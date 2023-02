HER SPRAKK NAV-SKANDALEN: 28. oktober 2019 holdt regjeringen pressekonferanse for å forklare trygdeskandalen. Fra venstre riksadvokat Tor-Aksel Busch, Navs toppsjef Sigrun Vågeng og arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Siden har alle tre forlatt sine daværende funksjoner.

Trygdeskandalen: Ber Nav rydde opp selv

Nav ber folk som kan rammet av feilaktige vedtak og blitt nektet familieytelser, om å ta kontakt. Organisasjonen Nav-Oppryddingen og en av Norges fremste EØS-eksperter reager sterkt, og sier at Nav må rydde opp selv.

I en ny melding torsdag erkjente Nav at de har feiltolket EØS-reglene i behandlingen av familieytelser til utlandet:

«Nav har endret praksis for alle ytelser som er ansett som familieytelser etter EØS-regelverket. De som mener de har eller har hatt en sak som kan være berørt av praksisendringen, kan ta kontakt med Nav», skriver etaten i en pressemelding.

Underlig

– Svært mange kan feilaktig være nektet ytelser som barnetrygd, overgangsstønad og kontantstøtte. Jeg mener det er underlig at Nav legger opp til en ordning der de som ble rammet selv må ta kontakt med Nav, sier Christoffer Conrad Eriksen, jussprofessor ved Universitetet i Oslo.

Han får full støtte fra organisasjonen Nav-Oppryddingen. De skal senere i år møte staten i Oslo tingrett med krav om erstatning og oppreising til de som ble urettmessig straffedømt i den forrige Nav-skandalen.

– Nav kan ikke forvente at folk selv finner ut av dette. Nav-Oppryddingen opplever å måtte ordne opp i feil som staten har påført folk og familier, og som Nav i dag påstår det blir for tidkrevende for dem å rydde opp i. Men det er Nav som har registrene og systemene, og må rydde selv, sier Rune Halseth, leder i Nav-Oppryddingen til VG.

Info Trygdeskandalen I 2019 sprakk Nav-skandalen: I årevis – i hvert fall siden 2012 da EUs trygdeforordning ble innlemmet i norsk rett, og muligens helt siden 1994 – har myndighetene vært i brudd med EØS-avtalen. Norske trygdemottagere ble nektet å ta med trygdeytelser dersom de oppholdt seg i andre EØS-land. Dette gjaldt i hovedsak arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Brudd på opplysningsplikten om utenlandsopphold ble fulgt opp på strengest mulig vis. Mange ble tiltalt og idømt fengselsstraff og inndragning fordi de likevel hadde reist ut av landet uten å varsle Nav. Vis mer

Overkjørt av domstolen

EFTA-domstolen uttalte i fjor sommer at overgangsstønad til enslig mor eller far er en familieytelse. Dermed har Nav helt siden 1994 ikke har hatt riktig tolking av EØS-reglene for familieytelser.

Christoffer Conrad Eriksen sier at regjeringen og embetsverket kan ha visst at de tok en stor risiko i disse sakene:

– Mye taler for at dette er en risiko som man har vært klar over i en årrekke. Og hvordan man har vurdert denne risikoen, ser ut til å være et tema i 2014-rapporten. Men fortsatt er så mye av denne rapporten sladdet, slik at det er umulig å vite sikkert hvordan denne risikoen ble vurdert, sier Eriksen.

Rapporten fra 2014 om trygdeeksport har verken saksøkerne i Nav-rettssaken eller Stortingets kontrollkomite fått fullt innsyn i.

– Da trygdeskandalen sprakk i 2019, hevdet internrevisjonen i Nav at dette var en enslig sort svane. Det det ser ut som nå, med det vi kjenner av 2014-rapporten og denne saken, indikerer en bevisst holdning fra myndighetene om å tøye handlingsrommet, og la de som går på trygd betale prisen for feilvurderinger, sier Eriksen.

Han har også et spark til Stortingets manglende vilje til å komme til bunns i sakene:

– Nav-skandalen og denne nye innrømmelsen kan ha rammet langt flere enn 10.000 og folk er dømt til fengsel. Så er fasiten at Stortinget fortsatt ikke ser seg tjent med å undersøke saken til bunns. Verken Solberg eller Støres regjeringen har ønsket å gi offentligheten den åpenhet som er nødvendig for å forstå hva som har skjedd.

Var imot

I lovsaken som skulle rydde opp etter trygdeskandalen, argumenterte regjeringen imot at overgangsstønad for enslige foreldre var omfattet av trygdeforordningen.

Da Stortinget behandlet lovendringen høsten 2022, erkjente saksordfører Per Olaf Lundteigen at han ikke hadde fått støtte for å EØS-tilpasse denne ytelsen.

– Der skal regjeringen komme med en ny sak for Stortinget – selv om det var noe som vi med fordel kunne ha ryddet opp i denne runden, sa Lundteigen til VG 25.oktober.