MØTER MOTSTAND: Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Historisk bistandsmål ryker: − Dette er brutalt

Det historiske målet om å gi én prosent av Norges nasjonalinntekt i utviklingshjelp ryker i regjeringens budsjettforslag. MDG, KrF og flere organisasjoner reagerer kraftig.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette kuttet er brutalt. I en tid hvor Norge beriker seg på ekstraordinære olje- og gassinntekter er det dypt usolidarisk å kutte i bistanden til verdens fattigste sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Regjeringen vil bruke 0,75 prosent av BNI i stedet for én prosent. Dette forklarer de med den ekstraordinære situasjonen i økonomien.

Ropstad kommer med en klar oppfordring til regjeringens budsjettpartner SV.

– I en tid hvor det går godt i Norge så forlater regjeringen bistandsprosenten som er selve bunnplanken for internasjonal solidaritet. Vi forventer at dette nå blir SVs viktigste prioritet inn i forhandlingene med regjeringen, det blir helt avgjørende for at Norge fortsatt skal stille opp.

– Uverdig

For å nå én prosent, måtte bistandsbudsjettet økt med 16,8 milliarder. Nå økes den med 2,5 milliarder. Det vil si at det mangler 14,3 milliarder for å nå én prosent av BNI.

Ropstad sier han trodde han leste feil da han så at 14,3 milliarder mangler i bistandsbudsjettet.

– Ringvirkningene av at Norge ikke gir av sin overflod kan bli brutale. Nøden i verden er stor. Andre land ser til Norge og vår bistandspolitikk. Prosentmålet må ikke fravikes.

Kritisk: Kjell Ingolf Ropstad i KrF

MDGs Lan Marie Berg kaller det for «uverdig».

– Regjeringen har en moralsk forpliktelse til å dele på den ekstraordinære rikdommen vi håver inn som følge av Putins energikrig. De har tjent 1000 milliarder kroner ekstra, som regjeringen putter rett i baklomma - oljefondet.

Hun sier behovene i verden nå er rekordstore.

– 100 millioner mennesker er på flukt. Det er flere enn noensinne. Over 800 millioner mennesker sulter. Verdens fattigste står ovenfor hungersnød, klimaendringer, vanvittige flomkatastrofer, tørke, og økte matvare- og energipriser.

KRITISK: Lan Marie Berg i MDG

– Løftebrudd

Flere bistandsorganisasjoner har vært ute med slakt av regjeringens budsjett. Blant dem er Redd Barna.

– Dette er et tydelig løftebrudd og fallitterklæring fra regjeringen, som både i partiprogram og Hurdalsplattformen har lovet å gi én prosent av BNI til bistand, sier generalsekretær Birgitte Lange.

Hun sier at Ukraina er det eneste landet som får mer bistand enn oss selv, når regjeringen velger å finansiere 1,6 milliarder kroner av utgiftene til mottak av flyktninger gjennom bistandsbudsjettet.

– Disse pengene trengs og er viktig for god velkomst og integrering, men burde vært tatt fra kommunaldepartementets budsjett, ikke fra pengene som skal gå til verdens fattigste, sier Lange.

– Bidrar ikke til høyere priser

Hun sier at Redd Barna forstår at regjeringen må stramme inn på pengebruken i Norge generelt, men at penger brukt til internasjonal bistand ikke er inflasjonsdrivende for norsk økonomi.

– Verden står i brann. Rekordhøyt antall flyktninger, klimakrisen utspiller seg i form av sultkriser, hetebølger og flom og fattigdommen øker. Behovet for bistand er veldig stort. Penger som brukes til å kjøpe mat i Jemen eller Somalia, bidrar ikke til høyere priser eller renter i Norge, sier Lange.

Frykter ringvirkninger

Dagfinn Høybråten påpeker det samme som Lange i Redd Barna: At penger brukt i utlandet ikke driver prisene opp i Norge.

Han sier regjeringen velger å dramatisk senke sine ambisjoner i kampen mot fattigdom og ulikhet, samtidig som Norge har større inntekter enn noen gang.

– Verden vil ikke forstå at Norge lar være å opprettholde et bistandsnivå på én prosent av BNI. Jeg frykter at regjeringens dramatiske senkede ambisjoner vil ha ringvirkninger og at andre rike land vil følge etter, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Regjeringen: Målet står seg

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) sier til VG at hun er glad for reaksjonene, som hun sier viser at både regjeringen og opposisjonen har et mål om å være en forutsigbar partner i utviklingspolitikken.

Hun avviser at regjeringen har brutt løftet fra Hurdalsplattformen.

– Jeg var med på å kjempe inn den formuleringen i Hurdalsplattformen, og den står fortsatt, sier hun til VG.

Hun understreker også at det står i budsjettet at regjeringen har et mål om å bruke én prosent av BNI til internasjonal solidaritet.

– Det står utvetydig at vi beholder enprosentmålet, sier hun, og forklarer regjeringens utfordring slik:

– Dette er et historisk stort budsjett. For å illustrere hvor ekstraordinært dette BNI-målet er nå, så er det altså sånn at vi før sommeren lå an til å ha et bistandsbudsjett på langt over en prosent i år. Men på grunn av det som skjer med krigen og prisøkningene på energi, vet vi ikke lenger hvordan det slår ut i år, sier hun.

Den kraftige veksten i bruttonasjonalinntekten (BNI) skyldes i hovedsak prisveksten på råolje og naturgass.

– Veldig krevende budsjett

Tvinnereim sier regjeringen har prioritert matsikkerhet, kampen mot sult og klimatilpasning.

– I et veldig krevende budsjett har jeg klart å prioritere opp det jeg mener brenner mest. Og så er det fortsatt er historisk høyt budsjett, og det søteste noen regjering noensinne har lagt frem på bistand.

Hun påpeker også at mesteparten av støtten til ukrainske flyktninger, ti milliarder, kommer fra andre departementer.

– Det mener jeg også er internasjonal solidaritet.