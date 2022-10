FAR OG SØNN: Odd Geir Bekkeli og Ken Rune Bekkeli er eiere av hjørnesteinsbedriften Salaks.

Laksearving har meldt seg ut av Senterpartiet i protest

SALANGEN (VG) Salaks-eierne mener Nigeria har mer forutsigbare rammebetingelser for næringslivet enn Norge. De avviser at de lever noen playboy-livsstil, og laksemilliardær Odd Geir Bekkeli har engang ikke tatt seg råd til campingvogn.

Publisert: Nå nettopp

– Alt er ennå helt kaos. Vi vet ikke omfanget av hva dette vil bety for oss, bortsett fra at dette er ei stor belastning for vårt handlingsrom. Folkene våre regner og regner, og forteller at jo klokere de prøver å bli på disse nye skatteforslagene, jo mer usikre blir de.

Det sier Odd Geir Bekkeli. Han er gründeren bak det familieeide Salaks, et oppdrettsselskap i Salangen som har rundt 150 ansatte i regionen.

VG møter ham og sønnen Ken Rune Bekkeli, som er daglig leder i Salangfisk, et av underbrukene til Salaks.

Begge to har vært positive til Senterpartiet, men føler seg snytt av at Vedum i statsbudsjettet har foreslått en ny grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, og enda høyere formuesskatt.

– Betaler vi mer skatt nå, så er vi vel snart for statsansatte å regne, sier Bekkeli og rister på hodet.

STATSANSATT: Odd Geir Bakkeli er en av landets rikeste. Han mener at han bør kunne omtales som statsansatt om han må betale mer skatt enn han gjør fra før.

Sandra-fans

Salangen er blant Troms sine tre «-angen», som ligger langs perler på ei snor i Sør-Fylket. Gratangen, Lavangen og Salangen.

I Gratangen raser Hanne Lundberg og Gratanglaks over lakseskatten. Det samme gjør Salaks i Salangen. Midt imellom kommunene finner vi Lavangen, en kommune som kan skilte med både egen stortingsrepresentant fra Ap og en statsråd fra Sp, Sandra Borch.

Ken Rune er for øvrig tremenningen til Sandra Borchs mor.

Borch er også den eneste i regjeringen de omtaler i rosende ordelag.

– Sandra har gjort en fantastisk jobb, og vi tror ikke dette hadde skjedd med henne som fiskeriminister. Han som er det nå opplever vi ikke at står på barrikadene sammen med oss, men tvert imot at han står på andre siden, sier han, før han understreker at han ikke har eller har hatt noe kontakt med Borch om denne saken.

Salaks er en hjørnesteinsbedrift i Salangen. I tillegg til at de har rundt 150 ansatte i regionen i både oppdrett, et eget slakteri, smoltfabrikk så driver de også tilbud utenfor kjernevirksomheten for å skape bolyst for folk i regionen: Som å drifte et eget rorbueanlegg og restaurant.

Meldt seg ut

Til tross for at de har en geografisk nærhet til medlemmer av kongens bord ender de nå altså opp med en ekstra skatteregning.

– Jeg reagerte med skuffelse. Regjeringen hadde fått min stemme, jeg trodde dette var vår tur til å utvikle seg. Og at det skulle komme fra vår egne? Det hadde jeg ikke trodd, sier Ken Rune Bekkeli.

Han forklarer at han har vært medlem i Senterpartiet i en årrekke, fram til i høst og vært folkevalgt for partiet lokalt i kommunestyret.

– Men jeg er ikke medlem nå lengre, for å si det sånn.

FERDIG I SENTERPARTIET: Ken Rune Bekkeli har vært folkevalgt for Senterpartiet i kommunestyret. Nå er han helt ferdig med partiet.

Ken Rune Bekkeli mener staten og Stortinget er de mest krevende aktørene de er nødt til å forholdes seg til.

– Når vi gjør risikovurderinger så er politikk den største risikoen vi har i næringen. For næringsdrivende så er Nigeria mer forutsigbart enn Norge. Fordi skattepolitikken her er så uforutsigbar.

– Sterke ord

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har blitt forelagt kritikken fra Salaks, og fra sin tidligere partifelle Ken Rune Bekkeli.

– Det er lov å bruke sterke ord, men Nigeria og Norge er ganske ulikt. At de største selskapene som har hatt milliardinntekter skal bidra litt mer, mener vi er en riktig prioritering.

Vedum vil ikke uttale seg om utmeldingen til Ken Rune av Senterpartiet, men kommenterer på følgende vis:

– At vi har flinke folk som Ken Rune, som har skapt verdier er kjempeviktig. Og Salaks er et viktig firma. Og vi har foreslått et bunnfradrag som gjør at de små og mellomstore bedriftene skjermes mer enn de større.

IKKE NIGERIAS FINANSMINISTER: Trygve Slagsvold Vedum leder Finansdepartementet – som har kontor i Oslo.

Sveits eller Bø i Vesterålen

Bekkeli senior eier 60 prosent av selskapet, mens de resterende 40 prosentene har han fordelt blant familien, deriblant til sønnen Ken Rune. Han forteller at de har forståelse for næringslivstopper som flytter ut av landet for å skåne selskapets økonomiske belastning på grunn av formuesskatten.

– Om vi skulle flytte ut er det en desperat handling for å bevare kapitalen i selskapet, for å fortsette å kunne utvikle selskapet sånn som vi ønsker, ikke for å sitte i sola med paraplydrink.

FAR OG SØNN: Bekkeli junior og senior har oversikt over det meste som rører seg i selskapet – og i Salangen.

– Har dere vært inne på tanken på å flytte ut av landet?

