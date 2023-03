KRITISK: Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen., mener justisministeren gjør feil i å gå imot kritikerne av politiet.

Advokat-topp om Mehl: − Svikter i sin rolle

Flere advokater reagerer kraftig på justisminister Emilie Enger Mehls (Sp) siste uttalelser, og stiller spørsmål ved om hun tar politets feiltrinn på alvor.

I et intervju med Nettavisen lørdag, slo Mehl tilbake mot kritikk rettet mot politiet.

Dette fikk leder i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas og flere andre til å reagere.

Kritikken mot politiet som Mehl svarte på omhandler:

Riksadvokatenes avdekking av politiets bruk av ulovlig tvang.

Rolleforståelsesutvalgets rapport , som konkluderte med at rollene som politi og medlem at Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ikke har vært tilstrekkelig atskilt.

Leder i Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, mener justisministeren gjør feil i å gå imot kritikerne av politiet, noe Rett24 omtalte først.

– Det går fint an å si at politiet gjør en viktig jobb som generelt gjøres godt, men samtidig si at feilene som er avdekket i dette tilfellet er alvorlige, og at det derfor må tas grep, skriver Wessel-Aas, i en e-post til VG.

Advokat Frode Sulland mener også at tilliten til Mehl nå er svekket.

– Politiet har svekket tillit på grunn av dets oppførsel, og nå svekker justisministeren den tilliten man måtte ha igjen til henne, sier Sulland til VG.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) under Senterpartiets landsmøte i Trondheim den 18. mars.

Har vært tydelig

Statssekretær for Mehl, Hans-Petter Aasen (Sp), skriver i en e-post til VG at han mener Wessel-Aas’ uttalelser er unyanserte og upresise.

– Han tillegger justisministeren holdninger hun ikke har, skriver Aasen.

Han sier videre at justisministeren gjentatte ganger har vært tydelig på at rapporten om NNPF blir tatt på alvor og fulgt opp grundig.

– Vi mener utvalgets rapport gir et godt grunnlag for å følge opp de anbefalinger utvalget har kommet med. Politidirektoratet er godt i gang med oppfølgingen av utvalgets anbefalinger, skriver Aasen.

Statssekretær for justisminister Emilie Enger Mehl, Hans-Petter Aasen (Sp).

– Veldig drøyt

I intervjuet med Nettavisen reagerte Mehl blant annet på en tidligere Twitter-uttalelse fra MDG-leder Arild Hermstad:

– Det opplever jeg som veldig drøyt. Det har ikke rot i virkeligheten og det skaper en konfliktfylt debatt. Det er en kritikk som er helt feilslått, sa Mehl til Nettavisen.

Videre forteller justisministeren at kritikken bidrar til økt polarisering og et konfliktfylt ordskifte.

– Til syvende og sist er jeg redd det i seg selv kan påvirke tilliten til politiet – når man hele tiden angriper tilliten, sa Mehl.

Leder i Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, publiserte dette innlegget på sin Facebook-profil søndag.

Svekker tilliten

Wessel-Aas reagerer på justisministerens svar til kritikerne, og sier at det langt ifra er kritikken av hendelsene som svekker politiet.

– Kritikken, og ikke minst den politiske ledelsens vilje og evne til å ta kritikken på alvor, er hva som kreves for å gjenopprette tilliten. Å angripe kritikken bidrar til det motsatte, og ikke minst til å svekke tilliten til politisk ledelse. Det er som å angripe gutten som peker på at keiseren er naken, fortsetter han.

– På dette punktet mener jeg at justisministeren svikter i sin rolle, avslutter Wessel-Aas.

Også presidenten i Juristforbundet har kastet seg inn i debatten:

Statssekretær Aasen understreker at forutsigbarhet om politiets tvangsmiddelbruk er viktig for både politiet, samfunnet og berørte.

Han sier at bruk av narkotika har alvorlige helseskadelige konsekvenser, samt negative virkninger for pårørende og samfunnet:

– Det er derfor viktig at politiet har egnede virkemidler for å kunne avdekke og etterforske innførsel og salg av større mengder narkotika, til å kunne avdekke bakmenn, og bekjempe organisert kriminalitet og den kriminelle økonomien, sier Aasen.

– Snus helt på hodet

Sulland sier han oppfatter det som om justisministeren ikke aksepterer kritikken, og at hun ikke tar feilene som har blitt begått på alvor.

– Dette er bare ett av mange eksempler på hvordan rettsstaten begynner å få mange riper i lakken, sier Sulland.

Advokat og tidligere leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Frode Sulland, mener at tilliten til justisministeren er svekket.

Justisdepartementet har tidligere beklaget overfor de som har blitt utsatt for ulovlig tvangsmiddelbruk, men Mehl har ikke gjort dette selv.

– Justisministeren har først unnlatt å beklage de ulovlige ransakingene, og i tillegg skal de som kritiserer politiet kritiseres. Det snus helt på hodet, sier Sulland.

På spørsmål fra Nettavisen om hvorfor Mehl ikke har beklaget, svarer hun følgende:

– Politidirektøren har beklaget, og jeg mener det er riktig at det ligger hos dem. Det er også de som har måttet ta den fremste rollen i å rette seg etter retningslinjene. Det synes jeg er bra, og vi må ta lærdom av ting som ikke har vært riktig.

SE VIDEO – FRARÅDER TIKTOK PÅ TJENESTEENHETER: