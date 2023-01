SPESIALIST: Sveinung Sørbye er overlege ved Avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Norge er Skandinavias versting: − Flaut

Norske kvinner bør få tilbud om en bedre vaksine enn den som brukes i dag, mener en av Norges fremste spesialister på livmorhalskreft.

– Norge er verdens rikeste land. Likevel leder vi livmorhalskreftstatistikken i Norden. Det er flaut, sier overlege Sveinung Sørbye.

– Vi har sett en tredobling av livmorhalskreft hos kvinner under 30 år siden 50-tallet.

Mandag fortalte TV 2 historien om Maren Walvik Johnsen (28) som fikk påvist livmorhalskreft – etter at hun hadde sjekket seg og fått vite at livmorhalsprøven så fin ut.

Til VG sa Maren at hun mener norske kvinner fremdeles tilbys den dårligste vaksinen.

– Jeg håper vi får innført den beste vaksinen også i Norge nå. Det er på tide, sa 28-åringen i et intervju.

Sørbye er en av landets fremste spesialister på livmorhalskreft. Han er enig med Maren.

– Jeg synes det er dumt den ikke vant anbudet, sier han.

1 / 2 UNDER LUPEN: Sveinung Sørbye var denne uken på besøk hos Kreftregisteret i Oslo. Der har han og nordiske kolleger gått gjennom prøver for å dokumentere effekt av HPV-vaksinen. forrige neste fullskjerm UNDER LUPEN: Sveinung Sørbye var denne uken på besøk hos Kreftregisteret i Oslo. Der har han og nordiske kolleger gått gjennom prøver for å dokumentere effekt av HPV-vaksinen.

Dette er vaksinene

Det finnes tre HPV-vaksiner: Cervarix, Gardasil og Gardasil 9.

Norge introduserte Cervarix i det nasjonale vaksineprogrammet i 2009 (se faktaboks). Vaksinen beskytter mot de to vanligste HPV-typene og gir noe kryssbeskyttelse til beslektede typer, ifølge FHI.

Info HPV-vaksinen Livmorhalskreft kommer av HPV-virus, den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen. HPV-vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn i 2009. Først i 2018 ble tilbudet utvidet til gutter. Kvinner i aldersgruppen 1991–1996 fikk tilbud om HPV-vaksinen fra november 2016 til juni 2019. Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI) Vis mer

Gardasil 9 er den nyeste vaksinevarianten. Den beskytter mot syv krefttyper, i tillegg til to HPV-virus som kan bli til kjønnsvorter – til sammen ni HPV-virus.

– Personlig ville jeg gått for å dekke ni typer virus, sier Sørbye.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som bestemmer hvilke vaksiner Norge skal bruke. Ifølge FHI gir ikke Gardasil 9 signifikant større kreftbeskyttelsen enn Cervarix.

Det er fordi Cervarix har påvist kryssbeskyttelse for flere typer HPV-virus, og de resterende HPV-typene forårsaker få krefttilfeller, opplyser de i en e-post.

Info Så ofte bør du sjekke deg Det er anbefalt at alle kvinner mellom 25 og 69 år tester seg jevnlig, for dem under 33 år er anbefalingen én test hvert tredje år. Etter 1. juli 2023 vil prøver for alle aldersgrupper undersøkes først med HPV-test, med påminnelse hvert femte år. HPV-test er mer effektiv for å oppdage forstadier til livmorhalskreft, sammenlignet med å lete etter celleforandringer i et mikroskop. Kilde: Kreftforeningen, NTB Vis mer

Kreftforeningen: Sverige og Danmark er mer offensive

Også Kreftforeningen foretrekker Gardasil 9 over Cervarix-vaksinen.

– Jeg skulle også sett av det var Gardasil 9 vi brukte, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold.

– Hvis det er den beste vaksinen, hvorfor tar vi oss ikke råd til den?

– Det er et godt spørsmål.

KREVER MER: Norge gjør mye for å forhindre at kvinner rammes av livmorhalskreft, men burde gjøre enda mer, mener generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold.

