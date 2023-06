Seks smittet i utbrudd av E. coli – ukjent smittekilde

Folkehelseinstituttet har oppdaget et nasjonalt utbrudd med mage-tarmbakterien E. coli.

Det er påvist smitte hos seks personer, bosatt i ulike deler av landet, opplyser Folkehelseinstituttet.

Personene er blitt syke fra perioden oktober i fjor til mai i år. To av personene er bosatt i Rogaland, de andre i Viken, Trøndelag, Vestland og Oslo.

Ingen av dem har utviklet alvorlig sykdom. De er i alderen 14–49 år.

Utbruddet har gått over tid og smittekilden er foreløpig ukjent. Men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer, opplyser Mattilsynet.

– Personene som har fått påvist bakterien, er bosatt i fem fylker, og de er blitt smittet på ulike tidspunkter som går over en lang periode. Vi antar derfor at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert over hele landet og som har relativt lang holdbarhet, sier lege Hilde Marie Lund i FHI.

Det kartlegges om personene kan ha samme smittekilde. Både Mattilsynet, FHI, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger samarbeider nå om å etterforske utbruddet av EHEC EHECEHEC er en e. coli-bakterie som i enkelte tilfeller kan gi alvorlig sykdom. E. coli-bakterier er en fellesbetegnelse for bakterier som finnes naturlig i tykktarmen hos alle mennesker og varmblodige dyr..

– Vi har gode prosedyrer for oppfølging av tilfeller med EHEC-infeksjon, og ingen av personene i dette utbruddet har utviklet den alvorlige komplikasjonen HUS, sier Lund.

Info Råd for å unngå smitte med E. coli: gjennomsteke eller gjennomkoke all farsemat (herunder kjøttdeig, hamburgere, kjøttkaker og liknende)

unngå dårlig stekte hamburgere

hele stykker av kjøtt (biff, stek, filet og liknende) bør være godt stekt på overflaten

unngå ikke-desinfisert drikkevann, som for eksempel å drikke vann ute i naturen

unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk

grønnsaker og salater som skal spises rå bør skylles godt

oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C) – husk kjøleboks i sommervarmen

vask brukte kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr før utstyret brukes til annen mat Vis mer

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post