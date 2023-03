STRIDENS KJERNE: Elise Holtan Pavall Årbogen, reineier i Nord Fosen Siida i Roan Vindpark, møter VG ved en av de 71 turbinene i vindparken. Hver turbin er totalt 145 meter høy, inkludert rotoren.

Fosen-familiene: − Ingen har tatt kontakt med oss

ROAN (VG) Politikere møter aktivister i Oslo daglig for å snakke om Fosensaken. - Hvis de vil snakke er det vel oss de bør snakke med, sier reindriftssame Elise Holtan Pavall Årbogen.

Demonstrasjonene i Oslo har pågått i flere dager, og aktivister som sperrer ut ansatte fra departementene bæres bort.

I Fosen har snart alle mediehusene vært på besøk hos de seks familiene hele Fosen-saken startet med. Likevel er det ingen politikere, fra Stortinget eller regjeringen, som har tatt kontakt med reineierne.

– Vi har sett på dem på TV, men ikke hørt noe fra dem selv. Ingen har tatt kontakt med oss, sier Elise Holtan Pavall Årbogen.

– Bør de ta kontakt?

– Hvis det er løsninger de er opptatt av å snakke om, så er det vel oss de bør snakke med.

FILMES: Et dokumentarteam fulgte Terje Haugen og Elise Holtan Pavall Årbogen onsdag.

Tåken ligger tett på Roan vindkraftverk og nærmest tryller vekk de høye vindturbinene.

Årbogen viser oss hvor anleggsveiene går gjennom det som en gang var vinterbeitet for reinsdyrene til Nord-Fosen Siida, der tre familier driver reindriften sin sammen.

– Du kan se at veiene kutter tvers gjennom det som var leitet for reinen. Det var urørt natur, nå ligner det mer et anleggsområde, sier Årbogen.

Hun peker ned i en dal med et lite vann og grønne områder med spredte trær. Årbogen tok over reindrifta etter sin far i 2019. Hennes første dag som eier var også første dagen familiene møtte i tingretten.

STATSRÅD I VINDEN: Reineier Terje Haugen hadde besøk av daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) kort tid etter Høyesterettsdommen i 2021.

Da hadde seks framilier i to siidaer siidaerSammenslutning av flere familier som driver reindrift sammen. Kalles sijte på sørsamisk. saksøkt utbygggerne av vindkraftverkene Roan og Storheia. De mente at vindturbinene forstyrret deres reindrift og var et brudd på deres rettigheter som urfolk.

Staten gikk selv inn som partshjelp for utbyggerne i saken, familiene møtte regjeringsadvokaten som motpart. Dermed ble det også et tap for staten, da familien vant i Høyesterett i november 2021.

Familiene fikk rett. Staten hadde brutt deres rett til å fortsette reindriften, da de ga utbyggerne tillatelse. Dermed er konsesjonene i praksis ugyldig.

Det Høyesterett ikke tar stilling til, er om det betyr at turbinene nå skal rives. Det er den eneste løsningen hun ser.

– Vi har vært villige til å diskutere andre erstatningsbeiter, for det er beiteområder vi trenger. Vi har også vært åpne for å finne løsninger for å kunne sameksistere med vindturbinene på kort sikt, men ikke i de 25 årene de har konsesjon for. Det er uaktuelt, sier Årbogen.

GRÅ UTSIKTER: Elise Holtan Pavall Årbogen, reineier i Nord Fosen Siida, Terje Haugen, leder Nord-Fosen Siida i Roan Vindpark i vind og tykk tåke onsdag.

Det naturlige for siidaen er at de rullerer mellom de tre vinterbeitene de har. Nå har de bare to vinterbeiter å bruke, og de er i ferd med å bli nedslitt. I tillegg er ikke noen av beitene store nok til å holde flokkene samlet, slik de helst skal.

– Vi har rein som er på sommerbeite om vinteren, og rein som er på sommerbeitet når de kalver. Ting har endret seg og den spiralen går fort nedover, sier Årbogen.

– Jeg tenker at nå må noe skje, hvis ikke er det snart over for reindrifta på Fosen.

De har hatt flere konsultasjonsmøter med Olje- og energidepartementet. Det forrige var i november. Sålangt har ikke reindriftssamene blitt enige med OED om noe, og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har innrømmet at saken har stått fast.

– Problemet er at de kommer ikke med løsningsforslag, de vil bare snakke om hva de skal utrede. Vi mener at saken er godt nok utredet. Den var utredet nok i tingretten, i lagmannsretten og i Høyesterett. At de skal trenge mer utredninger nå forstår vi ikke, sier Årbogen.

– Er det mulig å finne andre beiteområder?

– Vi har sett på det flere ganger, men problemet er at dette ikke er det eneste naturinngrepet her. Det er ikke engang det eneste vindkraftanlegget i området. Alle andre områder vi kunne brukt er også utilgjengelig for oss.

Det er høye hvite vindturbiner spredt på åskammene rundt Roan og Storheia. Seks vindkraftanlegg gikk under navnet Fosen Vind da de ble påbegynt i 2016, og var Europas største vindanlegg på den tiden.

PRESIDENT: Sametingspresident Silje Karine Moutka holdt apell for demonstrantene onsdag. Torsdag skal hun møte olje- og energiministeren.

Reinen spiser lav, og det vokser ikke på berg. For å sette opp vindturbinene er det sprengt ut masse og bygget brede anleggsveier, som snirkler seg mellom fundamentene.

Selv om vindturbinene tas ned, tror reindriftssamene at det vil ta flere tiår før naturen tar området tilbake.

– Vi kan ikke få tilbake 100 prosent det beiteområdet vi hadde, men vi vil få tilbake noe av området vårt. Etter hvert vil lav vokse fram igjen i noen av de ødelagte områdene, sier Årbogen.

– Jeg vil neppe oppleve at dette fungerer som et godt vinterbeite, men kanskje mine barn eller barnebarn.

– Det er over 100 vindturbiner i disse to områdene, og de produserer nær to terawattimer strøm. Hvordan påvirker det ditt syn på om de skal rives?

– Jeg har sett at mange har begynt med regnestykket, men for oss handler det ikke om det økonomiske. Dette handler om vår mulighet til å drive reindrift. Det er den retten Høyesterett sier at vi skal ha.