ALVORLIGE MENN: Ola Borten Moe (Sp) (t.v), sammen med Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum under åpningen av Stortinget i fjor høst.

Sp-topp om Borten Moes aksjekjøp i Kongsberg: − Svært uheldig

Statsråd og Sp-nestleder Ola Borten Moes aksjekjøp i Kongsberg vekker sterke reaksjoner, også internt i Senterpartiet. Nils T. Bjørke (Sp) kaller saken «svært uheldig». - Andre får vurdere om han blir sittende som statsråd.

– Jeg synes dette er svært uheldig. Det ser spesielt ut at han har gjort dette aksjekjøpet som statsråd, kommenterer Nils T. Bjørke, som er stortingsrepresentant i kontrollkomiteen og fylkesleder i Hordaland Sp.

Han mener det vil være sentralt å få kunnskap om Borten Moe kjente til at regjeringen ville bevilge penger til økt produksjon av artilleriammunisjon for Kongsberg-eide Nammo før han kjøpte Kongsberg-aksjene 5. januar.

– Men det var jo kjent lenge før jul at Nammo hadde behov for bevilgninger fra regjeringen for å produsere mer ammunisjon?

– Ja, det har ikke vært ukjent at både Kongsberg og Nammo ville øke sin produksjon og inntjening som følge av krigen i Ukraina, svarer Bjørke.

– UHELDIG SAK: Nils T. Bjørke (til venstre) er stortingsrepresentant for Sp - og leder i Hordaland Sp. På bildet lytter han på den ukrainske presidenten sammen med Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Borten Moe har sagt til E24 at han ønsker å fortsette som statsråd.

– Kan han fortsette som statsråd etter det som er kommet frem?

– Det er andre enn meg som må vurdere om han blir sittende som statsråd. Vi bør kunne holde oss med statsråder som har erfaring med forretningsdrift. Men samtidig må de vise varsomhet, svarer Bjørke.

Verken statsminister Jonas Gahr Støre eller Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har hittil svart på VG/E24s henvendelser.

Det er staten via næringsdepartementet som er hovedeier i Kongsberg-gruppen. Næringsminister og Ap-nestleder Jan Christian Vestre (Ap) viser til SMK om saken.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har fredag innrømmet brudd på regjeringens habilitetsregler, etter aksjekjøp i våpenselskapet Kongsberg Gruppen.

Dette er det sentrale:

Borten Moe kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen for 415.000 tusen kroner i januar i år, en uke før regjeringen annonserte en milliardkontrakt med ammunisjonsprodusenten Nammo, som er 25 prosent eid av Kongsberg Gruppen.

Dagen før kontrakten ble annonsert, deltok han i et regjeringsmøte der avtalen ble delvis vedtatt. Overfor E24 innrømmer han at han brøt habilitetsreglene ved å være tilstede på dette møtet.

Siden april 2022 har Borten Moe flere ganger kjøpt akser i tre store selskaper på Oslo Børs. Han sier han nå ser på det som «uhåndterbart» for en statsråd.

Borten Moe innrømmer også at han denne uken brøt regjeringens retningslinjer for aksjehandel ved å selge aksjer han kjøpte i våpenprodusenten i juli, som er mindre enn tre måneder etter at han kjøpte dem. Han sier han gjorde dette for å rette opp feilen raskt.

De største norske forsvarsprodusentene har merket et enormt trykk fra Nato-landene og Ukraina for å få opp produksjonen av våpen og ammunisjon.

Overfor E24 trekker Borten Moe frem sine investeringer i Kongsberg-gruppen som spesielt problematiske, fordi krigen i Ukraina gjør at regjeringen og våpenprodusenten har tettere kontakt enn vanlig.

- Uvanlig grov og alvorlig sak

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo reagerer kraftig:

– Dette er en uvanlig grov og alvorlig sak, og viser en oppsiktsvekkende mangel på forståelse i regjeringen Støre av den viktige funksjonen habilitetsregelverket har, sier han, og fortsetter:

– Dette er det tredje alvorlige bruddet på habilitetsregelverket fra Støre-regjeringens statsråder på veldig kort tid. Man kan spørre seg om Støre og hans apparat i det hele tatt har noen rutiner for å unngå at statsrådene bryter habilitetsregelverket. Det virker som det er fritt fram for statsrådene til å gjøre hva de vil.

Han krever at det ryddes opp i ukultur i regjeringen «øyeblikkelig».

– Når Ap/Sp-regjeringen åpenbart ikke forstår eller bryr seg om habilitetsregelverket, så svekker det folkets tillit til regjeringen. Det er alvorlig. Jeg forventer at Støre rydder opp i Borten Moe-saken lynraskt, og sørger for en storrengjøring i hele regjeringsapparatets holdning til habilitetsreglene.

Listhaug: - Pinlig!

Frp-leder Sylvi Listhaug sier hun er skuffet over Borten Moe gjør denne typen feil, som en erfaren statsråd.

– Dette fremstår som nok en alvorlig sak, der statsråder ikke skjønner sin egen rolle. Det burde være elementært at man ikke kan drive med aksjehandel i et selskap og samtidig være med på å behandle saker om det samme selskapet i regjering, sier Listhaug til VG.

Hun sier saken nok en gang stiller Støre, som leder for regjeringen, et underlig lys.

– Det er pinlig å se hvor amatørmessig regjeringen fremstår når det gjelder helt grunnleggende spilleregler, enten det er snakk om habilitet eller aksjehandel, sier hun, og fortsetter:

– Dette stiller nok en gang Jonas Gahr Støre som leder for denne regjeringen i et underlig lys. Nok en gang ser vi at det ikke er kontroll på grunnleggende spilleregler. Dette er nok en sak som svekker Støres autoritet som regjeringssjef.

PÅ KONGSBERG: Statsminister Jonas Gahr Støre foran det kjente luftvernsystemet Nasams i produksjonslokalene til Kongsberg Defence & Aerospace 30. januar i år.