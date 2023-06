ENGASJERT: Studenten har laget og trykket protestplakater mot den nye lovgivningen med egne midler. Hun hang dem opp på universiteter rundt om i hovedstaden.

Ikke råd til å studere i Norge: − Det er et hardt slag i magen

Brasilianske Cecilia (20) håpet Norge ikke ville innføre skolepenger. Nå må hun ut med over 400.000 kroner i året for drømmestudiet.

Stortinget går for å realisere skolepenger for internasjonale studenter utenfor EU og EØS.

Cecilia Schmidt Pauluk (20) har siden lovforslaget ble foreslått, kritisert Norges regjering for fremmedfiendtlig politikk.

Hun er bare en av mange misfornøyde.

I håp om å snu politikken designet hun en protestplakat inspirert av Edvard Munch.

På Stortinget stemte et stort flertall for å innføre skolepenger. Småpartiene Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti stemte imot.

Brasilianske Pauluk gjennomførte nylig et annengangsintervju på drømmestudiet på Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO).

Ny lov betyr at Pauluk nå må ut med 1.318.908 kroner for en bachelorgrad i grafisk design. Det er bare i studieavgifter.

Det vil si over 439.000 kroner i året, ifølge KhiO. Skolen har bekreftet tallene til VG. I tillegg må Pauluk beregne levekostnader i Oslo.

AKTIVIST: Pauluk har sanket underskrifter til en kampanje som nå har over 6300 signaturer, i håp om at Norge snur og fortsetter med gratistilbudet for alle internasjonale studenter.

– Jeg vet allerede nå at skolepengene er langt over hva jeg har råd til, så jeg kan stort sett vinke farvel til studiene, forteller hun VG.

– Det er et hard slag i magen. At det som stanser meg fra å studere i Norge, ikke er kunnskapen min eller ferdighetene mine, men hvor mye penger jeg har i lommene.

Mener SV svikter

Pauluk, med mange andre, er særlig skuffet over SV.

– Det gjorde meg trist og forvirret, spesielt med tanke på at de offentlig hadde erklært å være mot loven noen dager før, sier hun.

Etter VG omtalte «Skrik»-plakaten, ble hun invitert til å delta på en åpen diskusjon om saken. I regi av SV, ifølge henne.

– I ettertid er det litt ironisk at det ble arrangert av studentfraksjonen til SV. Under arrangementet skulle deres representant i Stortinget fortelle om deres innsats for å stoppe denne loven, forteller hun.

KRYSSER UT: Beskjeden til statsråd for høyere utdanning Ola Borten Moe er tydelig på Pauluks plakat.

– Ved å forlate ideen om gratis utdanning for alle, forråder de ikke bare røttene sine, men de vil måtte kjempe for å vinne tilbake tilliten fra studentene.

Pauluk har også skrevet brev til Stortinget sammen med en brasiliansk doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Münster, i Tyskland.

Men til ingen nytte.

– Det er en skam at majoriteten av partiene nå går inn for denne nye loven. For å si det rett ut er denne nye politikken et skritt mot en mindre likestilt fremtid for Norge. Jeg er sikker på at det vil komme flere steg, frykter hun.

MOTSTANDER: Abid Raja (V) ønsker å kjempe fremover for å snu det han kaller et «makkverk» av en politikk.

Nylig kalte tidligere statsråd Abid Raja (V) vedtaket for en «katastrofe».

– Den uopprettelige skaden er allerede skjedd. Denne saken ble kjørt gjennom av SV og regjeringen i fjor høst, og nå ser vi allerede de enorme konsekvensene av forslaget. Dette er intet mindre enn en tragedie for alle som er opptatt av universitets- og høyskolesektoren, sier Raja, som er Venstres utdanningspolitiske talsperson.

I en pressemelding skrev Norsk studentorganisasjon (NSO) at forslaget «blir stående som vår tids største skamplett i norsk utdanningspolitikk».

Også Akademikerne AkademikerneHovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. og SAIH SAIHStudentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). er kritiske til avgjørelsen.

SVs forslag ble kastet

Grete Wold, som er SVs representant i Utdannings- og forskningskomiteen, sier hun har forståelse for frustrasjonen blant studentene.

– Dessverre så er vi bundet av budsjettavtalen vi inngikk høst, der vi fikk på plass blant annet økt støtte til studenter, men vi fikk ikke gjennomslag for studiestøtten til utenlandsstudenter.

STUDENTPARTI?: Wold vil forsikre om at gratisprinsippet og solidaritet er viktig for SV: – Vi har derfor ikke gitt opp å prøve å få Ap og Sp med på å rette opp i dette, sier hun.

– Derfor måtte vi stemme for lovforslaget, men samtidig fremmet vi egne forslag som kunne hjulpet studenter i utlandet, men disse får dessverre ikke flertall.

SV har fremmet en endring av lovforslaget, fra «skal» til «kan kreve egenbetaling». Men de andre partiene har avvist SVs justeringer.

– Ap, SP og de andre har takket nei til alternative løsninger for å bevare gratisprinsippet for flest mulig, sier Wold.