Seks toaletter skal nå skiftes ut og oppgraderes, på en Viking Supply Ships regning, ifølge direktøren i Stiftelsen Fullriggeren Sørlande, Knut Arne Gjertsen. To dusjrom med i alt seks dusjer skal også fikses opp.

Gikk på do – ga milliongave

– Dette kom helt ut av det blå på alle måter!

Det sier Knut Arne Gjertsen, direktør i Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, som har ansvaret for å vedlikeholde verdens eldste operative fullrigger fullriggerEn fullrigger er et seilskip med minst tre master, der alle er firkantede. Fullriggeren ble utviklet til den optimale seileren. Dette skjedde spesielt på 17- og 1800 tallet. Det kulminerte med klipperskipene som hadde sin glanstid på midten og slutten av 1800 tallet. Fullriggerne var bygget for lange reiser der en konkurrerte om å få levere lasten først. (snl.no) som holder til i Kristiansand.

Under et arrangement på seilbåten i fjor sommer oppsøkte en privatperson kapteinen etter å ha gjort sitt fornødne.

Privatpersonen, som ifølge Gjertsen representerer shippingselskapet Viking Supply Ships, skal ha sagt han kunne se at toalettene trengte en oppussing.

– Han sa der og da at han kunne betale for det, sier Knut Arne Gjertsen.

– Vi er veldig glade! Oppussingen startet i onsdag, og vil foregå fram til 25. juni. Det er mye som skal gjøres, og toalettene er en stor del av dette, legger han til.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Ifølge lokalavisen Fædrelandsvennen ble seilbåten lagt i dokk ved Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i Ytre Vågsbygd.

– Ingen kommentar

Hovedeieren hos Viking Supply Ships er milliardær og forretningsmann Christen Sveaas (66).

VG sendte mail til Christen Sveaas med spørsmål om han kunne bekrefte at det var han som var om bord på skipet – og tok regningen.

– Beklager, men vi har ingen kommentar i sakens anledning, svarer hans personlige assistent, Nadia Ebert.

Sveaas er kjent for sine donasjoner. I 2021 donerte han to millioner kroner til Fremskrittspartiets valgkampkonto. Ifølge NTB ga han hele sølvsamlingen sin til Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen i 2009.

Milliardær Christen Sveaas er kjent for sine donasjoner

Prislappen

Oppgradering av seks toaletter og to dusjrom med i alt seks dusjer er beregnet å koste rundt halvannen million.

– Det er satt av over seks millioner kroner for å få båten i stand til et nytt år på havet, og halvannen million av dette vil brukes på toalettene. Det må litt til for å vedlikeholde et 97 år gammelt skip, sier han til VG.

Sørlandet deltar i Tall Ships' Races 2023 med seilas fra Fredrikstad til Lerwick 18 til 26. juli.

Seilskipet brukes til turer med skoleklasser og private arrangementer.

