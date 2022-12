VARETEKSFENGSLET: En mann i 20-årene som befant seg i samme leilighet som avdøde ble i dag varetekstfengslet i fire uker med full isolasjon i to uker.

Drapet i Bergen: − Familien er i sjokk og sorg

Mannen som døde i Bergen onsdag 28. desember etterlater seg et lite barn. Fredag ble en mann i 20-årene varetekstfengslet i fire uker.

– Siktede har brev- og besøksforbud og medieforbud i hele fengslingsperioden og skal undergis fullstendig isolasjon i to uker, skriver politiet i en pressemelding.

Onsdag 28. desember fant politiet i Bergen en hard skadet mann i en leilighet. Mannen ble erklært død ved ankomst til sykehuset.

– Avdøde etterlater seg et lite barn, skriver familiens bistandsadvokat, Ellen Eikeseth Mjøs, i en SMS til VG.

Mjøs understreker at det er en fortvilende situasjon for de etterlatte.

– Familien er i sorg og i sjokk over at en god, kjærlig og omsorgsfull person og far har blitt revet bort på en så brutal måte, skriver

Varetekstfengslet

Vest politidistrikt rykket onsdag ut med flere patruljer til leiligheten hvor mannen ble funnet. Der ble det satt i gang livreddende førstehjelp før mannen senere ble erklært død.

Tre andre menn befant seg i den aktuelle leiligheten med avdøde. En fikk raskt status som vitne, de to andre ble siktet for drap eller medvirkning til drap.

Den siktede mannen i 20-årene som nå er varetekstfengslet i fire uker med full isolasjon i to uker.

Én av de siktede løslatt

Mens den siktede mannen i 20-årene ble varetekstfengslet, ble mannen i 30-årene løslatt etter avhør i går. Politiet mente mistankegrunnlaget mot mannen var svekket.

– Formelt sett er han fortsatt siktet, da siktelsen ikke er henlagt ennå. Men som sagt vurderer vi at mistankegrunnlaget er svekket, sa påtaleansvarlig Sven Arne Dahl-Michelsen i går.

Forsvareren til mannen i 30-årene sier hans klient er fornøyd med beslutningen.

– Han er veldig glad og lettet over å være løslatt, sa advokat Erik Johan Mjelde, som representerer mannen i 30-årene, til VG i går.

–Etterlater seg et lite barn

Den avdøde etterlater seg et lite barn.

– Avdøde var en kjærlig far som ønsket å være tilstede for sitt barn.

Et lite barn er nå fratatt muligheten til å være med sin far. Det er en stor sorg for barnet og for familien, skriver Mjøs videre.

Ifølge bistandsadvokaten forstår ikke de etterlatte hvordan avdøde kunne havne i en situasjon som ledet til døden.

– At han skulle komme i en situasjon der noe så bestialsk kunne skje er helt uforståelig og ikke til å fatte, skriver familiens bistandsadvokat videre.

Mjøs opplyser om at familien nå står igjen med mange spørsmål.

– Etterlatte er sterkt preget og står uten svar på hvordan dette kunne skje, skriver hun videre.