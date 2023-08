FERIE: Etter mye jobbing reiste sykepleier Robert Kotcho til Italia, akkurat da han selv ønsket.

Jobber som sykepleiervikar: − Jeg kan tjene det dobbelte

De droppet fast sykepleier-jobb til fordel for vikarlivet – og ser seg ikke tilbake.

Kortversjonen Sykepleiere som Robert Kotcho velger vikarlivet over fast jobb grunnet høyere lønn og bedre arbeidsvilkår.

Mange sykepleiere blir utbrente og ønsker å unngå dette ved å jobbe som vikarer med mer kontroll over egen arbeidstid.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) krever reduksjon i vikarbruken. Hun mener at bedre oppgavedeling, arbeidsvilkår er nødvendig for å beholde fagfolk i offentlig helsetjeneste.

Regjeringen har satt i gang et arbeid for å beholde sykepleiere i et offentlige. Vis mer

VG har tidligere skrevet at norske kommuner og sykehus bruker milliarder på å leie inn vikarer i helsetjenestene.

Vikarer kan være over dobbelt så dyre som faste ansatte, ifølge Fafo. Flere kommuner har aldri brukt så mye penger som i fjor.

Blant sykepleiere slutter mange i faste jobber og går over til private vikarbyårer, ifølge Sykepleierforbundet.

I desember i fjor bestemte 25 år gamle Robert Kotcho seg for å teste vikarlivet. Han tok permisjon fra sin faste jobb.

Som mange av sine sykepleier-kollegaer var han på vei til å bli utbrent. Alternativet var å slutte helt som sykepleier.

– Man har et enormt ansvar, og grunnbemanningen strekker ikke til. Det var en konstant følelse av å ikke ha gjort nok, sier Kotcho.

ARBEIDSPRESS: Mange sykepleiere føler at de ikke strekker til i et presset offentlig helsevesen.

Robert Kotcho får daglig tilbud om ulike jobber og oppdrag. Han velger selv når og hvor han vil jobbe.

Da VG snakket med sykepleiervikaren, hadde han nettopp lagt bak seg en måned på et sykehjem i Trøndelag.

Mai-lønnsslippen, som VG har sett, viser over 100.000 kroner før skatt. I tillegg har han fått dekket bolig og leiebil.

Januar-lønnsslippen, en mer «normal» måned uten så mange helligdager, viste over 80.000 kroner.

– Jeg kan tjene det dobbelte av det jeg ville tjent som fast ansatt, sier han.

Han er så fornøyd med vikarlivet at han har bestemt seg for å si opp den faste jobben.

Vikar-kritikk

Samtidig som det er lukrativt for sykepleiere å jobbe som vikarer, er det veldig dyrt for de som må leie inn.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ga i årets sykehustale en klar beskjed:

– Det å betale mer for samme type fagfolk gjennom byråene, enn om de hadde vært ansatt på sykehuset, det må vi rett og slett bare ha en slutt på, sa hun.

KRITISK: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har vært tydelig på hva hun synes om økt vikarbruk.

Kotcho mener grunnbemanningen og lønnen må opp, før vikarbruken skal ned:

– For meg virker ikke det helt gjennomtenkt. Vikarer er der for å avlaste arbeidsstedene ved langtidsfravær, akutte sykmeldinger, ferieavvikling. Kjerkol anerkjenner ikke helsevesenets utfordringer med å ivareta faste helsepersonell, de blir utbrent og rømmer fra yrket.

– Hva med kontinuitet for pasientene?

– Kontinuiteten for pasientene er der ikke uansett med et så høyt sykefravær som det er blant faste ansatte. Som vikar opplever jeg å ha mer motivasjon og overskudd, sier han.

Oppgavedeling og gode arbeidsvilkår

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) understreker at det er viktig for regjeringen å beholde fagfolk i den offentlige helsetjenesten, og at dette er noe de jobber med.

Hun peker på at det er nødvendig med bedre oppgavedeling mellom fagfolk, og å ha gode turnusplaner og arbeidsvilkår.

– Vi har lagt fram en opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten, og vi vil hjelpe kommunene med å løse mangelen på fagfolk både på kort og lang sikt, skriver Kjerkol til VG i en e-post.

Regjeringen jobber nå med en nasjonal helse- og samhandlingsplan, som skal følge opp rapportene fra Helsepersonellkommisjonen og Sykehusutvalget, som kom tidligere i år.

Sa opp etter 16 år

Etter 16 år som sykepleier i det offentlige helsevesenet, bestemte Ann Myhre (59) seg for også å teste vikarlivet.

– Når man blir eldre, så vet man hva som er nødvendig for en bedre hverdag og arbeidsliv. Jeg kan gi så veldig mye mer i kortere perioder som vikar, enn om jeg skulle jobbet fast ett sted over mange år, sier Myhre.

Nå jobber hun seks måneder i året og tar oppdrag rundt om i landet. På Instagram deler hun erfaringer og råd.

HYTTA: Sykepleier Ann Myhre bruker helst fritiden på å snekre på hytta i Sverige.

Som sykepleier i det offentlige klarte ikke Ann Myhre å gjøre en så god jobb som hun ønsket.

– Jeg gjorde ikke annet enn å løpe. Det er så hektisk å jobbe i det offentlige helsevesenet. I alle mine år har det vært et kjempeproblem, sier hun.

Myhre er tydelig på at hun helst skulle sett at det offentlige ikke var avhengig av vikarer i så stor grad.

– Det er et stort nederlag at det har blitt sånn, at så mange opplever det ikke er mulig å ha en god arbeidshverdag i det offentlige, sier Myhre.

#travellingnurse

På sosiale medier er det flere som deler fra livet sitt under emneknaggen «traveling nurse» – omreisende sykepleier.

26 år gamle Wenche Wiik var på et jobboppdrag i Telemark da VG ringte.

– Først og fremst var det pengene som dro meg inn, men etter hvert har jeg trivdes godt med det, sier Wiik, som ikke ønsker seg tilbake til fast jobb.

Hun har opplevd å kunne tjene 45.000 kroner (før skatt) i uken som vikar, noe som gjorde at hun fikk oppmerksomhet i flere medier.

MER FRIHET: Wenche Wiik valgte vikar-livet og har ikke sett seg tilbake.

På TikTok deler hun erfaringer og tanker rundt helsepolitikk. Mange setter pris på det hun deler, men ikke alle tilbakemeldingene er like positive, sier hun:

– Det er folk som mener at du utnytter helsevesenet. Jeg forstår jo tanken, men jeg tenker at vi må se på vikarer som en ressurs. Vi trenger vikarene for at det skal rulle og gå, sier Wiik.

