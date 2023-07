SPENNENDE: Sofie (t.v.) og mor Linda Rydningen trives godt på museum.

Nordmenn på norgesferie i hovedstaden: − Vi foretrekker å bruke vårt eget land

Inflasjon og svak krone har tatt et solid jafs av lommeboken til nordmenn på kontinentet. Men er det noe rimeligere med byferie i Norge?

Kortversjonen Denne artikkelen utforsker kostnaden av en dag i Oslo for en hypotetisk familie på fire, sammenlignet med feriekostnader i utlandet.

Nordmenn som har brukt ferien sin både i Norge og utlandet, sier at prisene er høye uavhengig av destinasjon.

Sluttsummen for en hypotetisk dag i Oslo kan ende på 4558 kroner.

Artikkelen påpeker at det også er mange gratis tilbud i Oslo, og at folk kan velge å tilpasse deres ferie basert på budsjett. Vis mer

Det har vært en våt julimåned i gamlelandet. VG har sjekket prisene på en regnfylt dag i hovedstaden, fylt med innektiviteter for en familie på fire.

Hva blir kostnaden til et fullspekket program for store og små Oslo-turister? En dag med både mat, drikke og underholdning for en familie på fire lander på 4558 kroner i VGs utregning. Selve regnestykket finner du lenger nede i saken.

Men først, hva sier Oslo-turistene selv?

I NORGE: Denne gjengen nyter dagen på Naturhistorisk museum i Oslo. Fra venstre: Karina Lamo, Odin Rydningen Jakobsen, Sofie Rydningen Jakobsen, Stine Rydningen, Isak Rydningen Reed, Linda Rydningen og Krister Lamo Johansen.

Dyrt i utlandet også

– Vi har akkurat vært i Kroatia, og det var egentlig vel så dyrt der, sier Linda Rydningen.

Hun har besøk av søsteren Karina Lamo, som har kommet den 167 mil lange turen fra Hemmingsjord i Troms og Finnmark sammen med sønnen. Denne dagen har gjengen tatt turen til Naturhistorisk museum i hovedstaden.

– Vi var i Danmark, og der var det ordentlig dyrt, sier den tredje søsteren, Stine Rydningen.

1 / 3 TITTER: Det er mye å se på i Oslo, og her fra Naturhistorisk museum. LANG REISERUTE: Krister Lamo Johansen og moren Karina Lamo syns det er spennende å oppholde seg i Oslo, og valgte derfor å ta den lange turen til hovedstaden. BLIKKFANG: Det kan være mye å se på et museum. Her ser vi tenner, Sofie og Linda. Hva mor og datter ser på, er vanskelig å slå fast. forrige neste fullskjerm TITTER: Det er mye å se på i Oslo, og her fra Naturhistorisk museum.

Brukte opp mesteparten av pengene i utlandet

– Var dere prisbevisste når dere skulle bestemme dere for årets feriedestinasjon?

– Vi var vel kanskje ikke det. I hvert fall ikke dere som dro til Danmark, humrer Linda og nikker i retning av søsteren:

– Nei, vi hadde jo planlagt å bruke mesteparten av feriepengene den første uken i Danmark, så fikk vi heller ta de litt rimeligere alternativene når vi kom tilbake til Norge til siste halvdel av ferien, sier Stine.

Søstrene er samstemte i at de velger å gå for de litt mer prisvennlige tilbudene i fedrelandet, kontra i det store utlandet.

– Da blir det litt telting og sånne ting, hvis været tilsier det, sier Stine.

– Vi går for de litt enklere og rimeligere løsningene her hjemme, sier Linda.

HØYDEPUNKT FOR MANGE: Disse dinosaurene er populære på Naturhistorisk museum.

– Noen ting er dyrere

Også Lovalee Sundquist (10) hadde sammen med Tina Skovlund (34) og Maria Haglund (34) fra Arvika i Sverige tatt turen til Naturhistorisk museum.

– Synes dere det er dyrt i Oslo?

– Ja, det kan man jo si. Noen ting er dyrere her enn hjemme, men det var ikke noe vi tenkte over da vi bestemte oss for å dra på ferie hit, sier Skovlund.

Under ferieoppholdet i Oslo har de også valgt aktiviteter som ikke koster penger.

– Vi var på Operataket og på biblioteket. Det var jo kjempestort, sier Lovalee.

OSLOFERIE: Lovalee Sundquist (10) synes det var kult å være på Naturhistorisk museum. – Det er mange kule ting her, sier hun. Her med Maria Haglund (t.v.) og Tina Skovlund.

Fornøyelig med reptiler

Med uforutsigbare regnbyger i storbyen kan det være greit å komme seg inn under tak. Familien til Anette Skorstad er på norgesferie og hadde tatt turen til Oslo Reptilpark.

– Jeg synes det var gøy å se krokodillen som gjemte seg, sier eldstemann Oliver Kristiansen (7).

Familien fra Trondheim hadde lagt årets ferie til Norge av flere grunner.

– Vi foretrekker å bruke vårt eget land fremfor å dra utenlands, sier Skorstad.

– Synes dere det er dyrt med norgesferie?

– Både ja og nei, sier Oddgeir Kristiansen.

– Tenkte dere på prisforskjellen mellom utlandet og Norge da dere bestemte dere for ferie?

– Vi valgte norgesferie fordi da kan vi kjøre egen bil, sier han.

