PÅ INTENSIVEN: Intensivsykepleiere løfter covidsyke pasienter over i ambulanse. Bildet er tatt i desember i fjor, da sykehusene var svært presset.

FHI advarer sykehusene – ikke tjent med frykt, sier OUS

Folkehelseinstituttet ber sykehusene stålsette seg for en vinter med flere innleggelser, og regjeringen har planene klare. Men Oslo universitetssykehus tror ikke vi vil se de store innleggelsesbølgene.

En ny coronabølge kan være rett rundt hjørnet. På toppen av dette venter Folkehelseinstituttet (FHI) epidemier av både influensa, RSV-infeksjon og kanskje kikhoste.

I en risikovurdering som ble publisert tirsdag denne uken, skrev FHI at sykehusene må forberede seg på at det sannsynligvis vil komme flere innleggelser i vinter enn vanlig.

– Belastningene på sykehusene, herunder deres barneavdelinger kan bli stor. Dersom flere epidemier eller bølger kommer samtidig, kan belastningen bli betydelig, skriver FHI. Hvis bølgene kommer etter hverandre, kan belastningen bli langvarig.

De varsler også at et stort sykefravær vil belaste samfunnet generelt og helsetjenesten spesielt.

– Det er en prognose som kanskje er sannsynlig, men vi mener at det er viktig å skille smitte og sykdom nå. Vi ser at mange som er smittet har lite symptomer, sier medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS) Hilde Myhren til VG.

– Vi er litt redd for at negative konsekvenser av frykt for smitte sprer seg, det er vi jo ikke tjent med, sier hun.

PRESS: Intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) opplevde stor belastning under coronabølgene i fjor.

Under coronabølgen i fjor vinter, slo flere sykehus alarm om press på intensivavdelingene. OUS var blant sykehusene som opplevde størst belastning.

Men Myhren tror ikke belastningen vil bli like stor denne gangen.

– Vi er i en fase av pandemien hvor vi forventer at den vil henge ved i lengre tid, men at man ikke ser de helt store bølgene av innleggelser eller behov for intensivbehandling slik vi har sett i de første bølgene. Selv om det er smitte er det færre som blir alvorlig syke og sykehusbelastningen er lavere enn tidligere, sier hun.

Kan påvirke annen aktivitet

Viseadministrerende direktør ved Haukeland universitetssykehus Clara Gram Gjesdal, skriver i en e-post til VG at de har stor innstrøm av pasienter.

– Dersom det kommer mange virussyke i tillegg må vi klare det, men da må vi utsette annen aktivitet, skriver hun.

– Har dere god nok kapasitet hvis alle smittebølger slår inn samtidig i vinter?

– Da må vi ta ned annen aktivitet i sykehuset.

Gjesdal skriver at de må vurdere totalkapasiteten i sykehuset fra dag til dag, og at sykehuset har startet oppjustering av intensivkapasiteten.

– Det krever utdannelse av intensivsykepleiere og intensivleger og det krever midler.

Har planene klare

Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad skriver i en e-post til VG at helsetjenesten også i et normalår utfordres av flere influensapasienter og økt sykefraværet i januar og februar.

– En samtidig økning av covid-19-tilfeller vil og selvsagt kunne øke belastningen ytterligere, men dette vil motvirkes av vaksinasjon av risikogruppene. En stor smittebølge betyr ikke nødvendigvis en like stor bølge av innleggelser, selv om sannsynligheten for det øker.

– Risikoen for flere innleggelser i januar og februar er reell, men vi vil ganske tidlig kunne se hvor stor spredningen av influensa og SARS-CoV-2-viruset faktisk blir og det gir oss en mulighet til å forsterke rådene om å være hjemme ved sykdom, eventuelt ta en selvtest hvis du er i tvil og følge vaksineanbefalingene til FHI.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa onsdag ettermiddag til NTB at regjeringen har planene klare hvis en ny coronabølge overbelaster norske sykehus.

– Vi har planer om å kunne trappe opp tiltak hvis det blir behov, sier Kjerkol til NTB.

Til nyhetsbyrået sier hun at mulige tiltak kan være omdisponering av personell og avlastning sykehusene imellom.

– Det vi følger spesielt med på nå, er om vi får flere epidemier samtidig, altså en tøff sesong med for eksempel vinterinfluensa og økt koronasmitte.