionen, har Norge sagt at Nato-allierte kan trene i Norge, men ikke være fast utplassert her. har ligget uendret siden etterkrigstiden. Unge Høyre mener at Russlands invasjon av Ukraina, samt svensk/finsk Nato-medlemskap har endret premisset for denne debatten, sier Clementz til VG.

To hovedpunkter

Høyre har landsmøte på Gardermoen til helgen, og Clementz sier at de vil foreslå to endringer:

Unge Høyre vil foreslå at det bør tillates Nato-baser på norsk jord.

Jobbe med en felles nordisk kommandostruktur mellom de nordiske forsvarene.

– Forsvarssjefen har vært veldig klar på at norsk operativ evne i de mest krevende situasjonene ikke er god nok.

– Hva betyr at Nato får base på norsk jord: Eksempelvis amerikanske fly og tanks?

– Ja, personell, fly og droner – og tanks langt nord. Behovet kan forsvarsfolk svare bedre på enn meg.

NORDISK NATO I NATO: Clementz sier Unge Høyre foreslår et nordisk Nato innenfor Nato med egne kommandostrukturer og felles koordineringssenter.

Han sier tiden er moden.

– På grunn av situasjonen i Europa i dag, tror jeg at Høyre er moden for en debatt om dette.

Både forsvarssjefen og forsvarsministeren har tatt til orde for Norge kan bli en del av ansvarsområdet for Natos nye felles kommandosenter i den amerikanske byen Norfolk.

– Forsterker behovet

Det mener Clementz er et argument for Nato-baser på norsk jord.

– Ja, med en kommandosentral på andre siden av Atlanteren, vil det forsterke behovet for baser i Norge. Det underbygger også vårt andre krav om at det er behov for en egen nordisk koordineringsstruktur innen Nato, med en felles nordisk kommandostruktur.

– Betyr det felles nordisk forsvar?

VÅTE OMGIVELSER: Han møtte VG i trøstesløst regnvær onsdag ettermiddag.

– Nei, men et nordisk Nato innenfor Nato med egne kommandostrukturer og felles koordineringssenter.

– Dere har ikke fått gjennomslag i Høyre for Natobaser i Norge før. Er dere åpne for kompromisser?

– Vi fremmer dette fordi det er på tide og vi tror det er mange som er enige med oss i det. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon krever nye og mer moderne løsninger.

– Hvis amerikanske fly skal stasjoneres i Norge vil det kunne provosere Russland kraftig og gjøre angrep på Norge mer sannsynlig i en fremtidig krigssituasjon?

– Vi har også tenkt den tanken, men vi tror ikke at økt amerikansk tilstedeværelse i nord lenger vil være utslagsgivende faktor for om Russland på et tidspunkt skulle angripe oss. Flere Nato-tropper i nord er ikke det som vil utløse krig.

– Må USA forsikre at eventuelle fly på norske baser ikke har atomvåpen?

– Ja. Atomvåpenpolitikken ligger fast, sier Unge Høyre-talspersonen.

NEI: AUF-leder Astrid Hoem håper Unge Høyre ikke får gjennomslag for sine forslag.

Kritisk

AUF-leder Astrid Hoem er avvisende til konkurrenten Unge Høyres forsvarspolitikk.

– Norsk basepolitikk har vært og er en viktig del av norsk forsvarspolitikk, og troen på et lavt spenningsnivå i nord er avgjørende for troen på en fremtid, selv med Russland som nabo. Nato-baser vil ikke bidra til å holde spenningsnivået i nord lavt, men være en radikal endring i norsk forsvarspolitikk siden andre verdenskrig. Så vi er tydelig imot dette forslaget, sier hun og legger til:

– Vi i AUF mener også at et sterkere Norden i Nato åpner for mer samarbeid, men da mener vi at vi burde prioritere å stå opp samlet for våre verdier og prinsipper, for eksempel med å være tydelig på at vi skal ha et atomvåpenfritt Norden. Der skulle vi ønske at Unge Høyre var med i kampen, det er de dessverre ikke.

AVVENTER Å SVARE: Pressesjef Cato Husabø Fossen i Høyre sier dette er en debatt de tar på landsmøtet og avstår å kommentere nå.

Ingen i Høyres ledelse var onsdag ettermiddag tilgjengelig for å kommentere denne utfordringen fra Unge Høyre.

Solbergs pressesjef, Cato Husabø Fossen, sier at de tar det på landsmøtet.

– Partiledelsen ser frem til mange spennende og viktige debatter mellom gode Høyre-folk i helgen som kommer, sier han.

Landsmøtet i Høyre er på Gardermoen fredag til søndag.