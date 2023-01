Bonde politianmeldt etter grisetragedie: − En alvorlig sak

Så langt er minst 100 griser avlivet etter at Mattilsynet avdekket dårlig dyrehold på et gårdsbruk i Gudbrandsdalen.

Det var fredag formiddag politiet fikk melding fra Mattilsynet om funn av flere døde griser på en gård i Gudbrandsdalen.

– Nærmere undersøkelser viste at det var cirka 15 døde griser, og at flere av de om lag 500 grisene på gården var i dårlig forfatning. To veterinærer ble derfor tilkalt, skriver politiet i en pressemelding.

Over 100 griser ble avlivet på stedet, men flere er sendt videre for vurdering, skriver de.

– Dette er en alvorlig sak, og vi jobber nå med å kartlegge og dokumentere omfanget. Vi jobber også med å finne ut hvordan dette kunne skje. Bonden har erkjent brudd på dyrevernloven. Han er lei seg og ivaretas av helsevesenet, sier politiadvokat Ragnhild Klerud Johannessen.

Nøyaktig hvor mange av grisene som må avlives, er for tidlig å opplyse om på nåværende tidspunkt.

– Saken fremstår som både en dyretragedie og en personlig tragedie for eier. Eier følges opp av helsevesenet. Arbeidet på stedet vil fortsette utover kvelden for å sikre dyrevelferden for resten av dyrene, skriver politiet i Innlandet.

De opplyser videre at det er igangsatt etterforskning, og at krimteknikere har vært på stedet for å dokumentere forholdene dyrene har levd under.

Bonden er anmeldt og er avhørt av patrulje på stedet.

Andre sak på få dager

Tidligere denne uken ble Mattilsynet varslet om en annen dyretragedie, denne i Trøndelag.

Det ble funnet 200 døde griser ved en gård, og 76 gjenlevende dyr ble besluttet avlivet. Eieren av gården er siktet for grov overtredelse av dyrevelferdsloven.

– Det er snakk om en dyretragedie, sa påtaleansvarlig ved Trøndelag politidistrikt Amund Sand til VG tirsdag.

Les også 200 griser funnet døde: – Også en menneskelig tragedie Det var en bekymringsmelding mandag som førte Mattilsynet og politiet til gården i Trøndelag der over 200 griser lå døde.

Mattilsynets regiondirektør i Midt-Norge Steinar Westerberg har tidligere sagt til VG at tilsynet bistår politiet i etterforskningen og vil politianmelde.

Han sa da at Mattilsynet hvert år mottar cirka 12.000 bekymringsmeldinger om dyrevelferd.

– Men det er svært sjelden vi har så alvorlige saker som denne, sier regiondirektøren om gården i Trøndelag.

I 2021 registrerte Mattilsynet i alt 17 saker om alvorlig vanskjøtsel i besetninger av storfe, hest, svin, sau og fjørfe.