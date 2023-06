KNYTTER SLIPS: Trygve Slagsvold Vedum knytter et nytt, grønt slips på vei ut av et av de trange smugene i Gamla Stan i Stockholm.

Vedums økonomi-spådom: − Det ser lysere ut i år

STOCKHOLM (VG) Trygve Slagsvold Vedum tror det verste kan være bak oss. Han mener det er viktigere å sikre en lav rente på folks boliglån enn å ta tøffe grep for å styrke kronekursen.

– Dere har klart det bedre, sier generaldirektør Albin Kainelainen ved det statlige Konjunkturinstituttet (KI) i Sverige.

Han forteller om et knalltøft år for vanlige arbeidstagere i Sverige, som har fått mye mindre å rutte med på grunn av prisveksten:

De svenske prisene økte i fjor med 8,4 prosent, mens lønnen økte med 3,7 prosent.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lytter nøye etter. Årets utsikter i Sverige er også dårlige: Det ligger an til å bli 8,5 prosents prisvekst og 3,6 prosents lønnsvekst, ifølge instituttet.

– Sverige har hatt høyere prisvekst og lavere lønnsoppgjør enn i Norge, som gjør at folk har fått mye dårligere råd. Det ser ut som de har blitt hardere rammet, sier Vedum.

1 / 2 PÅ FØRSTE RAD: Trygve Slagsvold Vedum fulgte nøye med på Albin Kainelainens foredrag. Her ser Vedum bort på toppbyråkrat Amund Holmsen i Finansdepartementet. PRISVEKST: Vedum ber om en nærmere forklaring på inflasjonstallene han blir vist. forrige neste fullskjerm PÅ FØRSTE RAD: Trygve Slagsvold Vedum fulgte nøye med på Albin Kainelainens foredrag. Her ser Vedum bort på toppbyråkrat Amund Holmsen i Finansdepartementet.

– Ser lysere ut

VG er med Vedum til Stockholm på besøk til svenskenes finansminister, Elisabeth Svanesson (H). Hovedtemaet for møtet er folks privatøkonomi og håndtering av den økonomiske situasjonen.

– Bør nordmenn være forberedt på at det blir mørkere før det blir lysere?

– Det er fortsatt mye bølger, men det ser lysere ut for Norge i år enn det gjorde i fjor, sier Vedum etter møtet.

– Hvordan blir de neste seks månedene i Norge?

– Jeg tror den mest krevende tiden for folk har vært de månedene vi er inne i nå, fordi lønnsoppgjøret ikke har kommet enda. I løpet av sommeren vil folk merke at utbetalingene blir høyere fra trygdeoppgjøret, lønnsoppgjøret og pensjonsoppgjøret. Det vil lette situasjonen for en del, sier han.

OMVENDT-DAGEN: Finansminister Elisabeth Svantesson (M) gikk for hvit jakke og marineblå topp. Vedum gikk for det motsatte.

Historisk høy prisvekst

De norske prisene økte i fjor med 5,8 prosent, som er det kraftigste hoppet siden 1988. I samme periode økte lønningene med 4,4 prosent, som betyr at folk fikk dårligere råd.

Norges Banks prognoser viser at rentetoppen nås i løpet av året. Både i Sverige og i Norge er det anslag som viser at prisveksten kan komme under kontroll.

– I fjor vår kom etterbølgene av corona, krigen, energikrisen og flyktningstrømmen samtidig. Det var mange som kjente på uroen, sier Vedum.

Vedum sier at arbeidsledigheten i Norge er lav og investeringene høye, men prisveksten skaper usikkerhet.

– Mange av utfordringene er der fremdeles, men vi har lagt båten bedre mot bølgene, sier han.

FULL FART: Trygve Slagsvold Vedum bærer sin egen veske på Sverige-besøk.

Dyr sommerferie

Den norske kronen er nå historisk svak mot de fleste store valutaer, som gjør folks utenlandsferie svært dyr.

– En hovedforklaring på den lave kronekursen er at renten i Norge er satt opp saktere enn i mange andre land, sier Vedum.

Han viser til at Norges Bank har fått beskjed om å tenke på jobber og økonomisk aktivitet, i tillegg til å sikre lav prisvekst. Raske rentehevinger slår hardere ut i Norge, fordi så mange har flytende rente på boliglånet.

– Det er bra at vi har en sentralbank som ikke setter renten helt uavhengig av hvordan det slår ut for folk, selv om det kanskje kunne vært det mest effektive virkemiddelet til å få kronekursen opp, sier Vedum.

– Må se folk

Vedum sier at det er viktig å «se folk» og konsekvensene for folks privatøkonomi når renta settes av Norges Bank.

– Det handler også om å ta hensyn til folk, sier Vedum.

– Så boliglån er viktigere enn utenlandsferien?

– Ja, det er jo det for folk. Og at man har en jobb å gå til og at bedriftene går rundt, sier han.

– I fjor varslet dere et stramt budsjett for å stoppe prisveksten. Nå bruker dere mer oljepenger. Gjør dere nok for å stoppe prisveksten?

– Det vi gjorde i vår var helt nødvendig. Hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde vi måtte redusere pensjonene og kutte i sykehus og politi, sier han.

GRETAS SISTE STREIK: Norges finansminister ble intervjuet gående av VGs journalist mens han gikk forbi Greta Thunberg siste skolestreik. Klimaaktivisten slutter å skolestreike fordi hun er ferdig med videregående skole.

Vil ikke binde kronen

Regjeringen har fått hard krone-kritikk de siste to ukene. Finansministeren advarer mot radikale grep.

– Jeg unner folk en god utenlandsferie, men min hovedjobb er at det er trygt når de kommer hjem, sier Vedum.

– Vi har ikke sagt at kronen skal være bundet til en annen valuta, som i Danmark. De har bundet valutaen sin mot euroen, sier han.

– Burde vi gjort det?

– Nei, vi har veldig en annen økonomi. Da ville den europeiske sentralbanken vært styrende for vår rente. Ofte når det går bra i Norge, så går det dårlig i Tyskland. Vi tjener på høye olje- og gasspris, mens de taper på det. Norges Bank må ta hensyn til norske husholdninger og norske bedrifter, sier han.

PÅ SVENSKE-BESØK: Trygve Slagsvold Vedum med slipset på ryggen mens han knytter det.

– Mange sliter

Sverige har økt renten raskere og høyere enn i Norge. Arbeidsledigheten er også vesentlig høyere.

Vedum vil ikke gi råd til svenskene, men minner om at det går bedre i Norge enn i mange andre land.

– Den jevne norske arbeidstager har en bedre hverdagsøkonomi enn så å si alle land i verden. Det må vi glede oss over, sier Vedum.

– Men du kan ikke betale regninger med gjennomsnittstall?

– Nei, det er mange som har det krevende, det må vi ta på alvor. Heldigvis har vi sterke økonomiske muskler, blant annet på grunn av olje- og gassinntekter. Derfor har vi brukt mer penger for å hjelpe barnefamilier og andre i budsjettet, sier han.