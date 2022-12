DELTE MENINGER: Dette er Kreftforeningens nye stjerne, men mange mener at det overhode ikke ligner en stjerne.

Kreftforeningen får refs for stjerne: − Ligner en krusedull!

Jubileumsstjernen til Kreftforeningen skaper debatt. Men foreningen avviser at de står overfor en stjerne-skandale.

Hver jul arrangerer kreftforeningen «stjerneaksjon» der folk kan kjøpe en stjerne som henges opp på det sykehuset eller sykehjemmet kjøperen ønsker.

Men årets stjerne – eller «stjerne» – vekker sterke reaksjoner. Mange mener nemlig at den ikke ligner en stjerne i det hele tatt.

«Kommer til å støtte dere uansett, men hva er dette?» skriver en i kommentarfeltet på Facebook.

«Dette er ikke en stjerne, den ligner en krusedull!», skriver en annen.

«Forståelse for at mange foretrekker en tradisjonell stjerne, men synes at denne er fin!» skriver en tredje.

– Engasjerer

– Vi ser jo at stjerne-spørsmålet engasjerer. Noen etterlyser den gamle og andre synes den nye er superlekker, sier generalsekretær Ingrid Ross i Kreftforeningen.

I anledning aksjonens 10 års jubileum er stjernen designet av det kjente design- og arkitekturfirmaet Snøhetta. Kreftforeningen opplyser at selskapet har stilt opp gratis for dem.

DELTE MENINGER: Generalsekretær Ingrid Ross i Kreftforeningen ser at stjernen skaper engasjement.

Kreasjonen er satt sammen av to gullfargede sirkler. Ross kan fortelle at designet er nøye gjennomtenkt:

– Tanken bak designet er at den skal representere håp og lys mer enn at den skal se ut som en tradisjonell stjerne, sier Ross og forklarer:

– Den beveger seg i takt med omgivelsene og skal gi pasienter en følelse av at tiden ikke står stille og at noen tenker på dem.

Åpner for tolkning

Snøhetta sier på sin side at de har mottatt positive tilbakemeldinger – både her til lands og internasjonalt.

– Mange mener dette ikke kan kalles en stjerne. Er det en stjerne?

– Vi ønsker ikke å styre noen i en bestemt retning, folk står selvfølgelig fritt til å tolke stjernene slik de selv vil, sier Hedda Foss Lilleng, direktør for Snøhetta Design.

– Hvorfor ville dere ikke lage en tradisjonell stjerne?

– I vår tilnærming til designet har vi i større grad forsøkt å kommunisere hva en stjerne representerer, enn å gjøre en ny utgave av en tradisjonell stjerneform, sier Lilleng.

STJERNE? Stjernen er satt sammen av to sirkler. Sliter du med å montere den finnes det en video som kan hjelpe deg.

Fortsatt interesse

Til tross for mange kritiske kommentarer, avviser Kreftforeningen at de står ovenfor en «stjerne-skandale».

Interessen for aksjonen er nemlig ikke mindre i år – til tross for det utradisjonelle designet, kan de melde.

– Vi merker det ikke, heldigvis. Det er fortsatt tidlig i desember, men det virker som folk også i år vil gi sin støtte, sier Ross.

– For oss er støtten det viktigste. Stjernen har to funksjoner: at noen tenker på pasientene og at pengene går til kreftforskning, legger hun til.

– Går dere tilbake til «vanlig» stjerne neste år?

– Vi er opptatt av bærekraft og meningen er at man skal kunne ta denne opp igjen til neste år, sier Ross.