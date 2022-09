VARSLER BRUTAL VINTER: Olje- og energiminister Terje Aasland (til venstre) og statsminister Jonas Gahr Støre inviterte gass-eksportørene til møte på Statsministerens kontor torsdag morgen.

Opplysninger til VG: Diskuterer gass-garantier med EU

Kan statlige garantier gjøre det lettere å selge gass til forutsigbare priser til Europa? Det er et av forslagene som nå diskuteres for å løse gassfloken med EU.

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen ønsker at mest mulig av gassen fra Norge skal leveres på langsiktige kontrakter, i håp om å kunne stabilisere energiprisene på et lavere nivå enn i dag.

VG er kjent med at statlige garantier for gasskontrakter drøftes i samtalene om hvordan man skal løse gasskrisen, etter at EU-kommisjonen har forkastet ideen om å sette pristak på gass.

Norge og EU har allerede etablert en felles arbeidsgruppe for å se hva de kan gjøre i fellesskap.

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kom ut av møtet med de tre største selgerne av gass fra norsk sokkel, Equinor, Aker BP og Vår Energi torsdag formiddag, hadde han en tydelig beskjed om hva som først må til for å få stabilisere gassprisene:

Forbruket av gass må ned i Europa. Og det blir brutalt.

– Mine europeiske kolleger snakker om krigsøkonomi. Det er et ord vi ikke bruker i Norge foreløpig, men det er et dramatisk budskap, sa Støre etter møtet.

Svært høye gasspriser gjorde at Norge hadde rekordstort handelsoverskudd i august. Norge tjente 176 milliarder på gass alene denne måneden, og eksportinntektene fra olje og gass er på over 1.100 milliarder kroner så langt i år.

Brutal beskjed

– Måten å håndtere bortfall av gass til Europa er at ting stenger ned. Så brutalt er det. Industri og en ganske omfattende sparekampanje. Det første bidraget til at disse prisene kommer ned, er at når man har man har mindre, så må man forbruke mindre. Det er ganske brutalt, sa Støre på VGs spørsmål om hvilke ideer som utveksles mellom regjeringen og gass-eksportørene.

Og fordi gass omsettes til ekstreme priser, speiles det i like ekstreme strømpriser, ikke minst i Sør-Norge. Støre sa at Norge og EU derfor har felles interesse i å forsøke å få kontroll.

Både Equinor og Aker BP sier de er åpne for å inngå langsiktige kontrakter for levering av gass, som et alternativ til at halvparten av gassen fra Norge nå selges til skyhøye priser i spotmarkedet.

Men i øyeblikket er det få, om noen, gasskjøpere i Europa som vil ta risikoen med lange kontrakter, gitt dagens høye prisnivå. Det bekrefter Aker PB:

– Med dagens prisnivå er det en for stor risiko å ta for de fleste aktører. Det er dels et spørsmål om prismekanisme, og dels et spørsmål om stater og selskaper kan samarbeide for å løse denne veldig alvorlige situasjonen, sa Øyvind Eriksen, toppsjef i Aker BP etter møtet med statsministeren.

MØTTE STATSMINISTEREN: Øyvind Eriksen er toppsjef i Aker BP.

Mulige garantier

Et spørsmål som er på bordet nå, er om statene kan garantere for disse kontraktene. Risikoen for kjøperne er enorm hvis prisene igjen skulle falle, dersom gasskjøperne har forpliktet seg til å betale noe i nærheten av dagens prisnivå.

En sentralt plassert kilde sier til VG at garantier er et åpent tema i samtalene med EU, selv om Støre presiserte at både selgere og kjøpere i gassmarkedet er kommersielle aktører.

Ifølge VGs opplysninger mener den norske regjeringen i utgangspunktet at eventuelle garantier overfor gasskjøperne må være opp til regjeringene i deres hjemland å stille. En annen innvending er at garantier i nye gasskontrakter kan være diskriminerende for de som har inngått kontrakter tidligere.