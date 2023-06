HAR DET FORFERDELIG: Den nærstående slektningen som er siktet etter barnedødsfallet i Sarpsborg har det forferdelig. Hun er innlagt på sykehus, og har så langt ikke vært i form til å gå i avhør med politiet.

Barn under fem år funnet dødt i Sarpsborg: − Familien er i sorg

Det kan ta flere måneder før politiet får vite hvorfor det lille barnet døde.

Det var mandag at barnet, som er under fem år, ble funnet dødt i enebolig i Greåker i Sarpsborg.

Politiet valgte da å sikte en nærstående kvinne som befant seg på adressen.

– Den nære slektningen har det forferdelig og er svært preget av situasjonen. Det er en veldig tragisk sak. En familie er i sorg, sier advokat Kristin Morch til VG.

Hun bistår kvinnen som nå er siktet for å ha hensatt det lille barnet i hjelpeløs tilstand.

Politiet omtaler det som en «formell siktelse».

– Observasjoner på stedet gjorde at man fant det riktig å ta en blodprøve. Patruljen på stedet var av den oppfatning at vedkommende ikke var i en helt stabilt situasjon og at hun ikke hadde det helt greit, sier politiadvokat Torgeir Lutro til VG.

– Det var bakgrunnen for at det ble tatt en blodprøve, som igjen resulterte i at hun ble siktet, fortsetter politiadvokaten.

JOBBET PÅ STEDET: Krimteknikere jobbet på adressen mandag.

Utfordrende sak

Advokat Morch omtaler saken som uavklart.

– Man vet ikke om det er begått noe straffbart. Hvordan vedkommende fremsto på stedet kan skyldes mange forskjellige ting. At politiet valgte å ta en blodprøve, for å være på den sikre siden, er ikke så spesielt.

Politiadvokat Lutro omtaler saken som utfordrende.

Den foreløpige obduksjonsrapporten ga ikke svar på dødsårsak. Det vil fortsatt gå noen dager til før politiet får svar på blodprøven.

Politiet må sannsynligvis vente flere måneder før den endelige obduksjonsrapporten er klar. Den vil kunne gi flere svar på hvorfor barnet døde.

– Dette kan være alt fra et naturlig dødsfall, til en straffbar handling. Ingen av de to hypotesene skiller seg sterkere ut enn den andre, sier Lutro.

– Er det ikke krevende for etterforskningen å måtte vente så lenge på helt avgjørende svar?

– I en ideell verden skulle det gått fortere, men rettsmedisinerne har mye å gjøre og det må vi bare akseptere, sier Lutro.

Nytt avhør

Etter dødsfallet har den nærstående personen vært innlagt på sykehus av helsemessige årsaker. Det ble forsøkt et avhør etter hendelsen, men dette måtte avbrytes.

Nå skal siktede være i litt bedre form, og politiet vil forsøke å få til et avhør i neste uke.

Politiadvokat Lutro sier at det vil bli gjennomført en full rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede.

