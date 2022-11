ETTERFORSKES: Politiet ved åstedet hvor en person ble skutt og drept like ved Grønland T-banestasjon søndag morgen.

Drapssiktet samtykker til fengsling etter skyting på Grønland

De to siktede i drapet på Grønland i Oslo fremstilles for varetektsfengsling klokken 14 mandag.

En mann i 30-årene ble søndag kveld pågrepet og siktet for drapet på Grønland, hvor en mann i 20-årene ble skutt og drept søndag morgen.

Mannen i 30-årene ble pågrepet på en adresse i Oslo, og siktet for å ha begått selve drapet. Mannen er kjent fra politiet fra før.

Mannens forsvarer Tor Even Gjendem uttalte mandag formiddag til TV 2 at hans klient samtykker til fengsling. Gjendem sier til VG at den siktede ikke har tatt stilling til siktelsen.

– Han er veldig sliten, men har planlagt å gå i avhør, sier Gjendem til VG.

– Jeg kan ikke si så mye før han har snakket med politiet. Vi har begjært en rekke etterforskningsskritt som forsøker å kartlegge foranledningen til det som skjedde. Han samarbeider med politiet.

En mann i 20-årene er også siktet for medvirkning til drapet. Begge to fremstilles for varetektsfengsling mandag, ifølge TV 2.

Inam Ghous Ali som forsvarer mannen i 20-årene, uttalte til VG søndag at hans klient ikke erkjenner straffskyld.