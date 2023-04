SKIHYTTE: I denne Røde Kors hytta på Svarthammaren over Tromsdalen tilbringer to familier påskeferien – samtidig som de er i beredskap for Røde Kors.

Hektisk påske for Røde Kors: − Det har vært rimelig travelt

Bare i 2018 hadde Røde Kors flere oppdrag i starten av påskeuken enn de har hatt i år. På Røde Kors-hytta på Svarthammaren utenfor Tromsø sitter Richard og Bernt Inge klare.

– Det har vært rimelig travelt. Til nå i påsken har vi hatt 82 oppdrag. Siden rapporteringen startet i 2008 er resultatet frem til nå bare slått av tallet i 2018, som var høyere, sier Roy Worum, landsrådsmedlem i Røde Kors, til VG.

Blant oppdragene er det registrert flest henteoppdrag – de fleste gjelder skader folk har pådratt seg i fjellet.

– Det som peker seg ut er at over 50 prosent av skadene er knyttet til brudd og forstuinger. Enten kraftige forstuinger, lårhøner eller at det blir tydelige brudd, sier han.

I beredskap med familien

Worum forteller at det er i underkant av 1000 Røde Kors-personell i forsterket beredskap gjennom hele påskeuken, fordelt på omtrent 150 hytter.

Blant dem som sitter klare til å bistå folk i nød er operativ leder i Røde Kors Hjelpekorps Richard Skogheim og Bernt Inge Hansen, som feirer deler av påsken på Røde Kors hytta på Svarthammaren over Tromsdalen.

– Her er det kjempetrivelig, men vi skulle selvfølgelig ønske at vi hadde bedre vær, sier Richard Skogheim til VG.

PÅSKEBEREDSKAP: På Svarthammaren utenfor Tromsø er Richard og Bernt Inge klar til å bistå folk som havner i trøbbel på fjellet. De har tatt med familien på vakt. Fra venstre ser vi Philip Kristoffer Sara, Elise H. Lillebo, Jacob Emilian Sara, Synva H. Lillebo Jennifer A.L. Nunn, Bernt Inge Hansen og Richard Skogheim.

Han har tatt med seg sine to barn opp på hytta, mens kollegaen har tatt med seg sine to barn og fruen opp på fjellet. De fire barna er 7 og 11 år.

– I første omgang blir vi til i skjærtorsdag, så får vi se om det kommer nye opp og avløser oss, eller om vi skal være her ekstra, sier han.

Han håper på en rolig påske i Troms, etter flere alvorlige skred i helgen som var.

– Påsken startet på en fæl måte. Jeg håper tror at det ikke blir noen nye store hendelser nå. Varslene har roet seg ned, forklarer Skogheim.

Han avslører at de spiser taco til middag på påskehytta – og har med seg masse godterier opp på fjellet. Midt på middagsbordet står nødsambandet – i tilfelle Richard og Bernt Inge må ut på oppdrag.

Travleste gjenstår

– Hvorfor tror dere det er så mange som skader seg i år?

– Vi er litt usikre. Det meldes samtidig om stor utfart i store deler av landet, så det er nok mange som er ute og koster seg, sier landsrådsmedlem Roy Worum i Røde Kors og legger til:

– Den travleste delen av påsken gjenstår jo inn mot skjærtorsdag, langfredag og påskeaften.

De alvorlige skredhendelsene i Troms i helgen kommer i tillegg til statistikken i grafikken over.

Solskader og snøblindhet

Tidligere har Gudbrandsdølen Dagningen blant annet skrevet om en skiturist som måtte reddes ut av fjellet på grunn av snøblindhet i knallsolen.

Denne typen saker er ikke av de mest vanlige, sier Worum – men det kan skje.

– Og det er klart at når sola titter frem, i alle fall på de påskedagene med sterk sol, så er det en fare for at du blir solbrent spesielt på nesetippen.

– Blir folk hentet ut på grunn av solbrenthet?

– Nei, i utgangspunktet ikke. Men på vaktstasjonene får vi en del som oppsøker Røde Kors med alt fra skrubbsår til solbrenthet, sier han.

Sjekk fjellvettreglene

Men de aller vanligste skadene er altså brudd og forstuinger – i tillegg til en del sår- og kuttskader.

– For eksempel fra fall med stålkanter på skiene, utdyper han.

Ellers er handler mange av oppdragene om andre typer sykdomshendelser der folk trenger hjelp til å bli transportert til kjørbar vei.

– Værmeldingen ser bra ut for de kommende dagene så vi håper folk drar ut i naturen med litt varsomhet. Ta gjerne en titt på fjellvettreglene, og så håper vi at folk får en fin tur i påskefjellet.

BEDRE VÆR: Røde Kors sine medarbeidere storkoser seg på fjellet i Tromsø, men forteller at de gjerne skulle ønsker seg bedre vær. Det har vært vind og overskyet mens de har vært i fjellene.