BESØKTE BARNEHAGE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har også det politiske ansvaret for barnehagene. På bildet er hun på sitt første barnehage-besøk som statsråd - i Cizáš sámi mánáidgárdi (den samiske barnehagen) på Tøyen i Oslo.

Fire år med krav om utvidet politiattest - kan komme i 2024

Allerede i 2018 påpekte professorer ved Politihøgskolen at politiattesten for ansatte i barnehager «manglet» lovbrudd - som vold med kroppsskade. Nå lover statsråden utvidet politiattest, men iverksetting kan drøye til høsten 2024.

Dersom ansatte i barnehager har begått lovbrudd som kroppsskade mot barn som ikke er betegnet som «grov», frihetsberøvelse, tvang eller kjønnslemlestelse - så fanges det ikke opp av den nå gjeldende politiattesten.

Dermed kan folk som har brutt loven på disse områdene helt lovlig jobbe med de minste barna i det norske utdanningssystemet.

Dette har i lengre tid skapt sterke reaksjoner, ikke minst fra foreldre i barnehagene og politikere på Stortinget i tillegg til forskere og barnehageledere.

Engasjementet for å utvide politiattestene fikk ny fart i huskestativet da kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ga et svar til Frps Himanshu Gulati på Stortinget nylig.

Svaret ble først omtalt i bladet Utdanningsnytt.

– Dersom det blir gjort endringer i reglene om politiattest på skoleområdet, vil jeg vurdere å gjøre tilsvarende endringer i reglene om politiattest på barnehageområdet, svarte Tonje Brenna.

Hun viste til at politiattestene kan bli vurdert for skoleansatte i behandlingen av et forslag til ny Opplæringslov - som legges frem av regjeringen i vårsesjonen 2023 med iverksetting høsten 2024.

Vil utvide politiattesten

Nå går Brenna lenger - etter påtrykket i saken:

– I dag er det en del voldslovbrudd som ikke kommer frem på politiattestene, og dette er ikke godt nok. Derfor vil vi i forslag til ny opplæringslov utvide hvilke straffbare forhold som skal med på en slik attest, sier Brenna til VG.

Hun legger til:

– I sammenheng med at reglene om politiattest forhåpentligvis endres i ny opplæringslov, vil jeg følge opp og vurdere å gjøre tilsvarende endringer i reglene om politiattest på barnehageområdet.

Hun vektlegger at alle barn i barnehagen og elever i skolen i Norge skal ha en trygg og god barnehage- og skolehverdag. Og foreldre skal være trygge på at barna tas hånd om av ansatte som er egnet til jobben, fremholder Brenna som selv er mor med barn både i barnehage og barneskole.

FORELDRENES LEDER: Cathrine Ballo Olsen er fungerende leder for Foreldreutvalget for barnehagene. Bildet er fra et tidligere møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet.

Mangeårig barnehagemamma Cathrine Ballo Olsen er fungerende leder i det nasjonale Foreldreutvalget for barnehagene (FUB).

Hun er glad for den helt ferske nyheten fra kunnskapsministeren og regjeringen. Men likevel forbannet på det hun mener er en enorm treghet på toppen av fagdepartementet.

VG har blant annet fått innsyn i brev fra en barnehagestyrer som spør Kunnskapsdepartementet om hun kan kreve utvidet attest som også omfatter om jobbsøkere i barnehagen «tidligere er siktet for vold, ikke kun overgrep.»

Info Politiattest for voksne i barnehage Dersom man skal jobbe i barnehage er det krav om å legge frem politiattest, ifølge barnehageloven § 19. Attesten skal fremlegges før personen begynner å arbeide i barnehagen.

Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder når den leveres til mottaker.

I utlysning av stilling skal det fremgå at attest vil bli krevd ved ansettelse.

