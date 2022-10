porrett_levende.mov Norsk gass har aldri

vært viktigere

– og mer utsatt. Er det mulig å sikre

Norges mest

sårbare punkter

mot Putin? Nei, mener disse

sikkerhetsekspertene.

Norges mest sårbare punkt

Ulovlige droner som flyr over flyplasser og olje- og gassinstallasjoner har preget nyhetsbildet de siste ukene.

Krigen i Ukraina har «rykket nærmere Norge», har statsminister Jonas Gahr Støre slått fast.

Beredskapen ved Norges «nasjonalskatter» er høynet. Heimevernet ble utplassert på plattformer og anlegg etter at en av de viktigste gassrørledningene i Europa ble rammet av et sabotasjeangrep i slutten av september.

Men er det nok? Hva er egentlig Norges mest utsatte infrastruktur, akkurat nå, og hvilke trusler kan vi stå overfor?

Fire eksperter på beredskap og sikkerhet deler sine analyser om hva som står på spill.

SPENT SITUASJON: Kystvaktskipet KV Sortland patruljerte foran Troll A-plattformen i Nordsjøen i slutten av september.

«Umulig»

– Det vil være umulig å helgardere oss fullstendig mot Putins gråsonekrigføring.

Det sier Ina Holst-Pedersen Kvam, forsker ved Forsvarets høgskole Sjøkrigsskolen.

Med «gråsonekrig» mener hun Russlands hybride krigføring hybride krigføringEn konflikt eller krig det det brukes en blanding av konvensjonelle militære operasjoner og irregulære virkemidler som cyberangrep, sabotasje, terrorisme og såkalt påvirkningsoperasjoner., der også ukonvensjonelle metoder tas i bruk:

Fiskefartøy som får undersjøiske kommunikasjons- og telekabler i trålen

Droner som stenger ned flyplasser

Cyberangrep som fører til strømbrudd, som igjen vil føre til nedetid i kraftverk, banktjenester, betalingsterminaler, telefonlinjer og internett, og til signalfeil på trafikklys og toglinjer

Alt dette er populære midler i Russlands verktøyboks. Og Norge er et av de fremste målene for dem alle, ifølge Kvam.

– Putin forsøker å destabilisere Europa via stadig mer intens og aggressiv virkemiddelbruk. Mesteparten av denne vendes nå mot Norge, sier hun til VG.

Målet er ifølge Kvam å slå såpass dype sprekker i solidariteten med Ukraina at den ukrainske presidenten tvinges til forhandlingsbordet. På den måten kan Putin avslutte krigen uten totalt å tape ansikt.

Etterretningssjefen: Dette er truslene mot Norge

IKKE SOM PLANLAGT: Putin taper terreng i Ukraina, og forsøker å få overtaket ved hybrid krigføring og sabotasje i Europa. Her besøker han styrker i Ryazan-regionen sørøst for Moskva 20. oktober.

Sprer frykt

– Nå er vi i en konflikt med Russland og må forberede oss på at eventuelle angrep og sabotasje skjer i gråsonen og over et bredt spektrum, sier Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), til VG.

Vi kan forvente at angrepene er tildekket, og at det vil være krevende – om ikke umulig – å bevise hvem som sto bak, mener forskeren. På den måten vil Russland kunne fortsette å spre frykt, uten å utløse en krig med Nato.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har ikke besvart VGs spørsmål om denne saken.

Hun har tidligere forklart at regjeringen styrker beredskapen på alle samfunnsområder.

– Selv om det dukker opp mange urovekkende hendelser, har vi et godt overblikk, sa Mehl til VG i midten av oktober.

Men folk flest bør også ta grep, mener forskeren Eggen:

– Alle bør være mer årvåkne. Vi trenger ikke endevende livene våre, slik som ukrainerne må, men vi kan alle bli mer årvåkne.

Da Russland kuttet gassen til Europa, ble Norge plutselig kontinentets største gassleverandør. I samme øyeblikk ble vi også mer utsatt.

Selv om sikkerheten er økt, er vi ikke fullstendig beskyttet mot angrep. Det mener samtlige sikkerhetseksperter VG har intervjuet i denne saken.

