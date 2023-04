Oslo Høyre-profil får refs for eldre-kampanje: − Pinlig, flaut og krenkende

Høyrekandidat Grete Horntvedt mener at eldre skal «bestemme hvem som skal tørke bak». Nå får hun så mye ris, at hun beklager.

– Dette er useriøst av en erfaren politiker, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Hun er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), som organiserer 125.000 norske sykepleiere.

Larsen reagerer på et valgkampbilde fra Høyre med budskapet: «Eldre skal bestemme hvem som skal tørke bak».

Det var Grete Horntvedt (H) som delte bildet på sin Facebook-profil. Hun er Oslo Høyres 11.-kandidat i kommunevalget, leder i Oslo Senior Høyre og tidligere mangeårig byråd i Oslo.

Bakgrunnen for bildet er at Høyre mener at eldre selv skal få velge mellom kommunale, ideelle eller private løsninger – på kommunens regning.

– «Hvem som skal tørke bak» er et utsagn som bygger på myten om at pleie og omsorg er å tørke rumper, et arbeid som kan gjøres av samme like useriøse begrep som «varme hender», sier Larsen i NSF.

REAGERER: Lill Sverresdatter Larsen er leder av Norges fjerde største fagforbund. Hun kaller utsagnet fra Høyre og Horntvedt for useriøst.

– Det er usynliggjøring av livsnødvendig kompetanse, noe som gjør det vanskelig å rekruttere og beholde kompetent personell. Enda mer krevende er det at utsagnet usynliggjør pasientens behov for sykepleie, fortsetter hun.

Mette Nord er leder i Fagforbundet, som er Norges største fagforening og organiserer mange yrkesgrupper i helsevesenet.

– Jeg synes det er helt utrolig. Det er pinlig og alvorlig at hun ikke har mer innsikt i hva dette arbeidet faktisk går ut på. Og det er krenkende for pasientene, som er i en situasjon der de må ha bistand og hjelp til de mest intime oppgavene, sier hun til VG.

Horntvedt svarer slik:

– Nettopp fordi det er bistand og hjelp til de mest intime oppgavene, så burde eldre kunne ha en mening om det, sier Horntvedt til VG.

HELSETOPP: Lisbeth Normann (H) var statssekretær for daværende helseminister Bent Høie (H) fra 2013 til 2017. Her fra et arrangement i 2017.

– Krenkende

Horntvedt og Høyre får også høre det fra sine egne:

– Dette er bare pinlig, flaut og krenkende, sier Lisbeth Normann.

Hun er sykepleier, tidligere leder av Norsk Sykepleierforbund og var statssekretær for helseminister Bent Høie (H) fra 2013 til 2017.

– Jeg har jobbet i helsetjenesten og med helsetjenesten i et langt liv, og jeg synes ikke vi skal snakke om tjenesten på den måten. Kandidaten får svare for seg selv, men jeg synes man må omtale helsetjenesten med respekt, sier hun til VG.

Normann sier at hun har tatt dette opp med sitt eget parti, Oslo Høyre.

– Som ledende parti kan vi ikke ha en sånn formulering. Eldreomsorgen er et krevende område med behov for kompetanse og ressurser, og som trenger å bli tatt på alvor. Da synes jeg ikke budskapet passer seg.

KANDIDAT: Grete Horntvedt står på Oslo Høyres valgliste. Her på Høyres landsmøte i 2019, sammen med Marte Leirvåg (Bergen Høyre), Sandra Bruflot (unge høyre) og Erlend Svardal Bøe (Tromsø Høyre).

– Jeg beklager

Innlegget ligger ikke lenger ute på Horntvedts Facebook-profil.

– Jeg har slettet innlegget som flere opplevde som krenkende. Det var ikke meningen, og jeg beklager det, sier hun til VG.

– Meningen var å sette på spissen at eldre må få anledning til å medvirke i den omsorgstjeneste som gis. Verdig eldreomsorg handler blant annet om at mennesket og ikke systemet settes i fokus, fortsetter Horntvedt.

Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant og Høyres eldrepolitiske talsperson, kommenterer saken slik:

– Dette kunne sikkert vært formulert på en bedre måte, men jeg forstår godt hva Grete mener. Jeg tror alle forstår at det å yte gode helse- og omsorgstjenester handler om mer enn stell nedentil, så her vil jeg oppfordre kritikerne til å heller diskutere saken fremfor å angripe en spissformulering.