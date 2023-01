BLIR TROLIG NEDSTEMT: Carl I. Hagen (Frp) og Rødt støtter SVs krav om høringer i Nav-saken, men de mangler en stemme på å åpne kontrollsak i Stortinget.

Stortingsflertallet: Vil ikke ha nye Nav-høringer

Carl I. Hagen (Frp) støtter kravet om en ny runde med høringer om trygdeskandalen og Nav i Stortingets kontrollkomite. Men det ligger an til at et stort flertall ikke vil åpne noen ny Nav-sak i komiteen nå, slik Audun Lysbakken (SV) har foreslått.

Stortingets forretningsorden tilsier at fire medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité må stille seg bak mindretallskravet for å åpne kontrollsak.

Komiteens medlemmer møtes klokken 14 tirsdag og skal ta stilling til SV-lederens forslag om å åpne sak og holde høringer.

– Jeg støtter kravet om høring, sier Carl I Hagen til VG. Han er Frps medlem av kontrollkomiteen.

– Det er sjokkerende at to regjeringer har nektet Stortinget innsyn i rapporten som arbeidsgruppen i Arbeidsdepartementet laget i 2014. Kontrollkomiteen må finne ut om noen i departementet i allerede i 2014 visste at Navs praksis var ulovlig, sier Hagen.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har sagt nei til kontrollkomiteens krav om å få utlevert rapporten «Eksport av trygdeytelser» fra 2014 av regjeringen, men VG har tidligere publisert en delvis sladdet versjon.

Den slår fast at å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen, men at det var mulig å utnytte handlingsrommet for å lage unntak.

– Denne saken er så alvorlig at Stortinget ikke kan la den ligge. Gang på gang er det blitt lovet at alle steiner skulle snus. Men det er altfor stor usikkerhet om det virkelig har skjedd, sa Lysbakken til VG 7.januar.

Selv om Lysbakken har aktiv støtte fra Hagen og Seher Aydar (Rødt) og Carl I Hagen (Frp), trenger han ytterligere ett medlem for å åpne sak.

Ikke tilstrekkelig grunnlag

Dermed ligger det an til at komiteen lukker saken i sitt møte tirsdag.

Høyre har bekreftet at de ikke ønsker å gå videre med saken i Stortinget.

Tirsdag flagger også Ap og Venstre at de vil lukke saken:

– Stortinget har hatt høringer tidligere i samme sak. Vi ser ikke at det er tilstrekkelig grunnlag til å åpne saken på nytt, sier Kontrollkomiteens nestleder Lubna Jaffery (Ap) til VG.

Hun legger til at terskelen for nye høringer i en sak må være nye opplysninger.- Så vil hun følge nøye med på den kommende rettssaken i søksmålet som tidligere dømte Nav-ofre har reist mot staten for å få erstatning og oppreisning.

Venstre ser ut til å lande på samme standpunkt:

– Per nå vurderer ikke vi det som aktuelt, ettersom det pågår sak for rettsapparatet, og at saken har vært grundig behandlet i Stortinget tidligere, skriver Venstres medlem i komiteen, Grunde Almeland, i en SMS til VG.

Nils Børke (Sp) vil ikke tilkjennegi sitt syn ovefor VG i forkant av komitemøtet. Men normalt vil regjeringspartiene stemme sammen i Stortinget.