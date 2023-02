RYKKET UT: Politiet fikk melding via AMK om ulykken klokken 09.34 den 17. februar.

Sjåfør siktet etter at barn døde i Bærum: − Stor skyldfølelse

Mannen som er siktet etter at et lite barn ble påkjørt i et garasjeanlegg, har nå blitt avhørt.

– Siktede har vært i avhør og forklart seg detaljert om hendelsesforløpet, sier hans forsvarer, advokat Odd Martin Helleland, til VG.

Påkjørselen skjedde i et garasjeanlegg i Bærum fredag for halvannen uke siden.

Et lite barn under to år ble erklært død på stedet.

Føler skyld

Sjåføren var først formelt mistenkt, men ble senere siktet for brudd på vegtrafikklovens paragraf 3.

– Siktede har, som de fleste i samme situasjon ville hatt, stor skyldfølelse. Det er ikke nødvendigvis det samme som et strafferettslig skyldansvar, sier Helleland.

Info Vegtrafikklovens paragraf 3 § 3. Grunnregler for trafikk. Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. Kilde: Lovdata Vis mer

Advokat Terje Korneliussen er oppnevnt som bistandsadvokat til barnets mor.

Han sier til VG at moren har det etter forholdene greit, men at også hun føler en form for skyld og lurer på hvordan ulykken kunne skje.

– Fryktelig trist

VG var i kontakt med Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog samme dag som ulykken fant sted.

– Dette er en fryktelig trist hendelse, og våre varmeste tanker går til familien. Vårt psykososiale kriseteam følger opp de nærmeste, sa hun.

Det er en familiær relasjon mellom den siktede mannen og det lille barnet.

Påtaleansvarlig Eric Lindset sa til VG forrige uke at politiet hadde fått et klarere bilde av hendelsesforløpet.

– Det arbeides videre med å sikre tidskritiske bevis, samt pågår tekniske og medisinske undersøkelser. Det gjenstår også flere avhør, sa Lindset forrige mandag.

Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog.