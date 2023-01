FENGSLINGSMØTE: Forsvarer Knut Ditlev-Simonsens i Follo og Nordre Østfold tingrett mandag formiddag.

Spydeberg-siktede er straffedømt flere ganger tidligere

FOLLO TINGRETT (VG) Mannen som er siktet for uaktsomt drap på tvillingjentene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) fengsles i fire uker.

Siktede var ikledd en mørkeblå joggedress og var tydelig preget av situasjonen da han ankom sal 2 i Follo og Nordre Østfold tingrett mandag formiddag.

Han gråt åpenlyst da pressens fotografer tok bilde av de andre aktørene.

Fengslingsmøtet ble holdt for lukkede dører etter politiets ønske. Det betyr at pressen ikke fikk være tilstede under møtet.

Siktedes forsvarer, Knut Ditlev-Simonsen møtte pressen etter fengslingsmøtet.

Forsvareren ønsker ikke å si noe om hva som kom frem i fengslingsmøtet, utover konklusjonen: Nemlig at mannen i 20-årene varetektsfengsles i fire uker hvor han gis brev- og besøksforbud i to uker.

Mannen nekter straffskyld og begjærte seg løslatt i retten. Han har nå tatt betenkningstid på avgjørelsen, sier forsvareren.

Hva tenker du om grunnlaget for å sikte ham for uaktsomt drap?

– Jeg tenker det ikke er grunnlag for det, sier forsvareren.

Mannen nekter straffskyld og begjærte seg løslatt i retten. Han har nå tatt betenkningstid på avgjørelsen, sier forsvareren.

– Han er en person som har slitt med rus over mange år. Det preger livsstilen og livet, sier Ditlev-Simonsen om mannens bakgrunn.

Han har vært forsvareren hans i syv-åtte år.

ETTERFORSKES: Politiet forseglet søndag formiddag døren der to jenter ble funnet døde i Spydeberg som er en del av Indre Østfold kommune i Viken fylke.

Tidligere straffedømt flere ganger

Den siktede mannen er tidligere straffedømt en rekke ganger, blant annet for narkotikalovbrudd, vinningskriminalitet og vold og trusler, står i en dom fra Oslo tingrett i 2021.

I dommen kommer det frem at mannen har en lang historie med rus. Ifølge ham selv begynte han ruse seg som 12-åring, og han har brukt heroin og andre harde stoffer i flere år.

Den siktede mannens bolig, der de to jentene ble funnet døde, er en kommunal bolig, kommer det frem i en dom fra 2020.

KRIMINALTEKNIKERE PÅ PLASS: Politiet var søndag formiddag på adressen der de to jentene ble funnet.

De 16 år gamle tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen ble søndag morgen funnet døde i Spydeberg etter mulig overdose av narkotika.

En annen mann er siktet for salg av narkotika til jentene.

En tredje jente som var på samme adresse ble sendt til sykehus. Tilstanden hennes er stabil.

– Jeg ønsker ikke på nåværende tidspunkt å gå innpå relasjonen mellom de siktede, sier politijurist Benedicte Granrud til VG mandag formiddag.

LES MER HER: Familien går ut med bilde av tvillingene som døde i Spydeberg

ETTERFORSKER: Politiet jobber med å kartlegge hva som skjedde lørdag og natt til søndag.

Ringte nødetatene selv

Natt til søndag 8. januar fikk politiet et nødanrop fra en privat adresse i Spydeberg i Østfold.

– Jeg kan si at det var siktede som ringte nødetatene, sier Granrud til VG.

– En del av etterforskningen er hva som er inntatt. Vi venter på analysesvar og jeg kan foreløpig ikke gå noe nærmere innpå dette på nåværende tidspunkt av hensyn til etterforskningen, fortsetter Granrud.

Politiet er kjent med at jentene har beveget seg på strekningen Oslo-Ski-Askim på fredag og/eller lørdag og ønsker tips.