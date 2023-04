OMKOM: En tenåringsgutt er tiltalt etter at en seks år gammel jente døde etter å ha blitt påkjørt av en traktor i Klepp kommune.

Tenåring tiltalt etter at Nikita (6) døde i trafikkulykke på Jæren

Seks år gamle Nikita Helena Wieczorek døde etter å ha blitt påkjørt av en traktor ved Pollestad i Klepp kommune i fjor. Nå er en tenåring tiltalt.

Gutten er tiltalt for uaktsomt drap uaktsomt drapUaktsomhet er et rettslig begrep for uforsiktighet. Med andre ord: at man burde ha forstått noe. etter ulykken som fant sted 21. september i fjor, skriver Sandnesposten.

Han erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Tor Inge Borgersen til avisen. Han ønsker ikke kommentere saken ytterligere.

Ifølge tiltalen kjørte tenåringen en traktor og rundballepresse, og skal ikke ha redusert farten. Dette til tross for at Nikita Helena Wieczorek sto mellom gang- og sykkelstien og kjørebanen, vendt mot veien, med en sparkesykkel.

Da seksåringen beveget seg ut i veien, klarte ikke tenåringen å stanse, og jenta ble påkjørt av traktoren, står det videre i tiltalen.

Wieczorek ble fraktet med luftambulanse til Stavanger universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. Traktorføreren, en gutt under 18 år, er altså nå tiltalt tiltaltNår politiet er ferdig med en etterforskning, kan den som er siktet bli tiltalt. Det betyr at det blir rettssak, og at politiet er overbevist om at personen er skyldig og at det kan bevises i retten.. Han må møte i Sør-Rogaland tingrett i slutten av mai, ifølge Stavanger Aftenblad.