PÅ VEI UT: Etter nesten syv timer om bord i et tog uten strøm, ble de reisende hentet ut av redningsmannskaper.

Over seks timer i strømløst og kaldt tog

Toget som skulle til Gøteborg onsdag kveld ble stående stille i flere timer, da det fikk strømproblemer natt til torsdag. Frustrerte passasjerer forteller om kulde og dårlig informasjon.

– Mange var kalde, sulte og tørste. Også toelettene var stengt, forteller en reisende til VG.

Toget, som var i Oslo like over klokken 18, stoppet i skogen ved Bäckefors i Sverige rundt klokken 21. Der ble det stående lenge.

– Vi fikk mange ulike beskjeder. Først sa de at de arbeidet med å få tilbake strømmen og at vi skulle kjøre videre klokken elleve. Så var det snakk om busser, og senere et redningstog. Jeg tror det var dårlig kommunikasjon innad i Vy, sier Nina.

Først nærmere klokken fire på natten ble de hentet av redningstjenesten i Sverige. De hadde ikke fått beskjed før klokken var tre, ifølge Nina.

Hun sitter nå på en buss på vei til Gøteborg.

LY: De reisende ble fraktet til et idrettsanlegg ved Bäckefors i Sverige, før de fikk buss videre til Gøteborg.

63 passasjerer ombord

– Vi fikk melding om at toget var strømløst klokka 21. Klokka 03.30 ble passasjerene evakuert til en nærliggende skole, før de to timer senere ble sendt videre med buss til Göteborg, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby til NTB.

Han forteller at det var 63 passasjerer om bord.

Kaldt om bord

Flere reisende forteller at det ble kaldt på toget etter flere timer uten strøm.

– Heldigvis var vi på tur, så det var bare å ta på seg ull, lue og votter. Noen dro frem sovepose også, forteller Nina.

Vognen hun satt i hadde en del folk om bord, og det hjalp også på varmen. Da hun på et tidspunkt ville gå til en annen vogn fordi luftet hadde blitt dårlig, snudde hun raskt da hun oppdaget at det var mye kaldere i andre vogner.

Kaldt og mørkt: De reisende fikk ulike beskjeder, men ble først hentet klokken halv fire natt til torsdag.

Andre reisende reagerer på at toelettene var fulle eller stengt av, og at det ikke var noe mat eller drikke å få.

– På et tidspunkt når det var noe strøm, så fikk de i gang kaffeautomatene, men det varte ikke så lenge, forteller Nina.

På VYs nettsider skrives det at toglinjen Halden-Göteborg C er stengt for togtrafikk på grunn av strømproblemer.

– Det er sterkt beklagelig. Hva som er årsaken til strømstansen vet vi ikke, men at noen må vente så mange timer skal ikke skje, sier Lundeby.