– Jeg tror aldri det vil være mulig å beskytte infrastrukturen vår helt. Særlig infrastruktur på havbunnen er veldig vanskelig å sikre, sier Eggen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen: – Russerne må ikke undervurderes

Kvam ved Sjøkrigsskolen oppsummerer det slik:

– Det er for mange sårbare punkter i Norge, og for mange måter å skade disse på, til at politiet, Forsvaret og Heimevernet kan klare å sikre dem alle samtidig mot enhver type angrep.

Olje og gass

– Olje og gassinstallasjoner i Nordsjøen, med leveranser til kontinentet, er kanskje den viktigste infrastrukturen i Europa akkurat nå.

Det sier en av Norges fremste terroreksperter, Anders Romarheim, leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.

I forrige uke ble det kjent at Nato dobler sin undervanns-overvåkning som et svar på sabotasjen på gassrørledningene Nord Stream. Over 30 marinefartøyer fra Nato-land patruljerer nå i Nordsjøen og i Østersjøen.

VG-kartlegging: Her har de slått dronealarm

– Den økte militære tilstedeværelsen er også et uttrykk for at våre allierte tenker at Norge ikke klarer dette alene. Og jeg observerer at Nato er blitt veldig godt tatt imot, sier Romarheim.

NATO-ØVELSE: Nato gjennomfører atomøvelsen Steadfast Noon, som ble planlagt før Russland invaderte Ukraina i februar. Årets øvelse finner sted i Belgia.

Har tidligere gått ut i VG og kritisert sikkerheten på norsk sokkel, og hevdet at oljebransjen «ikke har villet innordne seg» sikkerhetsloven sikkerhetslovenJustis- og beredskapsdepartementet innførte i 2018 en ny nasjonal sikkerhetslov som blant annet skal trygge Norges suverenitet og avdekke "sikkerhetstruende virksomhet".. Dette har arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Offshore Norge har avvist.

En konsekvens ved å stå utenfor denne loven har vært at Norges olje- og gasselskaper i en årrekke ikke har kunnet motta gradert informasjon om mulige trusler.

På sensommeren ble dette imidlertid endret, slik at de største selskapene, som Equinor og Gassco, nå er delvis underlagt sikkerhetsloven, ifølge NRK.

– Akkurat nå er sikkerheten noe høyere på norsk sokkel, og det militære nærværet har økt både på land og til havs, sier Romarheim.

Info Liste over sårbare punkter Det finnes flere lister over hvilke steder og funksjoner som er spesielt utsatt i Norge. Detaljene er gradert, men noe er offentlig. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Liste over Liste over 44 grunnleggende nasjonale funksjoner , rapportert inn av departementene. NSM bekrefter at de besitter en liste.

NSM har også laget et kart over områder det er forbudt å fotografere og filme med drone fra luften. Her er blant annet flyplasser, Forsvarets leirer, regjeringskvartalet, Stortinget og departementene oppført.

Politiet. Oversikt over skjermingsverdige objekter. Listen er gradert etter sikkerhetsloven, sier Politidirektoratet til VG. Vis mer

Ina Holst-Pedersen Kvam ved Sjøkrigsskolen frykter hva som kan skje under vann.

Hun mener «nøkkelen» til å avgjøre Ukraina-konflikten havnet i Nordsjøen og Norskehavet idet norsk petroleumssektor ble det hun kaller «den største livsnerven» til både krigen og Europa.

– Det er klart at Kreml hiver på seg dykkermasken for å stupe uti etter den, sier Kvam.

Hun skisserer mulige angrep mot norske olje- og gassinstallasjoner som et verstefallsscenario. Da vil sabotasje mot rørnettverket langs havbunnen være det mest sannsynlige, ifølge Kvam.

Se undervannsbildene etter angrepet på Nord Stream:

Sprengladninger kan eksempelvis festes på de undersjøiske rørene av ubemannede miniubåter eller topphemmelige kampdykkere fra russiske spesialstyrker – såkalte «froskemenn».

VG-spesial: Trusselen på havets bunn

– Uansett må olje- og gassektoren, både på land og til havs, regne med en gradvis økning i destabiliserende aktivitet fremover. Dronebruken kan bli mer intens, og kombineres med cyberangrep og strømkutt som midlertidig stanser produksjon.

RYKKET UT: Politiet rykket ut til gassfeltet Ormen Lange på Aukra 13. oktober, etter at noen hadde ringt inn en bombetrussel mot anlegget.

– Felt som er ubemannet, som Ormen Lange, eller fullstendig elektrifisert, som Johan Sverdrup, fremstår spesielt utsatt mens russerne tester seg frem.