Norgesferiens høydepunkt var alle de tre barna enige om:

– Tusenfryd, sier de i kor.

REPTILPARKEN: Familien på fem fra Trondheim hadde lagt årets Norgesferie til Oslo. F.v. Oliver Kristiansen, Anette Skorstad, Emilie Kristiansen, Oddgeir Kristiansen og Emilie Kristiansen.

Regnestykket: En dag i tigerstaden

Vi tar for oss en hypotetisk dag, for en hypotetisk familie på fire i den ikke-hypotetiske hovedstaden Oslo:

God morgen! Dagen starter med frokost på Baker Nordby på Tøyen Torg. Her koster:

En kopp kaffe – 42 kroner

Horn med ost og skinke – 92 kroner

Focaccia med kylling – 107 kroner

Eplejuice – 50 kroner

Hvis familien kjøper to kopper kaffe, to eplejuice, et horn på deling og to focaccia med kylling, havner frokosten på: 490 kroner.

Museum-moro

Så bærer ferden videre til Naturhistorisk museum. Prisen ligger på:

Familiebillett – 400 kroner

Leke-dinosaur i suvenirbutikken – 205 kroner

Barna fikk øye på dinosauren og slik måtte det gå. Med både museumsbillett og to dinosaurer trekkes 810 kroner fra kontoen.

Så rumler det i magen og det er tid for en ny matbit. På Kaffebrenneriet koster:

En yoghurt – 42 kroner

Reker og majonesloff – 102 kroner

Liten kakao – 43 kroner

Medium svart kaffe – 42 kroner

Hvis familien kjøper to kopper kaffe, to liten kakao, to reker og majonesloff og to yoghurt, havner lunsj på: 458 kroner.

Skulle det friste med en is til dessert?

Det koster 29 kroner på Deli de Luca for en liten softis uten strøssel.

Fire av disse blir 116 kroner.

IS OG REGN: Kanskje ikke en god kombinasjon, men en softis på norgesferie hører vel med.

Krokodiller og middag

Med magen full, og energinivået på topp, bærer ferden videre til Oslo reptilpark. Her ligger inngangsprisene på:

Voksen – 215 kroner

Barn – 185 kroner

Totalt 800 kroner i inngangspenger for vår hypotetiske familie, som vi bare kan håpe har hatt en fornøyelig dag så langt.

Etter å ha sett reptilene slange seg rundt, er det tid for middag. Peppes Pizza på Karl Johan byr på både voksenmeny og barnemeny. Her kan man for eksempel velge:

En stor pizza med skinke og sopp – 298 kroner

En barne-hamburger – 79 kroner

En øl 0,4 liter – 104 kroner

Et glass vin – 115 kroner

Eplemost – 49 kroner

Med en bestilling som inneholder en stor pizza på deling for foreldrene og to barne-hamburgere til barna, samt to glass eplemost, en øl og ett glass hvitvin havner prislappen på: 733 kroner.

PIZZA-KJEDE: Mat må man ha!

Avslutt dagen foran lerretet

Er det ferie, så er det ferie. Dagen avsluttes med det noen kanskje vil anse som sommerens høydepunkt, og andre kanskje som feriens bunnpunkt: Den nye Barbiefilmen.

Prislappen?

En voksenbillett – 165 kroner

En barnebillett – 145 kroner

En stor popkorn – 89 kroner

En brus – 39 kroner

Prisen for to voksne, to barn, én stor popkorn og to brus: 787 kroner.

POPKORN: Mange anser dette snadderet som essensielt for en fullkommen kinoopplevelse. Så da gjelder det bare å velge riktig film ...

Samme som syden?

Til sammen kommer de tre måltidene på 1681 kroner. Da VG tok prislappen på sydenferie forrige uke, kom tre måltider for to voksne og to barn på 1584 kroner, på Sicilia.

Prislappen er en liten hundrings dyrere for norgesferierende nordmenn, sett opp mot de som er i Syden. To kuler gelato i Italia havnet på 33 kroner - fire kroner mer enn en liten softis på Deli de Luca.

Aktivitetene og litt ymse fornøyelser på siden, havnet på den nette sum av 2513 kroner for den hypotetiske familien på fire.

Plusser man på 24-timers billetter på Ruter for to voksne og to barn over 6 år, koster dette:

121 kroner per voksen

61 kroner per barn

Til sammen: 364 kroner for vår familie på fire.

På sydenferie sjekket VG prisen på vanlige kostnader en feriedag. For fire solsenger, to postkort, en kjøleskapsmagnet, to flasker 0,5 liter vann, to aperol spritz, en vannmelon på stranden, en flaske solkrem og fire to-kulers is havnet prislappen på: 1018 kroner.

Med andre ord ligger en syden-dag på stranden med solsenger, is og vannmelon fortsatt et godt stykke under aktivitetsdag i Oslo.

GRATIS: Operataket kan man besøke uten å betale en krone.

Sluttsummen som teller?

Om man slår sammen hele regnestykket for familien, på det vi kan anse som en innholdsrik dag i Oslo, ender sluttsummen på 4558 kroner.

Så kan det likevel være lurt å ha i bakhodet at man kan benytte seg av en rekke gratistilbud i hovedstaden, slik som Lovalee Sundquist, Tina Skovlund og Maria Haglund gjorde da de blant annet besøkte Operataket.

Uansett hva du velger å bruke ferien din til:

Nyt feriedagene og ha en riktig så fin dag!

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post