– Selvfølgelig. Hva gjør vi ikke for selskapet og for å trygge arbeidsplassene? Det er ekstremt urettferdig når det er en fordel å være utenlandsk eier, sier Bakkeli junior.

– For mitt eget vedkommende ser jeg ikke for meg å flytte til Sveits. Da blir det nok heller Bø i Vesterålen, sier Odd Geir.

Bø i Vesterålen, kjent som «Norges Monaco» har halvert eiendomsskatten til innbyggerne i kommunen.

Ola Braanaas i Firda Seafood flyttet til Bø – og har dermed spart 31 millioner kroner årlig.

FULL RYGGDEKNING: Gutta boys i Salaks får ikke gitt nok ros til Salangen-ordfører Prestbakmo, for hvordan hun tar næringen i forsvar.

Store inntekter – og utgifter

Selskapet har i perioder hatt en eventyrlig lønnsomhet. Mellom 2016 og 2018 lå lønnsomheten på mellom 31 og 47 prosent.

Siden 2019 har de den gått betydelig ned, til kun 2 prosent lønnsomhet i 2021 – med en omsetning på 440 millioner kroner.

– Vi har hatt noen hendelser de siste årene som har kostet oss økonomisk. Hadde det ikke vært for noen veldig lønnsomme år tidligere, så hadde ikke vi hatt musklene til å stå han av. Det hadde vi ikke med dette nye skatteregimet, sier Ken Rune.

Han forklarer at de har hatt biologiske utfordringer med ILA-virussykdom, såkalt Infeksiøs lakseanemi.

Det har medført at de har måtte destruere enorme mengder fisk.

– Vi har hatt alle utgiftene, men ikke fått inntektene.

FUNDAMENTALIST: Sigurd W. Prestbakmo omtaler seg selv som «distriktsfundamentalist».

Fundamentalist-ordfører

– Jeg er ikke noen lakselobbyist, men en lokalsamfunnsaktivist og distriktsfundamentalist!

Det sier Salangen-ordfører Sigrun W. Prestbakmo (Sp) hun har vært blant oppdrettsnæringens mest høylytte forsvarere.

Salangen har ikke bare vært styrt av Senterpartiet i over 20 år – men de har hatt en Prestbakmo-ordfører i 23 år. Først Ivar Prestbakmo, Sigruns ektemann, som nå sitter på Stortinget, og siden 2014 har hun vært ordfører i kommunen.

Hun sier at «Trygve Magnus», som hun har kalt finansministeren siden han var i starten av tenårene og hun så han første gang på talerstolen i Senterungdommen, må ha kritiske venner i partiet, og at hun gladelig tar den rollen.

Prestbakmo snakker på inn- og utpust om viktigheten av næringen, og det er kun aller nødigst mulig å snike inn spørsmål mellom den verbale mitraljøsen av argumenter.

Hun reagerer svært negativt på at det brukes betegnelser som «laksebaroner» om oppdrettere.

– Han Odd og Ken Rune har ingenting til felles med han Gustav Witzøe og han John Fredriksen.

– Bortsett fra at både Odd, Witzøe og Fredriksen alle er å finne på listen over Norges 400 rikeste?

– Men hvor er formuen? Ligger den på konto, eller i næringen, slakteriet og i merdene?

Prestbakmo sier at hun ikke er bekymret for hverken Odd, Ken Rune, eller noen andre eiere i oppdrettsnæringen.

– De klarer seg helt fint. Det er ikke dem jeg er bekymret for, det er selskapet. Hvis de må selge seg ut så hadde blitt en katastrofe for lokalsamfunnet.

INGEN PLAYBOY: Odd Geir Bekkeli er kanskje storkar på Kapitals liste over rikinger, men slettes ingen playboy.

Salangen Playboys?

– Bildet av oppdrettsnæringen er gjerne av John Fredriksen i smoking og med en feit sigar. Det kjenner ikke vi oss igjen i. Han Odd har ikke noen Lamborghini eller Playboy-livsstil. Jeg tror ikke jeg har sett han i dress engang, sier ordføreren.

– Er det riktig, Odd? Ingen playboy-livsstil?

– Jeg har ikke noen playboy-livsstil, nei. Jeg har ikke engang campingvogn.

– Men jeg har en pickup, sier han, etter å ha tenkt seg om.

– Også har jeg skutt en del elg. 103 for å være nøyaktig.

– Pappa har ikke vært i Syden på 20 år, skyter sønnen Ken Rune inn.

PICK UP: Odd Geir Bekkeli er god for halvannen milliard, men har ikke tatt seg råd til campingvogn. Men noe luksus må man jo unne seg, derav pickup-trucken.

Formuen ligger i fisk

Tilhengerne av grunnrentebeskatningen mener at oppdrettsnæringen er svært lønnsom, og at de da også må innstille seg til å betale mer tilbake til fellesskapet.

– Ja, vi er en lønnsom næring – men ikke hver dag. Samtidig så konkurrerer vi med utlandet, og den største økningen i produksjonskostnader vi har hatt de siste årene kommer fra det offentlige, direkte eller indirekte, sier Ken Rune.

Odd Geir Bekkeli er oppført med en formue på over 250 millioner kroner i skattelistene, mens Kapital mener han er verdt 1,5 milliarder kroner.

– Du står oppført som den 312. rikeste personen i Norge, ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste personer. Har du ikke da muskler til å bidra mer over skatteseddelen?

– Hvem?

– Du.

– Meg?

– Ja.

Han tenker seg om et øyeblikk før han svarer:

– Jaha. Nei, det har jeg ikke fått meg. Og formuen ligger ikke gjemt i garasjen. Den finnes i form av arbeidsplasser og fisk i havet, sier Odd Geir Bekkeli.