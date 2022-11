Innrømmer at han løy i avhør: − Jeg tok en snarvei

HAUGESUND TINGHUS (VG) Johny Vassbakk var tydelig på at han ikke fortalte hele sannheten om to voldsepisoder. Med vilje.

Johny Vassbakk (52) møter i disse dager i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995.

Han nekter for å stå bak drapet på jenta, og hevder at han er utsatt for et justismord, sa han i retten torsdag.

Under sin forklaring ble han spurt av både aktoratet og forsvaret om to voldshendelser som fant sted før Birgitte ble drept.

Det ene var et angrep på en tilsynelatende tilfeldig kvinne med en sykkelpumpe som skjedde da han var 15 år gammel.

Det andre var et voldelig angrep på en psykolog som hadde behandlet ham.

Da han blir spurt om denne situasjonen i retten av aktor Thale Thomseth, beskriver han det som at han kan ha mistolket situasjonen mellom dem.

Mandag 10. september 1990 tok den nå tiltalte mannen seg inn i huset til psykologen i Haugesund. Der gikk han til angrep på henne, et angrep som omtales som seksuelt motivert med innslag av vold.

– Jeg vet at jeg har forklart at jeg ikke husker i avhør, sier Vassbakk fra vitneboksen.

– Jeg tok en snarvei og sa jeg ikke husket, sier han.

I retten torsdag beskriver han voldsepisoden i detalj.

Var ikke ærlig med politiet

Forsvareren hans Stian Kristensen spurte om han husker hva som skjedde da han blant annet kvalte psykologen med en snor.

– Ja, jeg husker mye av det som skjedde.

Kristensen peker på at han i avhør på 90-tallet har sagt at han ikke husker så mye.

– Jeg har ikke nektet å svare, det har vært lettere å ta snarveier.

– For å slippe å forklare?

– Ja.

– Så du var ikke ærlig med politiet da.

– Nei, svarer Vassbakk.

Ikke ukjent taktikk

– Det er nok ikke en ukjent sak at mange som gjør dumme og straffbare ting tar den litt lette veien ut når de sitter i avhør, sier Kristensen til VG.

Han mener det ikke er uvanlig at mistenkte erkjenner det straffbare forholdet, men sier at de ikke husker helt hva som skjedde for å slippe å måtte snakke om det.

– Vårt poeng er å få frem at dette er dramatiske hendelser som han må huske. Så han har jo hele veien husket dette, og tatt den lette veien ut den gang da. Han sier jo at han husker dette, selvfølgelig gjør han det, det er dramatiske ting, sier Kristensen.

Han mener dette er et åpenbart signal om at han hadde husket det, om Vassbakk hadde drept Birgitte Tengs.

Under sin forklaring onsdag, sa han at han ikke husket hva han gjorde den 5. mai 1995, da Tengs ble drept.

Torsdag spurte Kristensen om den datoen var spesiell for ham på noe vis.

– Nei, var svaret fra tiltalte Vassbakk.

Kristensen sier at det er to konkrete ting han har løyet om for å slippe lettere unna – hendelsen med sykkelpumpen, og snoren som ble strammet rundt halsen på psykologen.

– Han forklarer ganske mye rundt det med psykologen, men når det kommer til selve snoren rundt halsen har han tatt den lette veien ut. Ellers har han forklart seg rundt dette den gang da også altså, det er det litt kritiske punktet han ikke har fortalt om.

På spørsmål fra VG om hvorfor aktoratet har lagt vekt på Vassbakks varierende forklaringer, svarer konstituert statsadvokat Thale Thomset kort:

– Det er jo interressant for oss å få frem at han har sagt noe annet i avhør enn det han sier i retten. Så vil vi komme tilbake til hvordan vi vurderer betydningen av dette når vi kommer til prosederingen.

Knakk i retten

Vassbakks tidligere straffehistorikk var et gjennomgående tema i retten torsdag.

Aktoratet tok blant annet opp hans tidligere domfellelser for innbrudd og tyverier av damesko og -klær.

Vassbakk knakk sammen i gråt i vitneboksen da han svarte på spørsmål fra aktor Thomseth om hva slags inntrykk han tror han skapte hos folk han har brutt seg inn hos.

Les mer: Tengs-rettssaken: Tiltalte brøt sammen i retten

– Det må ha vært utrolig skremmende for dem, og jeg er utrolig lei meg for det jeg har påført andre. Dette er ikke noe jeg er stolt av overhodet, jeg har sett på meg selv som en freak.

– Jeg skulle vært foruten den smerten jeg har påført andre. Den er det tøffeste å leve med. Det er veldig sterkt ... Og det har gått innpå meg.

