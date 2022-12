KRITISK: Anne Spurkland er immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo (UiO) og retter kraftig skyts mot regjeringen.

Immunolog om FHI-kutt: − Dette er så skandaløst

FHI må kutte 300 millioner og kvitte seg med ansatte. Det mener immunolog Anne Spurkland er hodeløst.

– At budsjettkuttet gjør at FHI må skjære ned bemanningen til nivået under slik det var før pandemien, er helt vilt. Det er så hårreisende dårlig håndtert. Og det er spesielt meningsløst når vi har vært gjennom pandemien og sett hva FHI betyr, sier vaksineforsker og professor Spurkland til VG.

Forrige uke ble det kjent at FHI tilbyr sluttpakker til alle ansatte fordi de må kutte 300 millioner til neste år - som innebærer 300 stillinger. FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa til NRK tirsdag morgen at det er umulig å unngå direkte oppsigelser og anslår rundt 100 av disse.

Sluttpakker fører ofte til at de beste, som lett får jobb andre steder, tar med seg sluttpakken og drar, mener hun.

– Da mister du beredskapen som ligger i hukommelse og erfaring. Dette er så skandaløst. En ny pandemi kan komme når som helst. Å bare fjerne denne erfaringsbaserte beredskapen er som å påføre samfunnet immunsvikt – i metaforisk betydning.

Redd man må starte fra «scratch»

Spurkland mener FHI har vært helt sentrale i å håndtere pandemien:

– Det er ikke sikkert man har vært enig i alle vurderingene, men de har vært en helt sentral kunnskapsleverandør.

Også under pandemien var det snakk om FHIs budsjetter. Under utbruddet med alfa-varianten (den britiske) for snaue to år siden, mente FHI at de ikke kunne analysere virusvariantene raskt nok på grunn av for lave budsjetter over tid.

Under pandemien fikk FHI mye midler til å håndtere utbruddene.

Spurkland sier hun har forståelse for at det må kuttes nå som pandemien er over. Men så raske og store kutt mener hun er en svært dårlig idé.

Konsekvensen er at de erfarne fagfolkene finner noe annet å gjøre, mener hun og at man da ved neste pandemi må man begynne fra «scratch».

– Her snakker vi om toppekspertise. Vi har bruk for at de fortsatt skal være der. Hvis de får en annen jobb, er de over på et annet spor. Da er det vanskelig å hente dem inn igjen. Nei, huff.

Spurkland hadde håpet regjeringen ville «komme til fornuften» i det endelige statsbudsjettet. Men det ble ingen endringer etter forhandlingene med SV.

– Å tvinge FHI nå til å si opp fagfolk som de trenger og må ansette igjen i 2024/2025 er bare tull. Det blir bare dyrt og tungvint. Det er ikke forsvarlig politikk, rett og slett.

Helseminister Ingvild Kjerkol, som tidligere har vært kritisk til kutt da hun ikke satt i regjering, forsvarer kuttet:

– Den erfaringsbaserte beredskapen skal ikke fjernes. Det er fortsatt sånn at FHI har ansvar for å overvåke pandemien. De har ansvar for coronavaksinasjonsprogrammet og skal gjennomføre sine oppgaver i tråd med sitt oppdrag i 2023. Men at det blir tøffe omstillinger, det er helt åpenbart. Det har jeg stor forståelse for at det blir debatt rundt, sier hun til VG.

UENIGE: Helseminister Ingvild Kjerkol mener dette skal gå fint. FHI-direktør Camilla Stoltenberg er ikke like sikker.

– Ekstremt høy risiko

Også FHI-direktør Camilla Stoltenberg har tidligere gått hardt ut mot kuttene.

– Det er høy risiko for at det kan skje noe i 2023 som vi ikke vil være i stand til å håndtere, sa hun til VG forrige uke.

Til avisen FriFagbevegelse slo hun full alarm og sa at det var «ekstremt høy risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre».

FHI har varslet alle som har vært ansatt i minimum et år, om at de kan søke om sluttpakke.

Sluttvederlaget kan utgjøre minimum seks månedslønner og maksimalt ni månedslønner, avhengig av hvor lenge den ansatte har jobbet i staten.

Søknadsfristen er 5. desember, og FHI opplyser om at sluttavtaler skal inngås innen lille julaften.