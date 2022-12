NY VERDENSBORGER: Filip Nowak kom til verden 3. november.

Overrasket på fødestua: Filip ble født med tann

De nybakte foreldrene trodde ikke sine egne øyne da deres nyfødte sønn åpnet munnen og avslørte en tann.

De har i mer enn åtte år ønsket å bli foreldre, og da det endelig skjedde, var det en ekstra spesiell liten baby som kom til Halina (40) og Emil Piotr Nowak (44) på fødestuen på Gjøvik.

I det nyfødte Filip tok sitt første åndedrag utenfor mors liv, ble den uvanlige attributten tydelig for far Emil Piotr Nowak.

– Et sekund etter han kom ut gråt han selvfølgelig, og jeg tenkte «what the fuck?» flirer Nowak på telefon fra Gjøvik.

Den nybakte faren sier han ble skikkelig overrasket.

– Jeg hadde aldri hørt om at det var mulig å bli født med tenner, så det var en kjempestor overraskelse for meg! Jeg sa det til moren hans og hun sa, «nei, hjelp!,», ler han.

TITT-TEI TANNEBISS: Filips tann blir vist stolt frem.

Trekkes ofte

Filip Nowak ble født den 3. november og veide 3078 gram ved fødsel.

Historien om han ble først omtalt i lokalavisa OA.

Jordmor Ingun Greve Norberg har jobbet ved fødeavdelingen på Gjøvik i 25 år og sier til avisen at ingen rundt henne på jobb har opplevd en nyfødt med tann før.

Anne Rønneberg ved Det odontologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo bekrefter til Babyverden at det er sjelden at barn blir født med tenner i munnen, men at det hender.

– Dette er vanligvis de ordinære melketennene som er litt for tidlig ute, sier Rønneberg til Babyverden.

Tenner som forekommer hos nyfødte er ofte løse på grunn av mangelfull rotutvikling, og skal alltid ses på av tannlege. Det er vanlig å trekke de for å hindre at babyen får tennene ned i luftveiene og i verste fall i lungene, sier Rønneberg til nettstedet.

STOLT FAR: Emil Piotr Nowak med pjokken Filip, som ble født med en tann.

Satt godt

Lille Filip fikk ha tanna i fred i to dager før den ble forsøkt fjernet på sykehuset i Lillehammer.

Det gikk ikke på første forsøk, forteller faren, men andre gang, to dager etter det, slapp tanna og kom løs.

Særlig for mor Halina var det en lettelse, sier Emil Piotr Nowak.

– Han bet henne og det var visst veldig vondt, men det er bedre nå. Jeg skjønner at det er vanskelig å amme for første gang med tann.