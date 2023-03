FÅR STØTTE: Tonje Brenna seiler opp som stor favoritt til å bli nestleder i Ap til våren.

Aps største fylkeslag støtter Brenna

Arbeiderpartiets største fylkeslag går inn for Tonje Brenna som nestleder. De vil også beholde resten av ledelsen. Det gjør at Brenna klart leder racet mot Hadia Tajik om å bli nestleder.

Det kommer frem i en protokoll fra styremøtet i partiet torsdag, som VG kjenner innholdet i.

Styret i Trøndelag Ap har innstilt overfor valgkomiteen i Arbeiderpartiet. Styret gikk torsdag inn for å beholde dagens ledelse i Arbeiderpartiet og at Tonje Brenna skal bli nestleder.

Helseminister Ingvild Kjerkol og fylkesordfører Tore O. Sandvik innstilles til gjenvalg som sentralstyremedlemmer.

De ønsker også at partiledelsen fortsetter og at eneste endring i den sentrale ledelsen, er at Brenna kommer inn i nestlederposisjonen som har stått ledig siden Tajik måtte gå av i fjor.

– Vil møte med fullmakter

Fylkesleder Ingvild Kjerkol i Trøndelag Ap gir følgende kommentar:

– Både Tore O og jeg har svart komiteen at vi ønsker gjenvalg. Ellers har jeg bare denne kommentaren: Trøndelag Arbeiderparti kommer til å gi valgkomiteen de innspill de har bedt om. Vårt medlem i valgkomiteen Amund Hellesø vil møte med de nødvendige fullmakter fra styre for at valgkomiteen kan gjøre jobben sin.

Den trønderske støtten til Brenna, gjør henne til soleklar favoritt til å bli nestleder:

STØTTEN VOKSER: Brenna har foreløpig støtte fra 94 av 300 delegater.

VG har fått oversikten over delegater til landsmøtet i Ap 4.-6. mai.

Info Her er hele listen: Fordeling av de 300 delegatene til aP-landsmøtet i 2023, med antallet delegater fra 2021 i parentes. Østfold 16 (15) Akershus 28 (26) Oslo 31 (32) Innlandet 36 (36) Buskerud 12 (12) Vestfold/Telemark 24 (26) Agder 14 (15) Rogaland 17 (18) Vestland 32 (33) Møre og Romsdal 12 (12) Trøndelag 42 (37) Nordland 16 (18) Troms 10 (11) Finnmark 9 (8) Svalbard 1 (1) Vis mer

94 av 300

Den viser at Trøndelag, etter den store veksten i det Trond Giske-ledede laget Nidaros Sosialdemokratiske forum i Trondheim, får 42 delegater, mot 37 sist.

Nest største fylkeslag er Innlandet (36), etterfulgt av Vestland (32) og Oslo (31).

Brenna har også fått støtte fra Akershus (28), Agder (14) og Troms (10).

Samlet 94 av 300 delegater på landsmøtet.

Tajik har foreløpig fått støtte fra sitt Rogaland.

Oslo har foreløpig spilt inn gjenvalg på Jonas Gahr Støre som partileder, Raymond Johansen som gjenvalgt sentralstyremedlem og Kamzy Gunaratnam som nytt medlem av sentralstyret.

Oslo-usikkerhet

Men DN skrev torsdag at styret i Oslo Ap ønsker både Tonje Brenna og Hadia Tajik som nestledere.

Konsekvensen av det er at partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran står i fare for å bli byttet ut:

Skal to kvinner inn som nestledere, må det være to menn som statsminister og partisekretær.

Men fylkesstyret i Oslo har ikke fattet noe formelt vedtak ennå om sine innspill til hvem som skal sitte i partiledelsen.

Kjøttvekten

Kjøttvekten vipper i dag klart i Brennas retning:

Opptellingen har for lengst begynt og regnestykket til fordel for Brenna ser slik ut:

94 delegater fra Trøndelag, Akershus, Agder og Troms.

Hvis Oslo utfordrer og vil bytte ut alle i ledelsen utenom Støre, vil trolig Innlandet, hvor Kjersti Stenseng kommer fra, støtte Brenna, for å hindre at deres partisekretær ryker ut.

Det samme blir det vurdert at vil skje i Nordland, hvor Bjørnar Skjæran kommer fra.

146

Legger vi til 36 fra innlandet og 16 fra Nordland til de 94 delegatene fra Trøndelag, Akershus, Agder og Troms, er antallet mulige Brenna-stemmer allerede oppe i 146 - altså nesten flertall.

Når vi vet at AUF har lansert Brenna, vil det trolig allerede være flertall for Brenna, før fylker som Østfold, Buskerud, Vestfold/Telemark og Vestland har vist kortene.

Men det må understrekes at det ikke nødvendigvis er alle delegatene fra en fylkesdelegasjon som vil stemme slik fylkesstyret har anbefalt.