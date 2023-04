TAR TID: SVs utdanningspolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård, mener fraværsgrensen okkuperer fastlegenes kapasitet.

Kaller forslag «spikeren i kisten for fraværsgrensen»

Syke elever bør ikke måtte besøke fastlegen for å få gyldig fravær, mener ekspertutvalg.

Det ble klart da et ekspertutvalg, ledet av Folkehelseinstituttets fagdirektør Kjetil Telle, la frem en rapport med tiltak for å bedre situasjonen for norske fastleger tirsdag.

Rapporten ble overlevert til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet (Ap) under pressekonferanse.

På den lange listen over forslag står det blant annet at fravær i videregående skole bør håndteres av utdanningssektoren, og ikke av helsevesenet. Utvalget mener det vil gi norske fastleger mindre å gjøre.

– Attester til skoleungdom er noe vi mener ikke bør ligge på fastlegens bord. Vi skal selvfølgelig ta hånd om de som trenger legehjelp, men kortvarig sykdom er ikke noe man bør bruke hardt pressede fastleger til, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen til VG.

I dag må elever som er syke selv oppsøke fastlege for å dokumentere egen sykdom overfor skolen. Dette er viktig for elever som ønsker å holde seg under den omdiskuterte fraværsgrensen.

Dersom elever har dokumentert gyldig fraværsgrunn kan ti dager trekkes fra vitnemålet årlig.

SV: – Spikeren i kisten for fraværsgrensen

Sosialistisk venstreparti (SV) mener ekspertutvalgets rapport er spikeren i kisten for fraværsgrensen.

– Den okkuperer fastlegenes kapasitet og gjør det vanskeligere å hjelpe folk som trenger det mer enn forkjølede elever. Dette må vekk, skriver Freddy André Øvstegård, utdanningspolitisk talsperson i SV i en e-post til VG.

Etter innføringen av fraværsgrensen i 2016 har fraværet i norske videregående skoler gått betydelig ned.

Under pandemien ble fraværsgrensen satt midlertidig på pause, for så å bli gjeninnført høsten 2022. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner.

– Vi har lenge foreslått en mer fleksibel ordning med egenmelding eller foreldremelding ved sykdom. Det letter på legenes kapasitet, og det hindrer at elever med milde symptomer kommer på skolen og smitter andre, legger Øvstegård til.

Høyre: – Viktig at fraværsgrensen ligger fast

Høyres skolepolitiske talsperson, Jan Tore Sanner, mener derimot ikke at ekspertutvalgets forslag bør få påvirkning på fraværsgrensen.

– Fraværsgrensen har bidratt til at elevene er mer til stede, lærer mer og at færre dropper ut av videregående. Høyre er mer opptatt av at elever som sliter og er mye borte fra skolen blir fulgt opp, enn hvem som gjør det. Det viktige for Høyre er at fraværsgrensen ligger fast, skriver han i en e-post til VG.

Fraværsgrensen ligger i dag på ti prosent. Den rommer udokumentert fravær i hvert enkelt fag. Har en elev vært borte mer enn ti prosent av undervisningstiden skal eleven som hovedregel ikke få halvårsvurdering med karakter, eller standpunktkarakter i faget.

