EVAKUERING: Nødetatene var på stedet og bisto med evakuering av passasjerer og sjåfør av bussen.

Bussvelt på E39: Ingen skadet

13 passasjerer har blitt evakuert ut av en buss som veltet rundt klokken 06.37 søndag morgen i Sunnfjord.

Ingen skal være skadet som følge av ulykken, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Det var Vy sin nattbuss fra Oslo til Førde som kjørte av veien og veltet på E39 i Sunnfjord.

– Vi er glad for at vi har fått melding om at ingen er alvorlig skadet, og at alle kommer seg trygt frem.

Det sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby til VG. Han opplyser at Vys samarbeidsparter Firda billag har ordnet alternativ transport for passasjerene.

Passasjerene måtte evakueres ut av vinduene på bussen, og brannvesenet hjalp til med dette.

– Utfordringen er at døren ligger vanskelig til. De må evakueres via nødutganger, forteller operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til VG.

Klokken 07.45 opplyste brannvesenet at alle passasjerene og sjåføren var ute av bussen.

Veien ble først stengt, men rundt klokken 08.10 opplyste politiet at ett felt er åpnet for manuell dirigering.

– Berging vil foregå en stund, så det blir redusert fremkommelighet, skriver politiet på Twitter.