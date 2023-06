BRENNER: Det brenner i fjellet i Etnedal.

Flere skogbranner: − Ute med ganske store ressurser

Det er skogbranner flere steder i landet. Store ressurser forsøker å få bukt med skogbrann både ved Samnanger og i Etnedal.

Solbjørgveien utenfor Samnanger er stengt grunnet en skogbrann. Et brannhelikopter er i full sving for å forsøke å få kontroll på brannen.

– Vi er ute med ganske store ressurser. Vi har også rekvirert sivilforsvaret, sier Stian Kvam, vaktleder i 110-vest.

Han forteller at brannvesenet ikke har kontroll på brannen, når VG snakker med han i 15-tiden onsdag.

Aktiver kart

Kvam opplyser at brannfronten er på rundt 200 meter. Klokken 15.54 skriver politiet på Twitter at brannen er anslått å være 300*300 meter.

Det er bebyggelse i området, og på Twitter skriver politiet at ett hus har fått anmodning om evakuering.

Kvam sier at det er en høyspentledning i området, som de prøver å sikre at ikke skal bli skadet.

Brenner i hytteområde

– Lynnedslag og skogbrann i området med hytter, skrev politiet i Innlandet på Twitter klokken 14.37 om en brann i Etnedal.

– Vi har ingen oversikt, men vi ser mye røyk, sier brannvesenets innsatsleder, Roy-Henning Rudberg til VG klokken 14.47.

Aktiver kart

Flere steder i Norge har oransje farevarsel for skogbrann, og dette ble utvidet onsdag.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post