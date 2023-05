Støre: Avviser at partiet er i krise

Det til tross for rekorddårlige målinger og interne i partiet som slår alarm.

– Hvis Arbeiderpartiet ikke var i stand til å gjennomføre politikk som møter det vi står i nå, hvis vi ikke kunne stille i alle kommuner med gode lister av politikere som gjør en forskjell, og hvis ikke vi hadde et landsmøte med delegater som virkelig vil drive med politikk, da kunne vi snakket om det.

Det sier han i radioprogrammet Politisk Kvarter i NRK tirsdag morgen.

I helgen er det landsmøte i partiet.

Det har stormet rundt partiet de siste dagene, etter at Helga Pedersen trakk seg som kandidat til partisekretær i Ap etter telefonsamtale med partileder Jonas Gahr Støre.

– Vi har evne til å komme tilbake

Pedersen sa til VG mandag at partiet var i krise. Også en rekke Ap-veteraner uttrykker sterk kritikk mot partileder Jonas Gahr Støre.

Han sier videre at han ser et parti som tar ansvar og lager politikk som fungerer, «og det er ikke krise for meg».

VGs siste måling fra 19. april, viser at partiet ligger på 18,5 prosent. et er 7,8 prosentpoeng lavere enn valgresultatet i 2021.

– Det er alvorlig med lave målinger, og jeg vil få de opp. Men jeg ser ikke at partiet som skal være til arbeid for folk i land er i krise, jeg tror tvert i mot det har livskraft, og evne til å komme tilbake. Vi har gjort det før og kan gjøre det igjen.