DØMT: Politimannen har sagt at han ikke har forgrepet seg mot noen.

Politimann dømt for grovt uaktsom voldtekt og misbruk av stilling

Politimannen i 30-årene fra Nordland politidistrikt er i lagmannsretten dømt til tre års fengsel, ett år lenger enn han fikk i tingretten.

Politimannen er nå dømt i Hålogaland lagmannsrett for et tilfelle av grov uaktsom voldtekt, tre tilfeller av misbruk av overmaktsforhold og et tilfelle av tjenestefeil.

Han må også betale erstatning på 133.000 kroner til kvinnen som ble utsatt for den grovt uaktsomme voldtekten.

Politimannen i 30-årene, som er suspendert fra stillingen i Nordland politidistrikt, var tiltalt for to voldtekter og for å ha misbrukt et overmaktsforhold til å skaffe seg seksuell omgang med fem kvinner.

Politimannen nektet straffskyld, men har erkjent å ha seksuell omgang med kvinnene.

– Tiltalte er naturligvis skuffet over at han er domfelt. Forsvaret er uenig i resultatet, sier advokat Heidi Reisvang.

I tingretten ble han dømt til to års fengsel, men anket.

Spesialenheten mente mannen skulle dømmes for to tilfeller av forsettlig voldtekt, men det ene forholdet ble han frifunnet for, mens det andre ble ansett som en grov uaktsom voldtekt.

– Tiltalte er igjen frifunnet for begge de forsettlige voldtektsanklagene, og for den ene posten også for erstatningskravet. Dette underbygger at aldri skulle vært tatt ut noen tiltale for dette i denne saken, sier forsvarer Reisvang til VG.

– Spesialenhetens straffepåstand var for tingretten ni år. Lagmannsrettens dom endte i tre års fengsel, og resultatet i begge instanser underbygger at hverken tingretten eller lagmannsretten har sett saken på samme måte som Spesialenheten, sier Reisvang.

– Vi skal nå gå grundig gjennom dommen for vurdering av anke til Høyesterett, sier Reisvang.