Snøkaos fører til forsinkelser i flytrafikken

Skal du fly inn eller ut til Oslo i dag, må du belage deg på forsinkelser. Snøfall på Østlandet skaper store problemer for flytrafikken.

Det er ikke bare på veiene at snøen skaper kaos. Tung snø på rullebanene i Oslo fører til forsinkelser og kanselleringer i hele landet.

– Det er vår tung snø som må fjernes, så det blir dessverre forsinkelser. Vi har mindre kapasitet på rullebanene, sier pressevakt Helene W. Jensen i Avinor.







Hun forteller at forsinkelsene også vil merkes ved andre flyplasser i Norge.

– Dersom et fly er forsinket fra Gardemoen til Tromsø, vil det også blir forsinket tilbake igjen.

På Avinor sine hjemmesider er det meldt 35 innstilte fly fra Gardemoen i dag. Flere fly til Oslo fra blant annet Stavanger, Bergen, Bodø og Trondheim er også innstilte.

– 40 minutter

– SAS har kansellert 28 strekninger i dag, opplyser pressesjef i SAS, Tonje Sund.

Hun sier at dette skyldes både at det tar tid å brøyte, og at fly må gjennom av-ising før de kan ta av. Kanselleringene sier er gjort for å minimere konsekvensene utover dagen.

– Vi er i en tid med redusert brøytekapasitet. Avinor estimerer at flyvningene blir omtrent 40 minutter forsinket, opplyser hun.

Sund ber SAS-passasjerer møte til vanlig tid, med mindre man har fått en annen beskjed.

KANSELLERT: Snøen påvirker flytrafikken på Gardemoen tirsdag.

Redusert brøytekapasitet

– Vi har blitt bedt om å redusere programmene av Avinor da de klarer ikke holde rullebanene klare på grunn av snøen som har kommet, sier pressekontakt i Norwegian Eline Skari.

W. Jensen opplyser at Avinor har sasongbaserte kontrakter med brøytemannskapet.

– Vi har nedsatt kapasitet av brøytemannskap som følge av at vi har gått inn i sommerhalvåret.

