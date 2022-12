Aktiver kart

Spansk politi: Norsk gutt død i Spania

Ifølge spansk politi mistet en ung gutt livet etter et fall på over 15 meter fra et hotell i Costa Blanca i Spania.

Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med at en norsk borger er død i Spania.

– De pårørende er kjent med dødsfallet. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke gi ytterligere detaljer i denne saken, sier seniorrådgiver Lars Gjemble til VG.

Skal ha falt fra hotell

Flere britiske medier har omtalt hendelsen.

En ikke-navngitt talsperson i det spanske politiet sier til blant annet Daily Mail at det er en ung gutt som har mistet livet. Han skal ifølge avisen ha falt fra et hotell i Costa Blanca søndag ettermiddag.

Han ble fraktet til sykehus med alvorlige skader, og døde senere samme kveld, ifølge spansk politi.

Politiet sier at de etterforsker hendelsen, som flere skal ha vært vitne til, men at alt tyder på at det er snakk om en ulykke.

Sjømannskirken holder dørene åpne

En representant for spansk politi sier til britiske medier at at gutten ikke bodde på hotellet der hendelsen skjedde.

Den norske Sjømannskirken i Costa Blanca arbeider nå med å ivereta rammede etter dødsulykken.

– Vi har hatt kirken åpen for sørgende nå i kveld, og kommer til å åpne igjen i morgen. De som ønsker får anledning til å komme innom og tenne lys, tegne tegninger, ha noen å prate med eller bare være stille, sier Gjerulf Noddeland sjømannsprest i Costa Blanca til VG.