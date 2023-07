Serenne (21) sitter heller åtte timer i bil enn én time i fly

BLIR I NORGE: Serenne Vikebø (21) drømmer om Thailand, men enn så lenge får Oslo-solen på Tjuvholmen duge.

Serenne drømmer om å reise til USA og Thailand, men på grunn av mangel på tilrettelegging fra flyselskaper kommer ofte drømmene om hvite strender i solen i Ko Samui til kort.

– Jeg elsker å reise, men klarer ikke lange flyturer grunnet belastning på kroppen av å sitte i et sete som ikke er tilpasset meg. Jeg klarer i dag maks fire timer på fly, og da har jeg gjerne vondt i hele kroppen når jeg kommer frem, forteller Serenne.

VG har tidligere omtalt andre unge personer med minoritetsbakgrunn som møter på begrensninger på reise. Therese Riiber Bekkevold (25) og Martin Circo Askevold (26) sluttet å reise på utenlandsferie på grunn av frykt for diskriminering.

MER STRESS ENN GØY: Serenne sier det ikke er veldig artig å dra på ferie når hun vet hvor mye stress det er.

Serenne fra Bergen sitter på Tjuvholmen i Oslos hetebølge på en sommerdag i juni. Hun kan bevege fingrene, men med andre oppgaver får hun hjelp fra sine assistenter.

I svart bikini, med solbriller og AirPods på, slikker hun solen på holmen med resten av hovedstaden i sommerheten. Men veien hit har vært lang.

Det tar ofte mindre enn én time å fly fra Bergen til Oslo. Serenne velger heller å kjøre bil i åtte timer. For henne er dette enklere enn å organisere en flytur.

– Jeg skulle ønske flyselskaper tok seg råd til å skaffe teknologien som trengs for at jeg kan ha rullestolen med inn på flyet.

TURIST I EGET LAND: I sommer skal Serenne på norgesferie. Blant annet til Larvik med bil, forteller hun.

Utilgjengelighet stanser reiselyst

Rullestolen hun bruker veier nemlig mer enn det flyselskapene som regel tillater. Hun er nødt til å separeres fra den under flyturen.

– På flyturen blir jeg dermed frarøvet mine armer og bein, og dermed frihet og komfort. Jeg har mange venner med ulike funksjonsvariasjoner som kjenner på det samme.

Hun mener teknologien som trengs finnes. Serenne har tro på at om flyselskaper investerer i tilgjengelighet, vil de tjene på at flere funksjonsvarierte vil benytte seg av fly som transport.

– For eksempel kan man ha ett sete som kan fjernes, for å gi plass til en rullestol ved behov.

1 / 3 Denne joysticken er vesentlig for Serenne for å styre ting rundt henne som mobiltelefonen. En gang ble de borte under en flyreise. Stolen til Serenne veier mer enn vektgrensen til flere flyselskaper. Derfor må de lastes som spesialbagasje. Serenne nyter solen på Tjuvholmen i Oslo, før hun skal kjøre med bil i åtte timer tilbake til Bergen. Heller det enn fly. forrige neste fullskjerm Denne joysticken er vesentlig for Serenne for å styre ting rundt henne som mobiltelefonen. En gang ble de borte under en flyreise.

Når Serenne er på tur, må hun også beregne medisinsk bagasje og pustemaskin.

– Jeg vet om venner som har opplevd at rullestolen har forsvunnet under flyreiser med mellomlandinger. Jeg tør derfor ikke å fly annet enn direkte.

– Opplever du FOMO FOMOEngelsk uttrykk for «Fear Of Missing Out». Frykten for å gå glipp av noe.?

– Ja. I vår ble jeg invitert med på tur til Thailand av en kompis, men jeg kan ikke bli med. Det er kjempetrist. Jeg føler meg utenfor, og jeg føler utestengt av flyselskaper.

Men det stanser ikke Serenne fra å nyte feriesesongen.

– Jeg gleder meg til ferie, men jeg gleder meg ikke til reisen.

TILGJENGELIGHET: Pressesjef i SAS forklarer at begrensningene avhenger av flytype. En større langdistansemaskin vil kunne ha flere muligheter enn et mindre regionalfly.

SAS: – Viktig med tilgjengelighet

SAS’ pressesjef Tonje Sund skriver til VG at reisende med rullestol tilbys rullestolassistanse som kan bookes senest 48 timer før planlagt avgangstid.

Hun er takknemlig for innspillene fra Serenne.

– Dersom rullestolen har batteri, er det viktig å være oppmerksom på at det kan være noen begrensninger, der har SAS har samme regler som de fleste andre flyselskap, skriver Sund.

Hun mener at SAS tilrettelegger for reiser også med rullestol, så langt det er mulig.

SJEF: Tonje Sunde er pressesjef i Scandinavian Airlines.

– Nye teknologier er noe som må ses på sammen med flyfabrikantene og bransjeaktører, da det er sterkt regulert hva som kan installeres på fly.

– Hvor ofte forekommer skade eller tap av spesielle hjelpemidler som rullestol under flytransport hos SAS?

– Det er svært sjelden det forekommer tap og skade på denne typen ting.

– Serenne Vikebø mener flyselskaper kunne tjent mer penger med mer tilgjengelighet. Hva tenker dere om det regnskapet?

– Uavhengig av inntjening, er det viktig at vi som flyselskap har fokus på tilgjengelighet og bidrar til å gjøre verden større for alle våre reisende, skriver pressesjefen.

TILGJENGELIGHET: Norwegian er et av Norges to største flyselskaper, men de begrenset med tjenester for mennesker med funksjonsvariasjoner.

Ingen muligheter per i dag

Kommunikasjonsdirektør Grete Kruse Roald for Norwegian skriver til VG at de er opptatt av at alle passasjerer skal føle seg velkomne på våre fly og føle seg godt ivaretatt.

– Vi tar håndtering av mobilitetsutstyr som elektriske rullestoler på høyeste alvor og har fullt fokus på å håndtere slikt utstyr på en optimal måte, skriver hun.

Hun formidler at Norwegian per i dag ikke har anledning til å fjerne seterader inne i flyene.

Roald legger til at elektriske rullestoler kan være svært tunge og har en størrelse som krever ekstra utstyr for bakkemannskapene å håndtere.

– For å sikre at dette viktige mobilitetsutstyret ikke blir skadet eller forsinket trenger vi ofte ekstra tid for å sikre best mulig håndtering, skriver kommunikasjonsdirektøren.