Lørdag ble det varslet om en droneobservasjon utenfor olje- og gassplattformen Åsgard, og siden fredag har et russisk isbryterskip ligget like nord for gassfeltet Ormen Lange – angivelig værfast.

– Man stanser ikke motoren utenfor Møre på grunn av dårlige værforhold på kysten av Troms. Russland leker med oss, rett og slett, slår Kvam fast.

Strøm og energi

Hvilke andre sårbare punkt finnes i Norge?

På land er kraftverkene og strømkablene er en av de mest utsatte infrastrukturene Norge har, mener terror- og sikkerhetsekspert Romarheim.

Kraftbransjen har over tid lent seg for mye på såkalt redundans, mener han. Kort fortalt betyr det at hvis én strømkabel kuttes, så rutes bare strømmen gjennom andre deler av strømnettet.

– Denne tenkningen er helt utmerket på ulykker, som når et tre faller i skogen og velter over kraftkabelen. Men hvis det er Putins menn som er i skogen, da faller ikke trærne tilfeldig.

Romarheim mener kraftbransjen har en vei å gå på å ruste seg mot mulige angrep fra en «tenkende aktør som vil volde skade».

I Ukraina er flere byer uten strøm etter rakettangrep mot kraftstasjoner og vannkraftverk. Dette er en kjent del av Russlands hybridkrig, ifølge Romarheim.

Ukraina uten strøm: Livet i mørket

SÅRBART: Kraftkablene i Norge er sårbare for angrep, mener ekspertene. Bildet viser Gjestad trafostasjon og høyspentledninger på Jessheim.

Tor Ivar Strømmen, forsker og orlogskaptein ved Sjøkrigsskolen, illustrerer hvordan et angrep på det norske strømnettet vil kunne ramme bredt:

– Norges vassdrags- og energidirektorat har kart ute på nett der du raskt kan identifisere hvor de viktige kraftlinjene inn til for eksempel Bergensområdet går. En liten sprengladning kan ta ut en av mastene som bærer en av de fjordkryssende kablene, og da vil det ta uker, om ikke måneder, før Bergen har fullverdig strømforsyning igjen.

Et slikt angrep vil ikke ramme bare Bergen, men norsk økonomi og norsk energieksport til Europa, ifølge Strømmen.

Hva skjer hvis det er flere angrep samtidig på ulike deler av norsk infrastruktur? spør han seg.

Ifølge Strømmen kan få og små angrep til sammen føre til en «samfunnsmessig kollaps», i verste fall.

– Norge fungerer ikke uten strøm, telekommunikasjon og internett. Store deler av befolkningen har ikke alternative varmekilder, andre måter å lage mat og oppbevare mat på, og vi er til og med stadig mer avhengig av elektrisitet for kommunikasjon.

Telekommunikasjon

I nesten alle former for kriser er kommunikasjon og informasjonsflyt avgjørende. Nettopp derfor er norsk telekommunikasjon, altså telefonnettet og internettet vårt, er et mulig mål.

– Dette er en uhyre utsatt infrastruktur. Hvis du skrur av mobilnettet i Nord- eller Sør-Norge, har vi et problem, påpeker Romarheim ved Forsvarets høgskole.

Ifølge forskeren, som har beredskap og terror som sine hovedfelt, har telekomsektoren hatt et «ganske solid sikkerhetsarbeid over tid».

CYBERFORSVAR: Cyberforsvaret holder til på Jørstadmoen leir, der de forsøker å fange opp og avverge cyberangrep.

– Hvordan kan et hypotetisk angrep på telefonnettet se ut?

– Bare aktører som ikke vil oss vel og deres oppfinnsomhet setter grensen. Men sabotasjeaksjoner mot nøkkelpunkter og cyberangrep er det mest presserende, svarer Romarheim.

Forsvarets operative hovedkvarter: Slik skal Norge stå imot Putin

Relativt små angrep på internett og telefonlinjer vil kunne få enorme samfunnskonsekvenser, slår Strømmen ved Sjøkrigsskolen fast.

– Å beskytte all denne infrastrukturen på en måte som forhindrer alle mulige angrep vil være en umulig oppgave.

– Hvis noen ønsker å ramme oss, vil de lykkes med det.

Kartkilde: NVE, Scigrid, Telegeography.