Stenstadvold peker på at det i alle innkjøp ligger et kost-nytte-perspektiv kost-nytte-perspektivEn nytte/kost-analyse er en teoretisk framgangsmåte for å sammenligne den samfunnsøkonomiske nytten og kostnaden for et tiltak, en avgjørelse eller lignende.:

– Det er den harde sannheten. Norge har begrensede ressurser, selv om vi er et rikt land, sier hun.

Både Danmark og Sverige har gått over til å bruke Gardasil 9.

– De er mer offensive enn oss, sier Stenstadvold.

– Er det greit?

– Nei, vi skulle ønske at vi var mer offensive, sier Stenstadvold.

Norge topper statistikken i Norden

Norge topper livmorhalskreftstatistikken Skandinavia, viser tall fra Nordcan. Databasen er et samarbeid mellom alle de nordiske kreftregistrene.

Ser man på andelen kvinner i alderen 25–69 som får livmorhalskreft i Norge, Sverige og Danmark, ligger Norge langt over naboene. Også Finland har registrert langt færre tilfeller.

Siden 2010 har gapet økt, særlig mellom Norge og Danmark.

Overlege Sørbye forklarer at danskene har fått ned tallene ved å bytte vaksine, utvide aldersgruppene som får vaksinetilbud og forbedre testingen.

Sørbye jobber ved Universitetet i Nord-Norge (UNN). De er de eneste i landet, sammen med Ålesund sykehus, som dobbeltsjekker livmorhalsprøvene med en ekstra test, opplyser han.

Feilmarginene på celleprøver koster kvinner livet, mener han.

I 2021 ble rundt 100 000 norske kvinner i alderen 25–33 testet for livmorhalskreft. Av disse fikk 13 påvist kreft – til tross for at prøveresultatene ved siste test var normale. I 2020 var dette tallet 18.

– Det er små tall, sier generalsekretær i Kreftforeningen Stenstadvold.

– Men hver og en av de kvinnene er én for mye. Vi har ingen å miste til denne sykdommen. Det er så brutalt.

BLE DØDSSYK: Maren (28) fikk beskjed om at alt så bra ut da hun tok første livmorhalsprøve som 25-åring. To år senere fikk hun påvist livmorhalskreft med spredning.

Både Stenstadvold og Sørbye understreker at tallene er langt lavere enn de ville vært uten dagens screeningprogram.

Programmet redder minst 700 kvinner årlig fra å få livmorhalskreft, ifølge Helsedirektoratet.

– Det er kun ved å bruke penger på dette at vi kan få ned livmorhalskreftandelen i Norge.

– Det er fortsatt veldig mange ting vi bør gjøre. HPV-hjemmetest er også noe vi har jobbet mye med. Kombinasjonen av HPV-vaksinen, det beste, screeningprogrammet, og hjemmetest – der har vi fortsatt mye å gå på.

– Utryddelse mulig innen fem år

Mens Sverige har som mål å utrydde livmorhalskreft i løpet av en femårsperiode, sikter Norge mot en «nesten»-utryddelse innen 2039.

Men også Norge kan utrydde livmorhalskreft i løpet av fem år, mener Kreftforeningen.

– Vi mener Norge kan utrydde livmorhalskreft raskere ved en smart og mer effektiv bruk av HPV-vaksine, HPV-screening og HPV-selvtest, sier Stenstadvold.

FHI: Forventet å ha samme beskyttelsesgrad

Kun Cervarix-produsenten leverte inn tilbud ved forrige anbudsrunde, ifølge FHI.

Cervarix-vaksinen har en dokumentert beskyttelsesgrad på 93 prosent mot alvorlige forstadier til livmorhalskreft – uavhengig av HPV-type, opplyser FHI-lege Fredrik Skår til VG.

– Cervarix har i tillegg dokumentert beskyttelse mot livmorhalskreft og andre HPV-assosierte krefttyper, skriver legen i en e-post til VG.

– Gardasil 9 kom på markedet i 2015. Den inneholder flere proteiner fra høyrisiko HPV-typer, og på bakgrunn av de studiene som er gjort til nå forventes denne også å gi samme grad av beskyttelse mot livmorhalskreft.