DUELL PÅ VGTV: Erna Solberg utfordret Jonas Gahr Støre på å slanke bort byråkrati i Oslo i valgkampens første partilederduell.

Solberg angrep Ap for sløsing - men tallene var feil

Erna Solberg har i valgkampen anklaget Ap i Oslo for å blåse opp byråkratiet med 1 milliard kroner. Men tallgrunnlaget var feil.

– I Oslo kommune har administrasjonsutgiftene økt med 1 milliard mer enn prisstigningen siden 2015. Det er like mye som man tar inn i eiendomsskatt. Vi prioriterer å slanke litt i byråkratiet, så folk sitter igjen med mer penger, sa Høyre-leder Erna Solberg i VGTV-duellen med Ap-leder Jonas Gahr Støre den 9. august.

Høyres første valgløfte var at de samlede utgiftene til kommunale utgifter, skatter og gebyrer ikke skal øke i kommuner de styrer de neste fire årene.

Nå slår Ap tilbake, og hevder at store deler av summen på 1 milliard kroner mer til byråkrati rett og slett er feil.

Tallene er hentet ut fra SSB og prisjustert av Høyre, men ifølge byrådet i Oslo har over halvparten av summen slett ikke gått til administrasjon:

Oslo kommune har nemlig ved en feil ført opp coronakompensasjon til kollektivtrafikken som «administrasjonsutgifter».

– Den suverent største posten som ligger i dette er pandemistøtte og strømstøtte til Ruter, sier Aps gruppeleder i Oslo, Andreas Halse, til VG.

Info Tallene bak byråkrati-milliarden 2020: Samlet 399,7 mill. hvorav beløpet i sin helhet gjelder kompensasjon for tapte billettinntekter 2021: Samlet 741,5 mill. hvorav 417,2 mill. gjelder driftstilskudd Ruter og 284 mill. gjelder kompensasjon for tapte billettinntekter 2022: Samlet 522,7 mill. hvorav 467,0 mill. gjelder kompensasjon for tapte billettinntekter og 235 mill. gjelder kompensasjon for økte strømkostnader, veibruksavgift, samt lønns- og priskompensasjon ISI - datasikkerhet i kommunen: ca. 25 millioner mer i året Origo: Gått fra å bruke 48 millioner på digitalisering i 2018 til 162 millioner i 2022. Utgiftene til fysisk sikkerhet på Rådhuset er bakt inn i forvaltningsbudsjettet til Rådhuset og vanskeligere å skille ut. Kilde: Byrådet i Oslo Vis mer

– Hvorfor ble det ført opp som administrasjon?

– I ettertid er det lett å si at dette var en feil. Men det har litt med å gjøre at det å utbetale coronakompensasjon og strømstøtte er noe vi aldri har gjort før. Man måtte føre et eller annet sted, og så burde det vært ført et annet sted. Det var vurderinger som ble gjort den gangen da corona sto på, sier han.

– Det er en feilføring?

– Ja, noe av det er det er det, sier Halse.

Han understreker at feilen skjedde i valg av kategori i rapporteringen til KOSTRA-statistikken, og han sier at alt var korrekt ført i budsjettet som ble vedtatt i bystyret.

– Var noe av dette deres feil, siden det ble feilført?

– Ja, den delen som er feilføring er åpenbart et ansvar som også ligger i Oslo kommune, sier han.

KRITISK: Aps gruppeleder Andreas Halse i Oslo bystyre har gått gjennom tallene som ligger bak Høyres byråkrati-milliard.

Datasikkerhet og sikkerhetskontroll

Halse sier at alt som er ført som administrasjon ikke er det folk tradisjonelt tenker på som byråkrati som kan «slankes bort».

– Flere kommuner har hatt ganske alvorlige datalekkasjer, åpenbart i strid med personvernloven. I Oslo hadde vi bare en person som jobbet med datasikkerhet da vi tok over. Nå er det 21 ansatte, sier Halse.

Halse sier at Oslo har brukt mer penger på digitalisering, som blant annet sparer tid på legevakten og sikrer at lavtlønte for lavere barnehagepriser uten å søke.

– Vi har også fått klare politifaglige råd om å oppgradere sikkerheten på Rådhuset. Det er administrasjonsutgifter, legger han til.

Info Høyres regnestykke Utgiftene til administrasjon i Oslo har økt med 1 238 752 000 kroner fra 2015 til 2022 hvis man justerer for økt pris- og lønnsvekst, ifølge regnestykket Høyre har gjort basert på tall fra SSB. Helt konkret øker utgiftene fra 1 362 953 000 til 2 951 276 000 kroner, men justert for pris- og lønnsvekst (ved bruk av den kommunale deflatoren) i perioden vil det sammenlignbare tallet for 2015 være 1 712 524 000 kroner. Det betyr en økning på 72 prosent eller ca 1,2 mrd utover hva pris- og lønnsvekst skulle tilsi. Tallene er hentet fra SSB-tabellen for brutto driftsutgifter på FGK1b Administrasjon, kommune (SSB 12362). Kategorien omfatter administrasjon, forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og administrasjonslokaler. Vis mer

Halse reagerer på at Solberg brukte tallet 1 milliard slik hun gjorde.

– Det var litt latskap. De burde sjekket fakta istedenfor å bruke tallet til politisk retorikk. Det er ganske svakt og dårlig ledelse, sier Halse.

TOPPDUELL: Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug møttes på VGTV i starten av august sammen med Trygve Slagsvold Vedum.

– Hele Høyres kampanje om hva de har lyst å gjøre i Oslo faller som et korthus. Nå har de brukt som hovedargument at de kan spare masse penger på administrasjon, fordi de har pekt på denne milliarden. Når du går ned i detaljene og ser hva det er, så er dette tjenester vi ønsker oss i Oslo, sier han.

– Kunne Høyre funnet ut av dette selv?

– Det burde ringt en bjelle. I KOSTRA-tabellen står at administrasjonsutgiftene i Oslo er 1000 kroner lavere i gjennomsnitt enn i Bærum, som Høyre styrer selv. Da burde noen i Høyre tenkt at her er det kanskje en feilkilde, sier Halse.

Høyre: Kommunens feil

Men for Høyre er det helt uaktuelt å ta selvkritikk for tallbruken:

– Vi tar selvfølgelig ikke selvkritikk for at Oslo kommune under Aps ledelse rapporterer inn feil tall. At Oslo kommune rapporterer feil tall gjør meg urolig for at også andre tall kommunen opererer med er feil. Det er ikke tillitvekkende. Hvis Halse mente det var noe feil i disse tallene, kunne de rettet det opp til juni da tallene kom, sier Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til VG.

Han mener byråkrativeksten uansett er stor - selv om pandemitall holdes utenfor:

– Selv når vi trekker bort coronakompensasjonen til Ruter står vi igjen med en økning på 715 millioner kroner i økte administrasjonsutgifter. Det er jo tilforlatelig at Halse trekker frem sikkerhetstiltak rundt Rådhuset og digitalisering som en forklaring. Ingen er mot å sikre rådhuset, men det er jo ikke det alene som koster over 700 millioner kroner i året, sier Lae Solberg.