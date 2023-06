FÅ TILTAK: Daglig leder i Zero, Sigrun Gjerløw Aasland, mener få politiske tiltak kan gi store utslippskutt frem mot 2030.

Miljøstiftelsen Zero i ny rapport: − Politikerne somler

Norske politikere kan nå klimamålene og samtidig tjene penger, mener miljøstiftelsen Zero i fersk rapport. Men enn så lenge uteblir tiltakene.

Kortversjonen Miljøstiftelsen Zero mener norske politikere ikke når egne klimamål i dagens tempo.

Rapporten "Usannsynlig, men mulig" viser ifølge Zero at løsningene finnes, men at det mangler politisk handlekraft.

Zero foreslår store utslippskutt innen industri, petroleum og transport, samt tiltak for overgangen til grønne løsninger.

Zeros prislapp på tiltakene er 65 milliarder norske kroner samlet, frem til 2030.

CO₂-avgift og elavgift i oljebransjen kan bidra til å finansiere tiltakene, mener Zero. Vis mer

– Norge mangler kraft, men først og fremst mangler det politisk handlekraft til å gjøre de store grepene, sier Sigrun Gjerløw Aasland til VG.

Hun er daglig leder i miljøstiftelsen Zero, som i dag slapp sin andre rapport med status for norske klimamål, navngitt «Usannsynlig, men mulig». Rapporten kommer bare uker etter at Miljødirektoratet lanserte sin klimarapport.

I tråd med Parisavtalen har Støre-regjeringen som mål å kutte norske utslipp med 55 prosent innen 2030.

Men politikerne når ikke egne klimamål i dagens tempo, mener Zero.

– Politikerne somler, og overlater for mye til både markedet og enkeltmennesket. De tar for lite ansvar for å rulle ut eksisterende klimaløsninger vi alle vet trengs, sier Aasland.

Det begynner å haste. Krigen i Ukraina og energikrise i Europa har ført til en økt etterspørsel etter olje og gass på kort sikt.

Kostnadsvekst har også forsinket flere store klima-prosjekter den siste tiden.

1 / 4 FANGST: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte karbonfangst-anlegget på Klemetsrud i Oslo i 2020. I 2026 skulle anlegget står for nær halvparten av utslippskuttene i hovedstaden. Nå er det forsinket grunnet kostnadssprekk. HYDROGEN: Yaras gjødselsproduksjonsanlegg på Herøya i Porsgrunn kan skifte fra gass til hydrogen, og dermed kutte store utslipp. Enova lovet støtte til prosjektet i 2021, men det mangler en investeringsbeslutning, skriver Zero i sin nye rapport. HELOMVENDING: I juni 2022 presenterte Equinors konsernsjef Anders Opedal Trollvind-initiativet i Oslo. Initiativet er en studie som ser på mulighetene for en flytende havvindpark i Troll-området om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Vestland. I dag er prosjektet lagt på is. VIND: Equinor har skrinlagt havvindparken Trollvind som skulle elektrifisere Troll- og Oseberg-feltene. En avgjørelse de begrunner med blant annet økte kostnader. forrige neste fullskjerm FANGST: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte karbonfangst-anlegget på Klemetsrud i Oslo i 2020. I 2026 skulle anlegget står for nær halvparten av utslippskuttene i hovedstaden. Nå er det forsinket grunnet kostnadssprekk.

Men løsningene finnes. Det trengs ikke flere utredninger, mener Aasland.

Klimakontroll

Blant Zeros tiltak ligger store utslippskutt innen industri, petroleum og transport, samt tiltak for å lette utgiftene ved overgangen til grønnere løsninger.

– Her er det relativt få politiske beslutninger som kan ha veldig stor effekt, sier Aasland.

I rapporten har Zero utarbeidet en klimakontroll, et verktøy for å illustrere hva som går bra og dårlig i norsk klimapolitikk.

På listen over det som går dårlig er:

Enova bidrar for lite til utslippskutt: Statlige Enova, som tilhører Klima- og miljødepartementet, brukes ikke til å rulle ut moden klimateknologi. Zero peker blant annet på at Enova har avviklet Nullutslippsfondet og Statlige Enova, som tilhører Klima- og miljødepartementet, brukes ikke til å rulle ut moden klimateknologi. Zero peker blant annet på at Enova har avviklet Nullutslippsfondet og støtteordningen for biogasskjøretøy våren 2023.

Havvind til oljeinstallasjoner: I Hurdalsplattformen vedtok Støre-regjeringen at norsk næring i større grad skal stå for produksjon av egen kraft, blant annet ved havvind i petroleumssektoren. Zero peker på at Equinor har I Hurdalsplattformen vedtok Støre-regjeringen at norsk næring i større grad skal stå for produksjon av egen kraft, blant annet ved havvind i petroleumssektoren. Zero peker på at Equinor har lagt Trollvind-prosjektet på is , og at det ikke finnes noen incentiver for at oljeselskapene skal produsere sin egen kraft med havvind.

– En stor bolk av utslippskuttene handler om elektrifisering av sokkelen. Når Equinor sier at Trollvind «dessverre ikke lønner seg», er politikerne nødt til å komme på banen:

– De kan gjøre det dyrere for Equinor å fortsette med strøm fra land slik at havvind blir billigere enn C02-avgiften. Staten må ta en større del av kostnadene i overgangsfasen, mener Aasland.

Andre problemområder er, ifølge Zero:

For få reelle tiltak i industrien: De politiske virkemidlene som eksisterer, handler i for stor grad om innovasjon og teknologiutvikling. Det hindrer utrullingen av CO₂-fangst og lagring (CCS) generelt, og utslippskutt i industrien spesielt.

Omstillingen av transporten går for sakte: Personbilene er i ferd med å bli elektriske, men tungtransporten henger etter. Gjennom krav, støtte og avgifter kan vi oppnå store utslippskutt fra lastebiler og anleggsmaskiner innen 2030.

65 milliarder

Zero mener overgangen til det grønne skiftet kan være lønnsomt, og det allerede i 2030.

Prislappene for tiltakene de skisserer i rapporten (se faktaboks) vil være 4,2 milliarder kroner neste år, samt mellom 7 og 12 milliarder hvert år frem til 2030.

Prislappen totalt ligger på 65 milliarder norske kroner.

Info Zeros hovedtiltak for å nå klimamålene: En virkemiddelpakke for utslippskutt i industrien: Kvoteprisene er for usikre til å sikre at industrien tør å ta spranget over til grønnere løsninger. Zeros industripakke kombinerer reguleringer, målrettede subsidier og økt innsats for CO₂-fjerning.

Forsterket innsats på transport: Lastebiler, varebiler, anleggstrafikk og skipsfart må bli grønnere. Zero foreslår flere pakker som kombinerer innkjøpsstøtte, ladeinfrastruktur, samt avgifter og fordeler for nullutslippskjøretøy.

Elektrifisering av norsk sokkel: Oljebransjen må slutte å bruke strøm fra land, og isteden satse på havvind, som de kan produsere selv. Vis mer

– Ved å innføre en elavgift i oljebransjen, kan regjeringen gå i pluss, på tvers av statsbudsjettet og oljefondet, sier Aasland.

– Det er interessante tall. På den annen side er statens inntekter fra CO₂-avgiften mer enn nok til å dekke våre tiltak, legger hun til.

