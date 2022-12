SPERRET AV: Politiet gjør undersøkelser i området som er sperret av etter nattens hendelse.

Tromsø: Sperret av stort område etter voldshendelse

Politiet i Tromsø etterforsker en voldshendelse i Tromsø sentrum som skjedde natt til fredag.

Operasjonsleder Marlene Kjeldstad Kvalsund sier til iTromsø at de har lite opplysninger å komme med så tidlig i etterforskningen.

Hun opplyser at det ikke er sikkert at voldshendelsen skjedde på området som er sperret av.

– Men det er et område det er interessant å undersøke videre, sier hun til avisen.

Politiet opplyser til VG i 9-tiden fredag morgen at de snart vil komme med ytterligere opplysning i en pressemelding.

iTromsøs fotograf på stedet opplyser til avisen at flere politipatruljer er på stedet og at fire steder på bakken er dekket med presenning. Politiet opplyser at de ble oppringt om hendelsen.

Artikkelen oppdateres.