Det skal fremgå av saksmappen at søker har levert politiattest. De som skal jobbe i barnehage kan ikke være dømt etter straffelovens paragrafer 299 (voldtekt av barn under 14 år), 301 (Grov voldtekt av barn under 14 år), 302 (Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år), 303 (Grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 og 16 år), 304 (Seksuell handling med barn under 16 år), 305 (Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år), Avtale om møte for å begå seksuelt overgrep), 310 (Fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn), 311 (Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn), eller ifølge den gamle straffelovens paragrafer 195 (seksuell omgang med barn under 14 år), 196 (seksuell omgang med barn under 16 år), 200 andre ledd (seksuell handling mot barn under 16 år), 201 første ledd bokstav c (Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år), 201 a (Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted og 204a (Den som utgir, selger eller på annen måte søker å utbre pornografi). Hvis en politiattest viser andre anmerkninger, må barnehageeier vurdere om anmerkningen gjør personen uegnet til å arbeide i barnehagen. Kilder: Forskrift om politiattest i barnehager Barnehage.no Vis mer

– Vi er ganske sjokkert over at statsråden ikke har tatt de minstes trygghet i barnehagen mer på alvor enn denne tregheten vitner om. Hva er egentlig gevinsten av å vente? Et overgrep - enten det er vold eller annet - mot et barn i barnehagen, er ett for mye, sier Ballo Olsen.

Hun mener det er feil å bake skjerpingen av politiattestene for ansatte i barnehagene inn i den nye Opplæringsloven.

– Det medfører at nye politiattester ikke blir vedtatt før høsten 2024. Da vil det ha gått seks år siden hullene i de nåværende politiattestene ble påpekt av to professorer på Politihøgskolen i 2018, kritiserer hun.

De to professorene hun sikter til, er Morten Holmboe og Tor-Geir Myhrer som har sett spesielt på hva politiattestene ikke inneholder opplysninger om.

– Man kan begå forholdsvis alvorlig vold mot et menneske og dømmes til ubetinget fengsel for det og allikevel presentere en politiattest som ser helt ren ut når man søker jobb i barnehage, skole eller som idrettsleder, sa Holmboe ved Politihøgskolen til P-4 etter å ha undersøkt politiattesten.

KRITISERER TIDSBRUK: Himanshu Gulati er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og sitter i Stortingets utdanningskomité.

Himanshu Gulati (Frp) som stilte spørsmålet til kunnskapsministeren, er på linje med FUB om drøy tidsbruk i saken. Spesielt siden Stortinget enstemmig ga regjeringen beskjed om å utvide politiattesten for barnehageansatte gjennom et anmodningsvedtak i 2020.

– Det er uakseptabelt. Dette burde ha blitt behandlet og vedtatt mye raskere. Det handler om å tette hull i en politiattest som skal trygge de aller minste og mest sårbare i samfunnet vårt. Jeg ser ingen grunn til å vente.

– Alle burde ta selvkritikk

– Kunne den foregående regjeringen som Frp selv støttet og var en del av - ha handlet raskere?

– Alle som har hatt ansvar burde ta selvkritikk i denne saken, enten det er nåværende eller forrige kunnskapsminister. Det enstemmige vedtaket i Stortinget, på bakgrunn av et forslag fra Frp, ble fattet i november 2020, etter at FrP gikk ut av regjering, svarer Gulati.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) avviser at det er hun som har vært sendrektig i behandlingen av saken.

– Denne regjeringen har sittet i litt over ett år. Det er den forrige regjeringen som må svare på hvorfor dette ikke har skjedd tidligere, svarer Brenna.

– Ungene våre er de viktigste vi har. Det er ikke godt nok at det for eksempel ikke går frem av en politiattest at en person er dømt for kroppsskade mot et barn, med mindre den er betegnet som «grov» etter straffeloven. Som mor og som kunnskapsminister brenner jeg for deres trygghet og sikkerhet, poengterer hun.

– Uroer det deg at en for snever politiattest for ansatte kan ha åpnet for hendelser der barn i barnehager har blitt utsatt lovbrudd?

– Politiattest er ingen garanti for at barn ikke blir utsatt for overgrep i barnehage eller skole. Dessverre skjer dette også i dag, selv med krav om politiattest, svarer Brenna. Hun peker på at rutiner som gode jobbintervjuer, referansesjekk, opplæring og oppfølging av ansatte er minst like gode tiltak for å verne barna.