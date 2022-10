SV: − Ikke rettferdig nok og ikke grønt nok

SV-leder Audun Lysbakken krever kraftigere omfordeling til de fattige og en bedre klimapolitikk før budsjettforhandlinger med regjeringen.

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet må forhandle med SV for å få flertall for sitt forslag til statsbudsjett.

SV-leder Audun Lysbakken krever kraftigere endringer:

– Det er gledelig at det endelig legges fram et budsjett med mer rettferdig fordeling som mål, men det må omfordeles kraftigere og vi trenger en helt annen prioritering av klima og natur. Regjeringens forslag til budsjett er dessverre ikke rettferdig nok og ikke grønt nok, skriver Lysbakken i en e-post til VG.

– Er dette et budsjett dere kan støtte?

– Ikke sånn det ligger nå, men det skal forhandles og det tar tid, sier han til VG i Stortingets vandrehall.

Skuffet på miljø

Regjeringens har økt skattene med 46 milliarder kroner, men SV krever mer.

– Regjeringen går i riktig retning i skatte- og fordelingspolitikken, men ikke langt nok. Mer av regningen for krisen må sendes til dem som har mest. SV vil styrke økonomien til folk som sliter med økende priser. Vi trenger gode fordelingstiltak som gratis SFO for flere, billigere tannhelse og økt minstepensjon, studiestøtte og barnetrygd.

– Norge er ikke i rute til å nå klimamålene. Det er veldig skuffende at regjeringen ikke gjør mer for å kutte utslippene, vi frykter at avgiftsendringene faktisk kan øke dem. Det er ingen tvil om at miljø vil stå sentralt i forhandlingene om dette budsjettet.

Krever mer oljeskatt

SV har vært svært kritiske til oljeskattepakken, og er glade for at skatten på oljenæringen kan øke med to milliarder neste år.

– Jeg er glad for at regjeringen nå åpner for å se på oljeskatten. Det har vært snakket før som om den er hellig, sier Lysbakken.

– Jeg tolker det som en innrømmelse fra regjeringen at den er veldig dårlig tilpasset til den situasjonen landet står i. Den bidrar til høyere rente, til å vri investeringene bort fra det grønne skiftet og til alt overmål så er det Kjell Inge Røkke som er på vei til Sveits som tar den største gevinsten. Det er klart at dette ser vi på som en mulighet til å forhandle inn større endringer i oljeskatten.

– Må fordele rettferdig

Regjeringens budskap om at det er et stramt budsjett har blitt kalt et narrespill av Venstres Sveinung Rotevatn, som sier at de har funnet penger til alt de selv ønsker å satse på.

Spørsmålet nå er hvor mye de kan gå på i SV-forhandlinger.

– Regjeringen sier at det er et stramt budsjett. Hva forventer dere å få?

– Vi er for et stramt budsjett, men innenfor de samme rammene kan det omfordeles kraftigere, sier Lysbakken.

– Derfor kommer vårt mål til å være å bidra mer til de som rammes hardest av dyrtiden, få gjort noe med miljøbudsjettet og sende regningen til de som har mest penger i Norge. Byrdene må fordelers rettferdig i den krisen vi står i.